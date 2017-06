Champions League finale 2017 Juventus – Real Madrid: wie wint de Cup?

Juventus – Real Madrid Champions League finale 2017. De prijzen zijn in elk land zo goed als verdeeld. Manchester United heeft de Europa League gewonnen en dan blijft alleen de Champions League nog over. De finale zal vandaag, zaterdag 3 juni om 20:45 uur, gespeeld worden in Cardiff en gaat tussen Juventus en Real Madrid.

Het zal close zijn, maar ik denk dat Juventus winnaar wordt. Ze hebben een ijzersterke defensie waar zelfs Barcelona niet doorheen kwam.

Verderop tip ik je wat mooie weddenschappen voor de finale en kun je lezen over een promo met verhoogde odds voor nieuwe spelers.



Champions League finale 2017

Dit jaar werd Juventus voor de zesde keer op rij kampioen in de Serie A. Het gebeurde met slechts vier punten verschil, maar weer mogen zij zich de beste van Italië noemen. Landelijk succes kenden de mannen al, want ook de beker werd dit jaar gewonnen (voor de vierde opeenvolgende keer).

Europees succes is echter alweer een hele tijd gelden. Zo wonnen ze de Champions League voor het laatst in 1996. In het seizoen 2014-2015 haalde Juventus de finale, maar die werd verloren met 3-1 van Barcelona. Juventus heeft tot nu toe acht finales gespeeld en daarvan wisten ze er slechts twee te winnen. Het wordt dus tijd dat ze daar verandering in gaan brengen.

Team Juventus solide

De Italianen hebben een zeer solide elftal wat heel goed voetbal speelt. Dit hebben we allemaal kunnen zien in de andere rondes van de Champions League. Zo kwam FC Barcelona in eigen huis niet verder dan 0-0 en in Italië was Juve met 3-0 te sterk.

Juventus speelt vaak met vijf middenvelders zoals 4-2-3-1 of 3-5-2. Hierdoor is het achterin vaak vol waardoor combinatievoetbal zoals Barcelona dat wilde, lastig wordt. Vandaag zal de ploeg het zonder Rugani moeten doen en Pjaca zal hoogstwaarschijnlijk ook niet meespelen.

Real Madrid

Niemand won vaker de Champions League dan Real Madrid. Ze pakten de prijs tot nu toe elf keer en dat is vier keer meer dan AC Milan. Ze verloren slechts drie finales.

Ook vorig jaar werd Real Madrid winnaar in de Champions League nadat ze middels penalty’s te sterk bleken voor Atletico Madrid. Daarnaast kan Real Madrid de eerste club zijn die de Champions League twee keer achter elkaar wint. Op nationaal gebied ging het dit seizoen in ieder geval goed; Real werd dit jaar voor het eerst in vijf jaar weer kampioen.

Real Madrid heeft laten zien dat ook zij één van de beste ploegen van de wereld blijven. Misschien wel de beste? Die discussie ga ik niet voeren, maar ze staan wel weer in de Champions League finale en dat zegt genoeg, denk ik.

Bij Real Madrid zijn Carvajal en Bale overigens nog een twijfel gevallen.

Wedden op Juventus – Real Madrid

Bookmaker 888Sport heeft een lichte voorkeur voor Real Madrid, maar veel is het niet. Voor Juventus krijgen we een quotering van 3.00 en voor Real Madrid is dit 2.70. Mijn voorkeur gaat uit naar Juventus ondanks het feit dat ze slechts 25% van hun Champions League finales hebben gewonnen.

Als je zag hoe ze speelden tegen FC Barcelona en Monaco, dan gaan ze het Real Madrid heel lastig maken. Ze spelen zeer solide en hebben een dijk van een verdediging; Barcelona wist bijvoorbeeld geen doelpunten te maken tegen Juventus. Een weddenschap waarbij minder dan 2.5 goals worden gescoord in de wedstrijd heeft een quotering van 1.72. Wel denk ik dat beide teams het net weten te vinden de quotering hiervoor is 2.00 bij bookmaker 888Sport.

Handicap weddenschap

Daarnaast kan je met het wedden op Champions League wat geld inzetten op een resultaat van 1-1 met een quotering van 6.50. Mijn voorkeur gaat uit naar Juventus dus een Asian Handicap in het voordeel van de Italianen van 0 klinkt mij goed in de oren met een quotering van 2.06. Mocht het gelijk worden krijg je gewoon je inleg weer terug.

En dan tot slot deze wedtip: als je nog geen wedaccount hebt bij 888Sport dan is dat vandaag wel te overwegen. Nieuwe spelers bij deze goksite profiteren van sterk verhoogde odds. Lees de bookmakers promotie voor meer info!