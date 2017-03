F1 Grand Prix Australië: snelste rondetijd voor Max Verstappen?

Formule 1 GP Australië 2017. Melbourne is sinds 1996 de plek waar de eerste F1-race van het jaar wordt gereden (op twee uitzonderingen na). Het circuit van Albert Park is niet heel lastig, maar wie er fouten maakt wordt ongenadig afgestraft. Ieder jaar vliegt er wel een renner van het tarmac.

De nieuwe Formule 1 regels die vanaf dit jaar gelden, zijn bedoeld om de wagens sneller te maken. We kunnen dus veel spektakel verwachten en er gaat een nieuwe snelste rondetijd ooit gereden worden. Maar er zullen ook wagens naast de baan komen en de mogelijk op een crash is groter.



Formule 1 Grand Prix Australië 2017

Bovendien komt Pirelli met hun meest agressieve band: de ultra-soft compound die tijdens de kwalificaties wordt gebruikt. Nieuwe wagens, snellere motoren, een aantal nieuwe gezichten – maar ook zijn er nieuwe regels.

FIA-racedirecteur Charlie Whiting liet in Melbourne weten dat de ‘Verstappen-regel’ met ingang van dit Formule 1 seizoen wordt geschrapt. Dat klinkt op het eerste gezicht als iets dat goed is voor Max, maar dat is het niet. Er komt een andere regel voor in de plaats die nog veel strenger is.

Max Verstappen regel

“De zogenaamde ‘Max Verstappen-regel’ is verdwenen in die zin dat iedere beweging tijdens het remmen onderzocht zal worden,” zei Whiting. “We hebben nu een eenvoudige regel die duidelijk zegt dat wanneer een coureur onregelmatig beweegt of onnodig langzaam gaat. Gedraagt een coureur zich op een manier gedraagt waardoor hij een ander in gevaar brengt, dan wordt hij onderzocht. Er is nu dus een hele brede regel,” legde Whiting verder uit.

Voor Max Verstappen, die toch wel heel vaak inhaalacties van concurrenten weet te voorkomen door te remmen, plots van zijn baan af te wijken of iemand slim de pas afsnijdt, betekent dit dat hij andere strategieën zal moeten toepassen om de concurrentie voor te blijven.

Pikorde Formule 1

Verstappen verwacht niet dat de nieuwe regels iets zullen veranderen in de pikorde van de Formule 1. Niet de regels waardoor de wagens nu sneller zullen zijn, maar ook niet door andere regels. “Ik denk dat het erom gaat is dat er vroeger heel veel veranderde als er een regel werdt aangepast, maar ook zaten de motoren veel dichter bij elkaar,” zei Verstappen.

“Dus ja, een team kon opeens echt heel erg verbeteren. Nu geloof ik wel dat er mensen zijn die een betere wagen hebben dan een jaar geleden, maar de motoren zijn nog altijd heel verschillend van elkaar wat betreft paardenkracht, dus ik denk niet dat er veel zal veranderen in de pikorde,” aldus Verstappen.

Wat kan de nieuwe Red Bull?

Over zijn kansen tijdens de GP Australië in Melbourne zei Verstappen: “We moeten het afwachten, het is nog vroeg. We moeten sowieso verbeteren, maar dat wil iedereen. Ik bedoel dat het hier een heel ander circuit is dan in Barcelona, dus zal de wagen zich anders gedragen, en als we dan eenmaal naar buiten de baan op gaan, hebben we weer wat beter begrip van de wagen. We gaan het gewoon afwachten.” De Limburger deed het overigens goed tijdens de F1 tests in Barcelona.

De beste manier om sneller te zijn dan je concurrenten, is een snellere wagen hebben. En wat kan de nieuwe Red Bull van Max in Melbourne en de volgende grand prix? Komt de hegemonie van Mercedes dit seizoen teneinde? Ook wordt er veel verwacht van de nieuwe Ferrari’s, vooral door Lewis Hamilton die Ferrari als favoriet aanwijst. Dat komt ook omdat Ferrari in de tests die vooraf gingen aan het nieuwe seizoen, als snelste uit de bus kwam. Ondertussen is het een paar weken verder en hebben ook andere teams nog volop aan hun bolides kunnen schaven en sleutelen.

Wedtips Formule 1 – GP Australië 2017

De snelste rondetijd is iets om naar uit te kijken in Melbourne, er zou zomaar eens tien seconden van het oude record af kunnen gaan. Maar wie gaat die snelste lap rijden? Het wordt sowieso een van de coureurs uit de topteams en Lewis Hamilton is de man die daar het handigst in is. Bookmaker 888Sport noteert 1.20 voor de snelste rondetijd door Lewis. Sebastian Vettel noteert 4.50, Valtteri Bottas 10.00 en Verstappen noteert 26.00.

