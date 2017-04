EK Vrouwenvoetbal 2017 Nederland: Oranje Leeuwinnen in eigen land

EURO 2017. Deze zomer kunnen we in elk geval één Nederlands Elftal in actie zien op een eindtoernooi. De vrouwen spelen het EK 2017 in ons eigen Nederland. De Oranje Leeuwinnen krijgen het wel zwaar.

Het toernooi wordt gespeeld van 16 juli tot en met 6 augustus 2017. Nederland speelt in groep A tegen Noorwegen, Denemarken en België. De eerste wedstrijd (Nederland – Noorwegen) is op zondag 16 juli in Utrecht.



EK vrouwenvoetbal 2017 Nederland

De afgelopen tien jaar hebben de Oranje Leeuwinnen zich geweldig ontwikkeld. Dat resulteerde ook in de eerste drie eindtoernooien in de geschiedenis van de Nederlandse vrouwen.

Het eerste toernooi was meteen het succesvolste: derde op het EK 2009. Daarna volgden nog het EK vrouwenvoetbal 2013 en het WK 2015. Gejuich was er ook in december 2014, toen Nederland uitgekozen werd als gastheer voor dit twaalfde EK voetbal.

Format en stadions EK vrouwen

En Nederland heeft meteen een primeur te pakken. Want voor het eerst zijn 16 landen actief op het EK, waar het er vier jaar geleden nog 12 waren. Dus wordt het format ook een stuk makkelijker: de nummers 1 en 2 van alle vier de groepen gaan naar de kwartfinale, et cetera.

De landen spelen in zes stadions uit de Eredivisie en eentje uit de Jupiler League: die van FC Twente, FC Utrecht, NAC Breda, Sparta, Go Ahead Eagles, Willem II en De Graafschap.

Duitsland topfavoriet EURO 2017

Oranje plaatste zich dus automatisch voor het EK als gastheer. Verder zien we alle sterke Europese landen terug op dit toernooi. Met natuurlijk Duitsland voorop: zij wonnen liefst acht van de voorgaande elf EK’s, werden wereldkampioen in 2003 en 2007, en pakten vorige zomer de Olympische titel in Brazilië. Niet voor niets staan ze nummer één op de FIFA ranking.

Maar ook de altijd sterke Scandinavische landen zijn weer van de partij. Noorwegen staat al jaren aan de wereldtop en won het toernooi in 1987 en 1993. Buurland Zweden won het allereerste EK voetbal voor vrouwen in 1984. Denemarken was vier jaar geleden nog halve finalist en IJsland is er voor de tweede keer bij na 2013. Het EK vrouwenvoetbal 2017 heeft – mede door de uitbreiding – ook vier debuterende landen: België, Portugal, Schotland en Oostenrijk.

Oranje Leeuwinnen

In voorbereiding op dit EK moet Oranje natuurlijk vriendschappelijke wedstrijden spelen. Het toernooi om de Algarve Cup was ook een mooie oefenperiode. Nederland won in de groepsfase knap van China en Zweden, maar verloor van Australië. In de strijd om de vijfde plek won Oranje uiteindelijk met 3-2 van Japan. Maar de 2-1 nederlaag tegen Frankrijk afgelopen vrijdag zette de vrouwen weer met beide voeten op de grond.

De wedstrijd betekende ook het officiële afscheid van vier voetbalsters als international: Kirsten van de Ven, Petra Hogewoning, Anouk Hoogendijk en Manon Melis. Vier ervaren krachten met daarbij de topscorer aller tijden (Melis met 59 goals) die flink gemist zullen worden. De 26-jarige Sherida Spitse is nu met 126 interlands de meest ervaren speelster. Het is aan bondscoach Sarina Wiegman om rondom speelsters als Spitse een sterk team neer te zetten voor het EK 2017.

Wedden op EK 2017 vrouwen

Het toernooi begint over drie maanden, maar bookmaker 888sport heeft in elk geval odds op de winnaar van het EK 2017 vrouwen. Niet verrassend is de favorietenrol van Duitsland met 2.50.

Frankrijk is volgens 888sport de grootste uitdager op 3.20, ruim voor Zweden op 8.00. De titel in eigen land voor de Oranje Leeuwinnen noteert een flinke 16.00. Lees: wedden op voetbal.

Programma Oranje EK 2017 vrouwen

Nederland speelt in de groepsfase drie wedstrijden: Nederland – Noorwegen op 16 juli (Galgenwaard, Utrecht), Nederland – Denemarken op 20 juli (Sparta Stadion, Rotterdam) en België – Nederland op 24 juli (Willem II Tilburg).

Als de Nederlandse vrouwen winnaar worden van Groep A, spelen ze op zaterdag 29 juli in de Vijverberg (Doetinchem) de kwartfinale tegen de nummer twee van Groep B. Als Oranje tweede worden spelen ze de 29e in het Sparta Stadion tegen de winnaar van groep B (waarschijnlijk Duitsland of Zweden).

Groepsindeling EURO 2017

Groep A: Nederland, Noorwegen, Denemarken, België

Groep B: Duitsland, Zweden, Italië, Rusland

Groep C: Frankrijk, IJsland, Oostenrijk, Zwitserland

Groep D: Engeland, Schotland, Spanje, Portugal