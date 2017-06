Voorbeschouwing EK onder 21: winnaar voorspellen eenvoudig

Vrijdag 16 juni 2017 begint het EK onder 21 in Polen. Helaas doet Nederland onder 21 hier niet aan mee, maar het blijft altijd een leuk toernooi om te kijken. Veel spelers die hier goed presteren zullen in de toekomst, of al na het toernooi, naar een grote club transfereren. Het meest recente voorbeeld is denk ik Isco. Isco deed het een aantal seizoen geleden goed bij Malaga, blonk uit bij Spanje onder 21 en vertrok vervolgens naar Real om daar de Champions League meerdere keren te winnen.

Volgens de bookmakers is Spanje favoriet voor de eindzege op dit toernooi met een odd van 3.75 en Duitsland is met 5.00 een stuk minder favoriet. Onderaan meer over EK voetbal onder 21 weddenschappen.



Voetbal betting: EK onder 21

De selectie van Spanje onder 21 is ook niet mis. Het is een mix van talenten uit de grote opleidingen van FC Barcelona en Real Madrid en spelers die al spelen in het eerste van hun club. Met name de aanval springt er uit met spelers als Deulofeu, Saul Nigeuz, Inaki Williams en Borja Mayoral. Maar ook op het middenveld spelen spelers als Marco Asensio die al gescoord heeft in een Champions League finale.

In de verdediging staat misschien wel het grootste talent van deze tijd op linksback: Jose Gaya, die al bijna 80 wedstrijden in het eerste van Valencia heeft gespeeld. In de kwalificatie wist Spanje maar liefst 31 goals te maken in tien wedstrijden en ze kregen er 9 tegen.

Selectie Duitsland

Duitsland is ook een land waarbij de jeugdteams altijd goed presteren. De selectie van Duitsland is dit jaar toch een stuk minder imposant dan die van Spanje. Dit komt ook doordat Duitsland met een erg jonge selectie naar de Confedertations Cup gaat, waardoor er voor dit toernooi een aantal spelers afvallen.

De meest bekende spelers van Duitsland zijn Mamoud Dahoud, Max Meyer en Sergne Gnabry. Al met al heeft Duitsland nog steeds een goede selectie, maar met name een stuk minder ervaren dan die van Spanje.

EK -21: Portugal en Engeland

Portugal heeft eveneens een aantal opvallende namen in het team, maar ook een aantal zeer onbekende spelers. De meest in het oog springende naam zal ongetwijfeld Renato Sanches zijn; vorig jaar speelde hij nog in de EK finale. Ook spelers als Ruben Neves die al heel wat wedstrijden in de basis staat bij FC Porto en Bruma die al jaren wordt gezien als groot talent, vallen op. Maar bij Portugal blijft het bij drie spelers die al veel ervaring op hoog niveau hebben.

Engeland ziet dit EK voetbal ook als een toernooi voor de talenten en niet de gevestigde namen. Spelers als Dele Alli en Marcus Rashford zijn niet opgenomen in de selectie. Daarmee treedt Engeland aan met een erg jong en onervaren team. Ik verwacht daarom op het EK onder 21 weinig van de Engelsen.

Weddenschappen U21 voetbal

Wedden op voetbal? Meer wedtips voor het toernooi volgen volgende week. Maar voor nu kan ik je wel mijn winnaar tippen en dat zijn de Spanjaarden.

Spanje is de gedoodverfde favoriet en het zou wel heel gek moeten lopen als ze niet winnen met zo’n geweldige selectie. En dan is daarbij de notering ook nog eens heel riant. Bookmaker 888Sport geeft je per ingezette euro 3.00 terug op winst!