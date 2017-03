Champions League Juventus – FC Porto en Leicester City – Sevilla

De Champions League is in volle gang en na de zinderende wedstrijd tussen FC Barcelona en PSG hopen we natuurlijk op meer spektakel deze week. Vandaag nemen Leicester City en Sevilla en Juventus en FC Porto het tegen elkaar op.

Juventus won de uitwedstrijd met 2-0 en lijkt dus al zo goed als door te zijn. Ondanks het belangrijke uitdoelpunt van Sevilla zijn er nog mogelijkheden voor Leicester.



Juventus – FC Porto

Vorige week hebben we gezien dat je nooit zeker kan zijn… Juventus is echter in topvorm en had vorige wedstrijd weinig moeite met Porto. Juventus had maar liefst 78% balbezit en Porto had geen één schot op doel. Dat komt mede doordat Porto al vroeg een rode kaart kreeg, maar ook doordat Juventus gewoon ontzettend goed voetbalt.

Juventus staat bovenaan in de Serie A en heeft dit seizoen nog maar vijf keer niet gewonnen. In totaal scoorde Juve al 58 goals in de Italiaanse competitie en ze kregen maar 19 goals tegen in 28 wedstrijden.

Deceptie Porto

FC Porto is in de competitie goed in vorm en won negen wedstrijden op rij. In de laatste drie duels wisten ze maar liefst 12 goals te maken en ze kregen niks tegen. Porto staat eerste in de Portugese competitie, maar ze hebben de titel nog lang niet binnen want ze staan maar twee punten voor op de nummer twee.

De afgelopen wedstrijd tegen Juventus was een enorme deceptie, met name de doordat ze zo kansloos verloren. In de Champions League werden ze tweede in de groep achter Leicester City. Tijdens de groepsfase speelden ze met name thuis goede wedstrijden en verloren ze maar één keer.

Beide teams zijn goed in vorm in de eigen competitie, maar vorige wedstrijd werd duidelijk dat Juventus toch een stuk beter is dan Porto. Voor mij is Juventus de favoriet voor deze wedstrijd en zelfs een zeer gevaarlijke outsider voor de eindtitel. Zie onderaan de noteringen van de goksites.

Leicester City – Sevilla

De vorige wedstrijd tussen Leicester en Sevilla werd gewonnen door Sevilla met 2-1. Een gevaarlijk uitslag voor beide ploegen – één goal van Sevilla maakt het wel erg moeilijk voor Leicester. Maar door het belangrijke uitdoelpunt is het zeker nog niet onmogelijk.

Onlangs werd Ranieri (helaas) ontslagen door Leicester door de slechte resultaten in de eigen competitie. In de groepsfase van de Champions League deden ze het prima, maar in de Premier League is het alles behalve goed. Voor Leicester is het dit het eerste seizoen in de Champions League, maar echt kunnen ze er niet van genieten.

Ze staan in de Premier League nog altijd maar drie punten voor op de eerste degradatieplek. De focus zal ongetwijfeld ook liggen op de competitie. De laatste twee wedstrijden werden wel gewonnen vast een goed gevoel hebben in de aanloop naar de wedstrijd tegen Sevilla.

Sevilla favoriet

Sevilla was in de vorige ontmoeting veruit de betere partij. Ze hadden maar liefst 72% balbezit en creëerden veel kansen. Het enige wat er mis ging die avond was het tegendoelpunt en het niet beter afmaken van de kansen.

De Spanjaarden zullen ongetwijfeld vol vertrouwen afreizen naar Leicester en dat is wat mij betreft terecht. Sevilla doet het dit seizoen uitstekend in Spanje en staat derde in LaLiga met maar vijf punten minder dan de nummer één Real Madrid. Afgelopen twee wedstrijden ging het even wat minder en werd er twee keer gelijk gespeeld.

Sevilla is in mijn ogen de favoriet voor deze wedstrijd. Leicester heeft het ontzettend moeilijk in de Premier League en zal vooral de focus hebben op de eigen competitie. Sevilla aan de andere kant doet het uitstekend en voetbalt erg goed – dit lieten ze ook zien in de vorige wedstrijd tegen Leicester.

Weddenschappen Champions League

Voor het wedden op Champions League heb ik de volgende wedtips voor je. De odds komen van bookmaker 888Sport.

Juventus over 2.5 goals @3.70. Juventus is in topvorm en scoort veel en met name in eigen huis krijgen ze veel kansen. Porto zal ongetwijfeld gaan aanvallen om de opgelopen achterstand weg te vagen. Dit geeft Juventus echter de kans om gebruik te maken van de omschakeling, iets waar ze meester in zijn.

Sevilla wint van Leicester @2.20. In de vorige wedstrijd liet Sevilla al zien het betere team te zijn. Ze speelden goed voetbal en waren eigenlijk superieur. Ondanks dat Leicester de laatste twee wedstrijden wist te winnen ben ik nog niet onder de indruk. Sevilla is in mijn ogen de grote favoriet voor deze wedstrijd en de odd van de weddenschap is uitstekend.

Tot slot tip ik je de combi bet Juventus wint @1.68 & Sevilla over 1.5 goals @1.97 -> totaal 3.31.

Juventus is de grote favoriet en ik zie ze hier eigenlijk alleen maar winnen. Sevilla is tevens de favoriet in haar wedstrijd. Sevilla weet makkelijk kansen te creëren en ik verwacht dat het ook in deze wedstrijd gaat lukken. Een tientje inzetten op de riante notering van 888Sport loont de moeite.