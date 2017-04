Champions League: Juventus wint en Bayern – Real Madrid mist schakels

Na een drukke voetbalweek, staan er dinsdag- en woensdagavond weer een paar heerlijke Champions League affiches op ons te wachten. Zo ontvangt Dortmund vanavond het veel scorende Monaco en speelt Juventus tegen FC Barcelona.

Woensdag gaat het verrassende Leicester City op bezoek bij Atletico Madrid en ontvangt Arjan Robben met zijn Bayern München de nummer 1 van de Spaanse competitie, Real Madrid. Hieronder zal ik twee wedstrijden analyseren. En uiteraard zal ik je wat mooie voetbal weddenschappen tippen. Je vindt de wedtips onderaan.



Champions League Juventus – Barcelona

Op dinsdagavond worden de eerste twee kwartfinales van de Champions League gespeeld. Daarbij mag Juventus het wisselvallige FC Barcelona ontvangen. Juve, die op dit moment bovenaan staat in de Serie A, is thuis oppermachtig. Dit seizoen heeft de ploeg in competitieverband thuis alle (16) wedstrijden nog gewonnen. Daarnaast is Juventus ook in de Champions League thuis nog ongeslagen.

FC Barcelona daarentegen had het vaak lastig in uitwedstrijden zowel in de Spaanse competitie als in dit toernooi. Barcelona, die vorig weekend op bezoek moest bij Malaga, had het daar verre van makkelijk. Integendeel, de Catalanen verloren de wedstrijd zelfs met 2-0. Daarnaast werden ze ook in de vorige ronde van de Champions League helemaal weggespeeld door Paris Saint-Germain. Uit bij PSG werd er met 4-0 verloren. Gelukkig kon Barca zich thuis herstellen tegen de Fransen, zodat zij evengoed de kwartfinales wisten te bereiken.

Dat Barcelona het vandaag zwaar gaat krijgen tegen de Italianen is wel duidelijk. Ook zullen ze zich willen herpakken na de domper van vorig weekend. Juventus daarentegen is er klaar voor en de spelers kijken er naar uit om grootmacht Barcelona in hun stadion te ontvangen.

Bayern München – Real Madrid

Op woensdagavond staat toch wel dé wedstrijd van het toernooi op ons te wachten. Dit zou voor veel mensen een prachtige Champions League finale zijn geweest. Maar helaas staan deze grootmachten in de kwartfinale al tegenover elkaar.

Bayern München die al bijna kampioen is in de Bundesliga, staat op dit moment 10 punten voor op de nummer 2. Daarnaast zijn de Duitsers niet alleen in de competitie thuis nog ongeslagen. Ook in het Kampioenenbal wisten de Duitsers alle thuiswedstrijden nog te winnen. Bayern München speelt dus net als Juventus het liefst in eigen stadion. De ploeg is er deze week op gebrand dat ze ook tegen Real Madrid de punten in Duitsland houden.

Real gaat loeren op de counter

Real Madrid, op dit moment bovenaan in La Liga, zal het Bayern München woensdagavond uiterst lastig maken. Naar verwachting zullen de Madrilenen afwachtend spelen en Bayern München het spel laten maken. Zij zullen dan met hun snelle buitenspelers op de counter gaan loeren.

Dit spel laat Real Madrid vaker zien en velen van ons zullen dus weten dat dit vaker goed heeft uitgepakt. Bayern zal hier zeker rekening mee moeten houden. Real wist vorig weekend niet te winnen in de derby tegen Atletico. Het team van Cristiano Ronaldo bleef steken op 1-1. De mannen van Zidane waren in dit duel vele malen beter en zullen gedreven zijn om dit spel ook op woensdagavond te laten zien.

Blessures beide teams

Beide teams kunnen waarschijnlijk niet beschikken over een belangrijke schakel. Zo viel verdediger Pepe van Real Madrid uit in de Madrileense derby. Hij werd geraakt op het bovenlichaam en kon niet verder spelen. Uit onderzoek blijkt dat hij zijn ribben gebroken heeft en er in de Champions League kwartfinale tegen Bayern München niet bij kan zijn. Dit zal Real Madrid dus op moeten vangen. Waarschijnlijk zal Nacho de plek van Pepe opvullen.

