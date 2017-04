Champions League returns: marges klein dus wedden ideaal

Na de eerste kwartfinales Champions League van vorige week, staan er deze week de returns op het programma. Wat weer voor twee heerlijke voetbalavonden gaat zorgen naar mijn mening.

Champions League kwartfinales

Barca mag het vanavond voor de tweede keer opnemen tegen Juventus. Barcelona werd in de heenwedstrijd gemakkelijk aan de kant gezet met 3-0. De vorige ronde van de Champions League wisten de Catalanen een 4-0 achterstand weg te werken in eigen huis. Ze wonnen toen met 6-1 van PSG in Camp Nou.

Dat het dus kan spoken in Camp Nou is wel duidelijk. Of de Catalanen het nu ook gaan redden tegen het goed georganiseerde Juventus is natuurlijk de vraag. Wel heeft Barca in de vorige ronde in ieder geval laten zien dat dit ook mogelijk is.

Beide teams hebben vorig weekend in de competitie goede zaken gedaan waardoor beide gebrand zullen zijn om de halve finale van de Champions League te bereiken. Net als de heenwedstrijd zal de return van woensdag weer een spektakelstuk worden. Het kan dus spoken in Camp Nou, maar of dat twee keer het geval gaat worden in één toernooi lijkt mij sterk.

Monaco – Dortmund: aanslag verwerkt

Vorige week kwam er treurig nieuws uit Duitsland tijdens de heenwedstrijd. Tijdens de busrit van Borussia Dortmund ontplofte een aantal explosieven. Bartra raakte gewond en veel spelers waren erg geschrokken. De wedstrijd kon op dat moment niet gespeeld worden waardoor het naar een dag later werd verplaatst. Dortmund was niet het Dortmund wat we gewend waren. Mede door de aanslag waren veel spelers er niet bij met hun hoofd. Dit resulteerde in verlies voor de Duitsers. Ze verloren in eigen huis met 3-2.

Hopelijk zijn de mannen van trainer Tuchel hersteld van de impact zodat zij het woensdagavond Monaco in eigen huis lastig kunnen maken. Vorig weekend was er althans niks meer van te zien. Dortmund won thuis met 3-1 van Frankfurt. De Duitsers zullen er dus alles aan doen om de halve finale van de Champions League te bereiken.

Borussia Dortmund zal wel moeten komen om de achterstand weg te werken. Monaco zal hier waarschijnlijk niet voor weg deinzen en evengoed aanvallend voetbal laten zien. Wat gaat resulteren in weer een doelpuntrijke voetbalwedstrijd. Voor het gokken tip ik je een over / under weddenschap.

Weddenschap FC Barcelona – Juventus

Barca kan het weer laten spoken in Camp Nou, net als in de vorige ronde. Toch denk ik dat dat niet gaat gebeuren. Juventus beschikt naar mijn mening over een betere defensie als PSG. Daarnaast zullen de Italianen woensdagavond goed georganiseerd staan waardoor het Barca niet gaat lukken om de volgende ronde te bereiken.

Wel zullen de Catalanen flitsend uit de startblokken schieten. Half time Barcelona lijkt mij dus een goede wedtip voor deze wedstrijd.

Monaco – Dortmund: wedden op goals

Tussen Monaco en Dortmund is het lastig om een winnaar aan te wijzen. Daarom raad ik jullie bij deze wedstrijd aan om te gokken op goals.

Net als de vorige wedstrijd zullen er nu ook weer veel doelpunten gaan vallen. Wat ik hierboven al heb aangegeven zal Dortmund moeten komen, waardoor er gaten gaan vallen in de verdediging, waar Monaco van gaat profiteren. Meer dan 3,5 goals levert je bij 888sport een odd op van 1.82.

Real Madrid – Bayern München

Maar vanavond eerst Real Madrid – Bayern München en Leicester City – Atletico Madrid. De vorige wedstrijd tussen Real en Bayern eindigde in het voordeel van de Madrilenen (uitslag 1-2). Bayern kwam door een mooie goal op 1-0 en had de wedstrijd in de hand, zo leek het. Vlak voor rust mistte Bayern echter een strafschop wat de Duitsers uiteindelijk de das omdeed.

