Europa League halve finale Ajax – Lyon

Vanavond om 18:45 is het dan zo ver! Ajax neemt het dan thuis op tegen Lyon. Vanwege dodenherdenking is dit niet zoals gebruikelijk om 21:05 op een donderdag.

Eerst thuisspelen is vaak toch een handicap als je het mij vraagt, maar als je net zoals tegen Schalke de nul kan houden zorgt dat in ieder geval voor een goede uitgangspositie!

Ajax hongerig naar meer

Het is al ongelofelijk knap dat Ajax zo ver is gekomen in de Europa League, maar iedereen is hongerig naar meer. Die finale is namelijk inzicht, maar dan moet er wel geluk om het hoekje komen kijken. Ajax zal woensdag net zoals tegen Schalke thuis 90 minuten lang moeten knallen. Verdedigend mag er geen steekje vallen, want dat wordt dodelijk afgestraft. In de Eredivisie heeft Ajax haar strijd gestreden, want Feyenoord kan het niet meer weggeven. Ajax zal tweede gaan eindigen, want derde worden kan alleen nog als ze de laatste twee wedstrijden verliezen. Dit betekent dat Ajax zich volop kan focussen op Lyon.

Veldman en Viergever afwezig

Woensdag zal Ajax het zonder Veltman en Viergever moeten doen. Viergever heeft ondertussen vele harten veroverd in de Johan Cruijff Arena. Veltman blijft toch een gevalletje apart… Zeker de laatste wedstrijden is hij niet in topvorm en tegen Schalke presteerde hij het bijna om ervoor te zorgen dat het avontuur op hielt. Viergever kan in mijn ogen prima vervangen worden, maar ik wil hem zeker niet te kort doen! Hij is in een topvorm! Traoré doet bij Ajax ook niet mee. Dolberg zal dus hoogstwaarschijnlijk starten. Ik weet eigenlijk niet zo goed meer wat ik liever heb! Beide zijn wisselvallig en met een goede dag kunnen ze een hoop betekenen voor Ajax. De tweede wedstrijd tegen Schalke laat ik liever buiten beschouwing, maar die avond vergeet ik nooit meer.

Verdediging zwakke plek van Lyon

Ook bij Lyon waren de officiële speelminuten niet voldoende om een halvefinalist aan te wijzen. Uiteindelijk door penalty’s werd Lyon de gelukkige. Lyon staat momenteel vierde in de Ligue 1 en dat als je kijk naar de ranglijst niet beter dan Ajax, maar wie houden we voor de gek? Ajax speelt in een Micky Mouse competitie en dat kunnen we over de top van Frankrijk niet zeggen. Echter heeft Lyon 57 punten dat zijn er 20 minder dan de nummer drie. We hoeven ze dus niet te vergelijken met Monaco of PSG, want daar zijn ze duidelijk de mindere van. Toch blijft Lyon een zeer goede club met hele goede spelers! Depay speelt er momenteel en lijkt weer terug te keren in zijn ouwe vorm. Hij zal overigens niet mee kunnen voetballen wegens een late transfer waardoor hij niet actief mag zijn in de Europa League. Gelukkig voor ons doet Lacazette niet mee dat scheelt in ieder geval weer! Alhoewel zijn vervanger is ook dodelijk dat zagen we toen ze het opnamen tegen AZ. De zwakke plek van Lyon is de verdediging daar moet Ajax thuis dus ook zeker gebruik van maken!

Wedden op Ajax – Lyon

Het zal er woensdag avond vooral om hangen hoe Ajax gaat spelen in de Europa League. Eén ding is zeker en dat is dat Ajax genoeg rust heeft gehad. Tuurlijk kan je je avond weleens niet hebben, maar dat kan woensdag dan in ieder geval niet liggen aan het aantal rustdagen. Ik denk dat Ajax zich weer helemaal gaat oppeppen voor deze wedstrijd en net zoals tegen Schalke ze een heerlijke pot voetbal gaan neer zetten. Of dat genoeg is zal grotendeels te maken hebben met geluk denk ik.

Waar kan je het beste je geld op in zetten? Ik denk dat Ajax thuis gaat winnen van Lyon en stiekem denk ik met 2-0. De quotering voor een thuiswinst is 2.33 en 2-0 heeft een quotering van 15.00 bij 888sport. Oké dat zegt mijn gevoel, maar dat zit er ook weleens naast. Gebaseerd op de resultaten uit het verleden en op de kwaliteit in het team, denk ik dat een gelijkspel het maximale haalbaar is. Een Asian Handicap van +0.5 in het voordeel van Lyon heeft een quotering van 1.70. Ook kan je gaan voor gelijkspel geen weddenschap in het voordeel van Lyon, met een quotering van 2.30.

Met het scorend vermogen van Lyon denk ik dat een resultaat waar beide teams scoren ook zeker geen verkeerde weddenschap is. De quotering hiervoor is 1.61 bij bookmaker 888sport.