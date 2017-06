Confederations Cup 2017: preview en favorieten goksites

De reguliere competities liggen stil in Europa en veel voetballiefhebbers zijn het wachten op het nieuwe seizoen nu al zat. Gelukkig kunnen we ons nog vermaken met interland voetbal. Zaterdag 17 juni begint namelijk de Confederations Cup 2017.

In de Confed Cup nemen kampioenen van de zes grote voetbalbonden, aangevuld met de wereldkampioen en het gastland, het tegen elkaar op. Het deelnemersveld bestaat dit jaar uit: Duitsland, Portugal, Kameroen, Nieuw-Zeeland, Mexico, Chili, Australië en als gastland Rusland.

Wie zijn de favorieten en met welke weddenschappen kun je winnen? Lees verder voor de voorspellingen bij de goksites.



Outrights Confederations Cup 2017

Het toernooi begint met twee groepen die zo zijn ingedeeld dat landen uit hetzelfde continent zo min mogelijk in dezelfde groep zitten. Groep A bestaat uit Rusland, Nieuw-Zeeland, Portugal en Mexico. Groep B bestaat dus uit Kameroen, Chili, Australië en Duitsland.

Europese ploegen lijken vaak op voorhand de favoriet, maar kijkend naar de winnaars van de laatste jaren is dat eigenlijk nergens op gebaseerd. Natuurlijk lijkt het logisch dat wereldkampioen voetbal Duitsland dit jaar de favoriet is, maar de Duitsers treden aan met een erg jonge ploeg. Veel journalisten en voetbalkenners spreken zelfs over een B-ploeg. Spelers als Mesut Özil, Khedira, Hummels, Boateng, Reus en Neuer ontbreken in de Duitse selectie. Vanzelfsprekend heeft de ploeg nog steeds erg veel talent, maar er zit weinig ervaring in dit team.

Portugal – Cristiano Ronaldo

Van Portugal wordt natuurlijk ook veel verwacht, de grote ster van het mondiale voetbal van dit moment is natuurlijk Cristiano Ronaldo. Veel mensen verwachten dat hij zijn ploeg naar een nieuwe titel gaat leiden.

Kijkend naar de selectie pakt Portugal het een stuk serieuzer aan dan Duitsland. Portugal treedt namelijk aan met vrijwel dezelfde selectie als die waarmee ze het EK voetbal wonnen. Echter verwacht ik dat het voor Portugal een moeizaam toernooi wordt. De tegenstanders weten nu hoe ze spelen en de teams kunnen zich daar op instellen.

Portugal won het EK natuurlijk niet met schitterend voetbal en had ook het nodige geluk. Ik denk daarom niet dat ze zich tot winnaar zullen kronen dit toernooi. Wel verwacht ik de nodige goals van Cristiano Ronaldo, zeker tegen de kleinere landen schiet hij de ballen er makkelijk in. Het lijkt soms wel of Ronaldo een magneet heeft waardoor hij altijd op de goede plek staat om te scoren.

Sterke selectie Chili Confederations Cup

Chili treedt eveneens aan met een sterke selectie. Deze ploeg wist de Copa America te winnen en versloeg toen zowel Brazilië als Argentinië. Met spelers als Alexis Sanchez en Vidal hebben ze twee spelers die bij de besten van Europa horen. Naast deze twee toppers hebben ze natuurlijk nog veel meer uitstekende spelers.

Chili heeft een mooie mix van voetballers uit Europa en Zuid-Amerika en iets wat bij Chili zeker niet ontbreekt is ambitie en strijdlust. In de WK-kwalificatie competitie van Zuid-Amerika staat Chili na 14 wedstrijden met 23 punten op de vierde plaats, boven Argentinië. De bookmakers zien in Chili samen met Portugal als favoriet voor de eindzege van de Confederations Cup 2017

En daar ben ik het mee eens; ik vind Chili licht de favoriet ten opzichte van Portugal. Chili heeft laten zien goed te presteren op grote toernooien, maar heeft als land nog weinig gewonnen. Ze zullen de Confed Cup zien als grote prijs, waar dat bij Europese landen nog wel eens anders is. Daarnaast verwacht ik dat wanneer Chili tegen Portugal komt te spelen, dat Chili met de strijdlust die ze hebben en de individuele klasse van bepaalde spelers gaat winnen.

Confed wedden tips

Mijn voorspelling is dus dat Chili winnaar van het toernooi toernooi wordt en dat noteert een prima 3.50 bij bookmaker 888sport. De goksite noteert hetzelfde voor winst Portugal en 3.75 op Duitsland. Met afstand volgt vervolgens Mexico met een quotering van 10.00.

Wedkantoren noteren 2.50 op Ronaldo als topscorer. Zoals ik al schreef verwacht ik veel goals van Cristiano Ronaldo. Portugal zit in de makkelijkere groep en ik verwacht zeker dat CR7 er al heel wat goals in heeft liggen na de groepswedstrijden, maar ook dat hij nog meer gaat scoren in de knock-out wedstrijden.