Real Madrid kwam goed de kleedkamer uit en kwam beter in zijn spel. Dit resulteerde in de 1-1. Na de rode kaart aan de kant van Bayern, was het gedaan. Bayern mag blij zijn dat de eerste wedstrijd bij 1-2 bleef. Dit resultaat van vorige week biedt voor de ploeg nog een sprankje hoop. Wel mogen ze dan vanavond flink aan de bak.

Real Madrid loert op counter

Voor Real Madrid is dit de perfecte uitgangspositie. Het team speelt het liefst op de counter en dat kunnen zij ook zeker weer doen vanavond – ze verdedigen tenslotte een 2-1 voorsprong. Ze zullen het spel laten maken door Bayern, net als in de heenwedstrijd. Real kan dan vervolgens doen waar het goed in is; loeren op de counter. Zij komen er dan rap uit met hun snelle buitenspelers waaronder Cristiano Ronaldo en dat zal voor Bayern München lastig te verdedigen zijn.

Daarnaast heeft Bayern niet echt vertrouwen opgedaan vorig weekend. Ze kwamen in Leverkussen niet verder dan een 0-0. Dit is voor Bayern natuurlijk een uitermate slecht resultaat. Hopelijk kunnen ze de knop omzetten zodat ze het Real vanavond nog enigszins lastig maken. Real Madrid deed wel goede zaken in de competitie. De ploeg scoorde in blessuretijd de winnende goal, wat zij al vaker hebben laten zien dit seizoen.

De vraag bij deze wedstrijd is uiteindelijk of Bayern gewapend zal zijn tegen de counters van Real. Zijn de Duitsers hierop voorbereid en weten zij dit te verdedigen, is de return van vanavond zeker nog niet gespeeld. Het zal vanavond dus weer een mooie voetbalwedstrijd worden. Onderaan straks meer over wedden op Champions League.

Leicester – Atletico Madrid: stunt in eigen huis?

De tweede wedstrijd van vanavond is Leicester tegen Atletico. De vorige wedstrijd eindigde maar in een 1-0 overwinning voor de Madrilenen. Leicester heeft dus zeker een goede kans vanavond om geschiedenis te schrijven. Het is dan wel van belang dat zij de nul weten te houden. In de heenwedstrijd was Atletico wel beter dan de Engelsen maar wist de keeper van Leicester een grotere marge te voorkomen. Leicester is daarnaast een stugge ploeg wat het Atletico zeker kan lastig maken vanavond.

Daarnaast is Leicester City thuis in uitstekende vorm; zo zijn de laatste vier thuiswedstrijden gemakkelijk gewonnen. De mannen van trainer Shakespeare zijn er dus op gebrand om te winnen van Atletico Madrid. Zij zullen als regerend Engels kampioen alles geven in eigen stadion. Ook dit wordt een leuke maar vooral spannende wedstrijd. Ik raad je voor dit duel een weddenschap op gelijkspel aan, verderop daarover meer.

Voorspellingen Champions League

Ik denk dat Bayern München niet gewapend zal zijn tegen de sterke counters van Real Madrid, waardoor Real voor de tweede keer een zege gaat boeken.

Real zit in een luxe positie en gaat hier gebruik van maken. De bookmakers geven Bayern nog een goede kans maar die sluit ik uit. Real winst geeft je bij 888sport een hoge odd van 2.48.

Naast deze topwedstrijd kan Leicester vanavond stunten tegen Atletico Madrid. Leicester heeft in dit toernooi bewezen niet de minste te zijn. Zij kunnen het Atletico dus knap lastig gaan maken. Toch denk ik dat Atleti kwalitatief te sterk is voor Leicester. Leicester City gaat dus net te kort komen om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. Ik raad jullie dus een gelijkspel aan bij deze wedstrijd. Die weddenschap staat bij 888Sport op een riante 3.40.

Een fourfold van bovenstaande voetbal weddenschappen kan van jouw 10 euro, 300 euro maken. Succes!