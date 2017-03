Champions League: hoge odds Real Madrid, Bayern München en PSG

Vandaag en morgen is het weer tijd voor Champions League. In twee duels is de spanning al weg, waaronder bij PSG – FC Barcelona. Maar Napoli en Borussia Dortmund hebben hoop.

Het Bernabeu schrok zich drie weken geleden rot toen Napoli al na acht minuten op voorsprong kwam, uit bij De Koninklijke. Real Madrid moet oppassen, maar is toch samen met Bayern de hoogst genoteerde bij de goksites. Wedden op de favorieten levert je een quotering van rond 4.00 op.



Champions League

Napoli – Real Madrid. Na de vroege goal van Napoli in de vorige wedstrijd, herpakten de Spanjaarden zich rap en keerden de wedstrijd nog binnen het uur naar eigen voordeel om: 3-1. Maar die voorsprong is niet heilig, weet Real Madrid. Een 2-0 zege van Napoli zou al genoeg zijn voor een stunt. Napoli weet zich gesterkt door een knappe 2-1 zege op AS Roma afgelopen weekend in de strijd om de tweede plek in de Serie A.

Real Madrid zal misschien weer met de volledige BBC-aanval aan de aftrap komen. Cristiano Ronaldo en Gareth Bale keken afgelopen weekend nog toe hoe hun ploeg met 4-1 van Eibar won. Ronaldo was licht geblesseerd, Bale had een schorsing na een vroege rode kaart tegen Las Palmas in het vorige competitieduel. Als zij voor twee goals kunnen zorgen, kan Real Madrid waarschijnlijk opgelucht ademhalen tegen Napoli.

Arsenal – Bayern München

Een lijdensweg voor Arsène Wenger… Voor het zevende jaar op rij is de achtste finale het eindstation voor Arsenal in de Champions League. Zoveel is wel zeker na de 5-1 pandoering van Bayern München in Duitsland drie weken geleden.

Het seizoen van Arsenal en trainer Arsène Wenger lijkt weer op een bittere teleurstelling uit te draaien. Zeker na de 3-1 nederlaag bij Liverpool zaterdag, waardoor Arsenal zelfs de vierde plek in de Premier League kwijtraakte. Voor Arsenal is het vanavond zaak om met opgeheven hoofd van het veld te kunnen stappen. Bookmaker 888Sport ziet het echter somber in maar noteert toch nog 7.50 op de meest waarschijnlijke uitslag van 1-1.

Borussia Dortmund – Benfica

Zes van de acht Champions League-duels lijken al beslist. Een van de twee duels met spanning is morgen in Dortmund, wanneer Borussia het opneemt tegen Benfica. De Portugezen wonnen in eigen huis met 1-0, waardoor Dortmund zich dus geen tegengoal kan veroorloven.

De ‘warming-up’ van de nummer 3 van Duitsland was in elk geval spectaculair: het won met 6-2 van Bayer Leverkusen. Spits Pierre-Emerick Aubameyang scoorde tweemaal. Op hem zullen de geel-zwarte fans ook hun hoop hebben gevestigd tegen Benfica.

FC Barcelona – Paris Saint-Germain

De grootste verrassing van de heenduels was natuurlijk de vernedering van FC Barcelona aan de hand van Paris Saint-Germain. De Franse club was oppermachtig op elk vlak en vernederde Barça met liefst 4-0.

Voor Barcelona (@1.46 bij de goksites) is het dus alleen zaak om de thuisfans niet teleur te stellen, maar ook om zich maar te richten op de Primera División. De kans is aanwezig dat beide clubs een aantal reserves de kans geven zich te bewijzen.

Wedden op Champions League

Ondanks de monsterzege in het heenduel krijgt Bayern München van bookmaker 888sport nog een mooie 1.93 op wederom winst op Arsenal. Real Madrid staat op 2.32 om uit bij Napoli (@2.90) te winnen.

Opvallend is dat Paris Saint-Germain liefst 6.50 noteert op een zege bij FC Barcelona, dat zelf 1.46 heeft. Een mooie buitenkans is de 2.15 op dat Benfica doorgaat naar de volgende ronde ten koste van Borussia Dortmund. Lees ook: wedden op Champions League.



Programma Champions League

Tussen haakjes de stand na het eerste duel

Dinsdag 7 maart

20.45 Napoli – Real Madrid (1-3)

20.45 Arsenal – Bayern München (1-5)

Woensdag 8 maart

Borussia Dortmund – Benfica (0-1)

FC Barcelona – Paris Saint-Germain (0-4)