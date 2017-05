Europa League finale Ajax – Manchester United: aanvallen vs verdedigen

Vanavond, woensdag 24 mei 2017 om 20:45 uur, speelt Ajax in Stockholm de finale van de Europa League tegen Manchester United. De winnaar krijgt een fraaie beker en wordt ook beloond met een startbewijs voor de Champions League.

Om met dat laatste te beginnen: beide ploegen kunnen dat ticket goed gebruiken. Ajax werd tweede in de Eredivisie en zou dan de voorrondes, die zo vaak een struikelblok bleken, kunnen overslaan. En Man United viel in de Premier League buiten de boot van de top vier, wat betekent dat het zich alleen plaatste voor de Europa League.

Ajax – Manchester United Europa League

Maar het gaat in Stockholm natuurlijk vooral om de titel. Een echte hoofdprijs, iets waar de clubs toch ook al een tijdje naar snakken. De Mancunians werden in 2013 voor het laatst de Engelse kampioen, Ajax moest in Nederland drie jaar op rij de titel aan een ander laten.

United heeft na de verloren Champions League-finale in 2011 (tegen Barcelona) net als Ajax in Europa geen aansprekende resultaten meer geboekt. De Amsterdammers wachtten al 21 jaar op een Europese finale.

Ajax: aanvallen | United: defensief

Ajax en Manchester United spelen vanuit uiteenlopende strijdplannen. Ajax beschikt over een jeugdige selectie vol tieners en begin-twintigers. Ze hebben een grote drang tot aanvallen, acties maken en zo snel mogelijk na balverlies druk zetten.

Onder leiding van Jose Mourinho, maar ook in de twee seizoenen onder Louis van Gaal, spelen de Red Devils juist behoedzaam en redenerend vanuit de defensieve organisatie. Critici menen dat de Portugees als belangrijkste doel heeft: niet verliezen. Dat blijkt ook wel uit het grote aantal gelijke spelen in de Premier League, vijftien keer in 38 duels.

De vorige onderlinge duels vonden plaats in 2012, toen Manchester United in de Europa League zorgde voor de uitschakeling van Ajax. In Amsterdam werd het 0-2, in Manchester 1-2. Vermoedelijk is dit United zwakker dan toen maar Ajax juist sterker dan vijf jaar terug. Wel is Manchester United al tien wedstrijden op rij ongeslagen in de Europa League.

Wil je de uitslag van de Europa League finale voorspellen? Manchester United is de favoriet op 1.35, gelijkspel noteert 3.40 en Ajax 4.35. Dat gaat om het resultaat na negentig minuten. Ook kan je aanwijzen wie (via welke manier dan ook) de titel wint: Manchester United noteert 1.44 en Ajax 2.90.