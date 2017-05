Champions League Real Madrid – Atletico Madrid en Monaco – Juventus

De halve finales van de Champions League beginnen deze week. Vandaag staat de Madrileense derby op het programma en woensdag volgt AS Monaco – Juventus.

Bij de goksites staan bijna 800 weddenschappen voor deze twee wedstrijden klaar. Ik denk dat er een goede waarde zit in de bet op gelijkspel in de derby en op weinig goals in Monaco – Juventus. Een voorbeschouwing en de wedtips voor vandaag en morgen:

Dé tip voor nieuwe spelers: tot 20.45 uur vanavond biedt 888Sport verhoogde odds – winst Real 1.82 8.00 en winst Atletico 4.25 17.00!

Real Madrid – Atletico Madrid

Vorig jaar was deze wedstrijd de finale van de Champions League, en deze keer nemen beide ploegen uit Madrid het tegen elkaar op in de halve finale. Real is de favoriet, maar de afgelopen wedstrijd in de competitie tussen beide ploegen eindigde in 1-1.

Real Madrid staat eerste in de Spaanse Liga en lijken daarmee de favoriet voor de titel. In de Champions League deden ze het de vorige ronde ook prima; ze versloegen Bayern München over twee wedstrijden. Ze hadden daar wel een verlenging voor nodig en meerdere goals leken buitenspel. Real Madrid is nog ongeslagen in de Champions League. Mede door de ongeslagen reeks maar ook door de stand in de Primera Division is Real favoriet voor deze wedstrijd.

Atletico prima in Champions League

Atletico staat namelijk op de derde plaats en lijkt dit seizoen niet erg in goede doen. Maar dat is met name in de eigen competitie. In de Champions League doen ze het meer dan prima en ze zijn net als Real nog ongeslagen. Atleti werd eerste in de groep met onder andere Bayern München en PSV, en won van Leicester en Leverkusen. Afgelopen weekend won Ateltico Madrid nog met 5-0 en dus zullen ze met een goed gevoel naar deze wedstrijd toeleven.

Real Madrid is niet in geweldige vorm de laatste wedstrijden. Ze verloren een paar wedstrijden geleden met 2-3 van Barcelona, wonnen daarna wel weer twee keer. Maar met name in de laatste wedstrijd was het niet best en kropen ze door het oog van de naald.

Voorspelling / weddenschap

Atletico is niet geweldig in de competitie, maar won afgelopen weekend zoals gezegd wel met 5-0. En ze kunnen zich altijd opladen voor zulke wedstrijden. In de Champions League spelen ze prima en met name daar behalen ze geweldige resultaten. Voor de bookmakers is Real de favoriet, maar dat zie ik toch net iets anders. Ik verwacht een spannende wedstrijd met weinig goals en uiteindelijk een gelijkspel.

Atletico is een ploeg die het prima vind om gelijk te spelen, zowel uit als thuis, maar zeker uit. Real Madrid kroop de laatste tijd vaak door het oog van de naald en ze scoren moeilijk. Atletico kan uiterst goed verdedigen en ik verwacht daarom een gelijkspel. De notering van 3.55 is zeer aantrekkelijk.

Voor deze Champions League wedstrijd wil ik je nog een weddenschap tippen. Casimero is een belangrijke pion op het middenveld van Real Madrid, maar houdt ook van een stevige tackel. Hij pakt regelmatig een kaart en de derby van Madrid is eentje die erg beladen is. Inzetten op een kaart bij 888Sport is eigenlijk een must. De notering is 2.55.

AS Monaco – Juventus

Woensdag staat ook een prachtige wedstrijd op het programma. De verrassing van dit seizoen, AS Monaco, neemt het op tegen Juventus. Monaco wist al te stunten door City en Dortmund te verslaan. Juventus deed het natuurlijk ook uitstekend, de overwinning op FC Barcelona kan ook gezien worden als stunt.

AS Monaco staat eerste in de Franse competitie en doet dus ook nog mee in de Champions League; het zou een geweldig seizoen kunnen worden. Monaco speelt mooi voetbal en wil zo snel mogelijk de aanval zoeken.

Het zoeken van de aanval gaat ze vaak goed af, maar verdedigend is het soms wel wat minder. Zo verloren ze al een keer met 5-3 van City, maar dat maakten ze in de eigen huis meer dan goed met een 3-1 overwinning. Ook tegen Dortmund werd er weer veel gescoord, de uitwedstrijd werd 2-3 voor Monaco en thuis wonnen ze met 3-1.

Juventus defensief

Juventus won de vorige confrontatie in de Champions League met 3-0 van Barcelona. Die score stond al op het formulier na de eerste wedstrijd bij Juventus thuis. In de uitwedstrijd kwam Juve eigenlijk nauwelijks in de problemen tegen Barca.

Juventus zal ook tegen AS Monaco hopen dat ze de nul kunnen houden in de uitwedstrijd, om er in de thuiswedstrijd boven op te knallen. Juventus heeft een geweldige voorhoede met Dyabala en Higuain. Maar ik verwacht weinig van de aanval van Juve in deze wedstrijd.

Kijkend naar de vorige uitwedstrijd van Juventus verwacht ik een stugge en defensieve ploeg. Maar ik vermoed dat Monaco daar wel doorheen kan voetballen. Monaco speelt snel combinatie voetbal en ik verwacht dat ze daarmee toch de goede defensie van Juve in verlegenheid kunnen brengen.

Voorspelling voetbal

Zoals ik al schreef ga ik uit van een overwinning voor Monaco. Juventus zal de nul willen houden, maar ik denk niet dat het lukt. Ik verwacht echter ook niet dat het wederom een doelpuntrijke wedstrijd zal worden, want ik ga er vanuit dat Juve ook met een 1-0 achterstand niet de aanval gaat zoeken. Monaco zal niet heel vaak door de defensie van Juventus breken, dus vallen er niet zoveel goals. Mijn voetbal wedtip voor deze wedstrijd is ‘Monaco wint met 2 goals of minder’ @3.50 op 888sport.com.

Een laatste tip voor het gokken op de Champions League is de ‘Onder 2.5 goals’ met odds van 1.95. Deze bet ligt in de lijn met de vorige. Ik verwacht een stugge wedstrijd, omdat Juventus zal proberen de nul te houden en met name zal gaan verdedigen. Monaco kan natuurlijk geweldig voetballen, maar ik denk dat Juventus de beste verdediging heeft van Europa. Daarom verwacht ik weinig doelpunten.