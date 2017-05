Champions League: weinig goals Juventus en Real Madrid naar finale

Na de eerste wedstrijden lijken de finaleplekken voor de Champions League al weggegeven, maar Real Madrid en Juventus zullen vandaag en morgen nog wel de return moeten spelen.

AS Monaco was de verrassing van dit seizoen in de Champions League, maar lijkt dus te stranden in de halve finale. Ik denk wel dat Kylian Mbappé vanavond weer de nodige schoten op doel gaat doen (en daar is een goede weddenschap voor!).

Woensdag staat de Madrileense derby op het programma waarin Real Madrid waarschijnlijk defensief zal spelen om de nul te houden. We beschouwen voor en geven je wedtips voor beide wedstrijden.



Juventus – AS Monaco

Juventus won vorige week de uitwedstrijd met 2-0 van AS Monaco en lijkt zich daarmee op te kunnen maken voor de Champions League finale.

Juventus schakelde FC Barcelona al uit in de kwartfinale en zal vandaag wederom een aanvallend team elimineren. Juve doet dit met haar eigen spel: Vanuit een gesloten defensie en weinig ruimte weggevend. Ze kunnen vanuit de counter ontzettend snel omschakelen en kansen creëren. Maar Juventus is niet alleen een counterploeg, ze kunnen ook ontzettend goed voetballen.

Dit lieten ze onder andere zien in de thuiswedstrijd tegen Barcelona. Daar wonnen ze met 3-0. In de return in Camp Nou liet Juventus zien hoe goed ze kunnen verdedigen: het werd 0-0. De Italianen staan nu wederom na de eerste wedstrijd op een ruime voorsprong en, zeker gezien het feit dat ze in een uitwedstrijd 2 keer hebben gescoord, zijn ze de grote favoriet. Verdedigend zijn ze ijzersterk en ze zullen ongetwijfeld vanuit de defensie spelen, want zelfs een 1-0 verlies is genoeg.

Monaco scoort niet tegen Juventus

AS Monaco wist in twee krankzinnige wedstrijden Manchester City uit te schakelen, daarna wonnen ze ook van Dortmund in doelpuntrijke duels. De meeste wedstrijden van Monaco in dit seizoen hebben veel doelpunten – in de eigen competitie werd maar liefst 98 keer gescoord in 35 wedstrijden en ook in de Champions League scoren ze veel.

De wedstrijd tegen Juve was de eerste wedstrijd dit seizoen waarin ze niet wisten te scoren. Verdedigend is AS Monaco lang niet zo sterk als vele andere teams in de Champions League, maar dat konden ze tot nog toe goedmaken door veel te scoren. Tegen Juventus lijkt dit echter niet genoeg. Juve heeft een uitstekende verdediging en was in de eerste wedstrijd duidelijk de betere van de twee.

Weddenschappen

Juventus was vorige week dus veruit de betere. De ploeg zal deze wedstrijd sowieso de nul willen houden, maar natuurlijk willen ze ook winnen. Ik verwacht een enigszins saaie wedstrijd met niet zo veel kansen. Uiteindelijk verwacht ik een kleine overwinning voor Juve. Een mooie weddenschap is ‘Juventus wint met 2 goals of minder’ @2.10 bij bookmaker 888sport.com.

Ik denk dat AS Monaco vol op de aanval gaat spelen om zo wat te kunnen forceren. Ik verwacht weinig goals maar ze zullen ongetwijfeld het doel van Juve onder vuur gaan nemen.

AS Monaco spits Mbappé is de sensatie dit seizoen en hij zal ongetwijfeld het nodige aantal schoten op doel gaan doen. In de vorige wedstrijd noteerde hij er 2. Nog een tip voor een winnende Champions League weddenschap is: ‘Kylian Mbappé over 1.5 schoten op doel @2.40.

Derby Atletico Madrid – Real Madrid

Woensdag staat de return van de Madrileense derby op het Champions League programma. Real wist in de thuiswedstrijd maar liefst met 3-0 te winnen van Atletico en daarmee lijkt dit tweeluik wel gespeeld te zijn.

Atletico Madrid leek tot nog toe het seizoen te redden in het Kampioenenbal. Echter door de 3-0 vernedering van vorige week lijkt ook de Champions League finale uit zicht. Atletico was duidelijk de mindere ploeg in de eerste wedstrijd – ze hadden maar 33% balbezit en slechts één schot op doel. Verdedigend is Atletico ook minder sterk dit seizoen dan de afgelopen jaren. Ze geven meer ruimte weg en daarmee krijgen ze ook meer kansen tegen.

Atletico blijft altijd vechten

Real Madrid speelde een goede wedstrijd vorige week tegen Atletico. Ze hadden veel meer balbezit en creëerden veel kansen. Real wist dit seizoen af te reken met Bayern München, Napoli en nu dus waarschijnlijk ook Atletico. Alleen tegen Bayern werden ze tot het uiterste gedreven en moest er een verlenging aan te pas komen – waarna ze met het nodige geluk wonnen.

In de competitie lijkt Real af te stevenen op de titel en ze kunnen dus de dubbel pakken. Ze weten echter maar al te goed dat ze nog niet in de finale van de Champions League staan. Atletico is een ploeg die altijd blijft vechten en zeker in eigen huis zullen ze het nooit opgeven. Ik verwacht dat Real Madrid wederom de bovenliggende partij zal zijn en uiteindelijk ook makkelijk doorgaat naar de finale.

Wedden op Real Madrid

Real is de favoriet om door te gaan en ook licht favoriet voor deze wedstrijd. In mijn ogen heeft Real vorige week laten zien veel beter te zijn dan Atletico dit seizoen. Ze zullen ongetwijfeld iets verdedigender spelen, omdat ze de nul willen houden. Daarom verwacht ik niet veel goals, maar uiteindelijk wel een overwinning van Real.

De voetbal wedtip voor deze wedstrijd is gokken op ‘Real Madrid wint en onder 2.5 goals’. De notering is een riante 7.50.