Bayern München kan mogelijk nog niet beschikken over keeper Manuel Neuer. De Duitse goalie kampt al bijna twee weken met een voetblessure en is waarschijnlijk niet fit genoeg voor de wedstrijd tegen Real Madrid. Ulreich, de tweede keeper van Bayern zal naar waarschijnlijkheid de afwezigheid van Neuer opvangen.

Wedstrijden Champions League

Naast deze twee wedstrijden wordt er zowel op dinsdag als op woensdagavond nog een wedstrijd gespeeld. Vanavond ontvangt Borussia Dortmund het veel scorende Monaco. Monaco wist op spectaculaire wijze de kwartfinales te bereiken en mag het nu opnemen tegen de nummer vier van Duitsland.

De vorige ronde wist Monaco de nummer vier van Engeland uit te schakelen: Manchester City. Dortmund, die in de Duitse competitie onder de maat presteert, kan er evengoed nog een prima seizoen van maken. Wel moet er dan gewonnen worden van de Fransen. Borussia Dortmund wist de kwartfinales van de Champions League te bereiken door in de vorige ronde Benfica in eigen huis overtuigend te verslaan.

Woensdag staat behalve Bayern München – Real Madrid, ook Atletico Madrid – Leicester City op het programma. Leicester wist de vorige ronde knap te winnen van Sevilla. Leicester, regerend kampioen van Engeland, staat nu op een 11de plek in de Premier League. In de competitie gaat het dus minder goed dan in de Champions League.

Atletico wist in de vorige ronde op makkelijke wijze Leverkusen te verslaan. Deze twee duels zullen net als die andere twee, leuke wedstrijden zijn om te kijken.

Voetbal weddenschappen

En dan het wedden op de Champions League. Omdat Juventus thuis oppermachtig is dit seizoen op alle fronten, verwacht ik niet dat Barcelona gaat winnen. Ook na de domper van vorig weekend die Barca te verduren heeft gehad, zie ik het somber voor de Catalanen in. Een draw no bet lijkt mij een uitstekende wedtip voor deze wedstrijd.

Op dinsdagavond mogen Dortmund en Monaco het ook tegen elkaar opnemen. Beide teams scoren vaak dit toernooi. Het lijkt mij dus dan ook logisch om op goals te wedden bij deze wedstrijd. Ik verwacht dat beide teams flitsend uit de startblokken komen en denk dan ook dat er voor de pauze minimaal 2 doelpunten gaan vallen. Over 1,5 goals half time lijkt mij voor deze wedstrijd de ultieme voetbal wedtip! Daarnaast geeft deze weddenschap je een hoge odd van ongeveer 2 euro.

Gokken op BTS en winst

Bayern München speelt op woensdagavond tegen Real Madrid. Deze wedstrijd is misschien wel het moeilijkst te voorspellen van allemaal. Deze wedstrijd kan namelijk alle kanten op. Daarom zou ik bij deze wedstrijd niet mijn geld zetten op een van de twee teams.

Mede doordat ze beide een verdedigende schakel missen, ga ik er vanuit dat beide teams gaan scoren. Daarnaast beschikken beide teams over veel aanvallend vermogen. Beide teams scoren geeft je geen hele hoge odd maar is wel de moeite waard om in een combi weddenschap te verwerken.

Atletico moet ook op woensdag aan de bak en speelt tegen Leicester. Op papier zou je denken dat dit geen partij is voor Atletico. De bookmakers denken hier hetzelfde over. Winst Atletico is dus ook niet de moeite waard om op te gokken.

Leicester gaat zich waarschijnlijk ingraven waardoor het voor Atletico niet gemakkelijk wordt. Naar mijn mening wordt het dus geen monsterscore zoals ze dat wel eens noemen. Toch denk ik dat Atletico beide helften gaat winnen. De voorspelling Half time/full time 1/1, geeft je bij 888sport een quotering van 1.84. Ook deze weddenschap kan je makkelijk verwerken in een combi bet.