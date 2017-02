Chelsea – Arsenal: vroege goal belangrijk én heeft mooie odds

Vanmiddag om 13:30 uur staat dé wedstrijd van de Premier League op het programma: Chelsea – Arsenal. En deze is misschien nog wel belangrijker dan ooit te voren voor beide ploegen. Geen Manchester United in de buurt, geen Manchester City in de buurt.

Dit kan dus wel eens de beslissende stap richting de titel zijn voor Chelsea, als het weet te winnen van Arsenal. Dat zou betekenen dat het een voorsprong van 12 punten zou nemen op Arsenal, terwijl de andere ploegen daar nog onder zitten, op Tottenham Hotspur na.



Chelsea – Arsenal

Ook voor Arsenal staat er veel op het spel. De ploeg van Arsene Wenger lijkt eindelijk op weg naar een top 3 klassering, en kan bij een overwinning ook nog hopen op de titel. Dat is waar The Gunners al jaren lang naar streven, maar ieder iedere keer weer worden ze afgetroefd door de concurrentie. Maar wie weet kan er dit seizoen nog een wonder gebeuren.

Arsenal was bezig aan een goede reeks, en was vóór het afgelopen weekend acht wedstrijden ongeslagen waarvan zeven overwinningen. Vorige week werd er echter geheel onnodig verloren van Watford, in eigen huis. Uiteindelijk wist alleen Manchester City hiervan te profiteren, maar zo’n onnodige nederlaag is vaak kostbaar in deze fase van het seizoen

Ook Chelsea had geen succes vorige week, maar dat was niet geheel onlogisch. Uit tegen Liverpool een puntje pakken is geen slecht resultaat, en de ploeg van Antiono Conte blijft consistent spelen en laat geen steekje vallen.

Vroege goal Arsenal belangrijk

Als we de statistieken erbij pakken zien we dat Chelsea het in eigen huis ongelofelijk goed doet. Van de laatste 15 thuiswedstrijden werden er maar liefst 14 gewonnen. Ook tegen Arsenal zelf is Chelsea op Stamford Bridge erg sterk. De laatste 10 onderlinge ontmoetingen resulteerden in 8 overwinningen voor Chelsea en 2 voor Arsenal, met in de laatste 3 ontmoetingen een doelsaldo van 10-0 in het voordeel van The Blues.

Chelsea zal ongetwijfeld terughoudend gaan spelen, in de wetenschap dat Arsenal wel moet komen wil het nog iets kunnen verrichten in de titelstrijd. Dit zal een eenzijdig spelbeeld op gaan leveren, totdat Arsenal op voorsprong komt. Een vroege goal voor Arsenal kan dus wel eens heel belangrijk zijn, want hoe later in de wedstrijd, hoe lastiger het zal worden om door de muur van Chelsea heen te komen.

Chelsea wist van de laatste 15 thuiswedstrijden 9 keer de nul te houden, maar Arsenal scoort buiten huis wel redelijk eenvoudig: in de laatste 5 uitwedstrijden wist Arsenal maar liefst 15 keer te scoren. Tegen Chelsea is het natuurlijk wel een ander verhaal, en het zal een ongelofelijk lastig karwei worden om door de defensie heen te komen.

Wedden op Chelsea – Arsenal

Wij verwachten een trage start met een terughoudende thuisploeg die zal afwachten hoe Arsenal te werk gaat. Meer dan 0.5 goals in de eerste helft staat op een quotering van 2.95 bij 888sport.

Als Chelsea lang genoeg stand houdt krijgt het in de tweede helft meer en meer ruimte en kan het op de counter toeslaan. Ook de statistieken neigen de kant van Chelsea op, en 1.95 voor winst Chelsea is zeker geen slechte odd.

Gezien het verwachte spelbeeld kan Chelsea het ook op een gelijkspelletje gooien, en daarom ziet < 2.5 goals er lekker uit voor 2 keer je inzet bij 888Sport. Correcte Score 0-0 staat op een quotering van 10.00.