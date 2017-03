Bulgarije – Nederland WK kwalificatie: Arjen Robben gaat scoren

WK 2018 kwalificatie Bulgarije – Nederland. Er zullen weer enkele stappen gezet moeten worden richting het WK voetbal. Helaas voor ons betekent dat dat er amper wedstrijden zijn om op te gokken. Interland voetbal is zo onvoorspelbaar als het maar kan… Geef mij maar gewoon competitievoetbal! Lekker veel wedstrijden en altijd wel een paar parels waar je op kan inzetten.

Voor nu moeten we het doen met twee rondes WK kwalificatiewedstrijden. Nederland speelt uit in Bulgarije vanavond om 20:45 uur en er staan maar liefst 234 voetbal weddenschappen voor je klaar.



Bulgarije – Nederland WK kwalificatie Oranje

In groep A gaat Bulgarije thuis de strijd aan met Nederland. Bulgarije staat momenteel vierde in de poule met zes punten. Ze verloren ruim van de nummer één (Frankrijk) en de nummer drie (Zweden). Van Wit Rusland en Luxemburg wisten ze net aan te winnen (de nummers vijf en zes).

Kortom, echt sterk is Bulgarije niet en goede voetballers hebben ze eigenlijk ook niet. Toch moet het Nederland Bulgarije niet onderschatten want van de tien keer dat ze elkaar troffen wisten beiden clubs evenveel punten te behalen.

Nederlands Elftal

Doordat Nederland afgelopen WK-kwalificatiewedstrijd wist te winnen met 1-3 van Luxemburg namen ze de tweede plek van Zweden over. Momenteel heeft Oranje zeven punten samen met Zweden.

Frankrijk, wat eerste staat, heeft momenteel tien punten dat betekent dat Nederland moet winnen om nog kans te maken op directe plaatsing. Hoogstwaarschijnlijk zal Nederland moeten zorgen dat ze bij de beste nummers twee horen om zo nog via een voorronde het WK 2018 in Rusland te halen. Eén ding is zeker en dat is dat Nederland moet winnen.

Arjen Robben fit

Robben zegt fit te zijn voor a.s. vrijdag en dat is zeker goed nieuws. De bookmakers hebben er in ieder geval vertrouwen in dat Nederland gaat winnen van Bulgarije. Ze gaan ervan uit dat dit moet gaan gebeuren met een doelpunt verschil (correcte score 0-1 noteert 6.50 en 1-2 8.50). Nederland presteert zeker niet optimaal, maar is wel op de weg terug.

Als we bekijken bij welke clubs de spelers van Nederland spelen en dit vergelijken met de spelers van Bulgarije kan het niet anders zijn dat Nederland gaat winnen. Verder is bijna iedereen fit bij Nederland.

Gokken op Bulgarije – Nederland

Ik was vaak vrij negatief over Nederland, en terecht! Toch heb ik tegen Bulgarije vertrouwen in de mannen. Bijna iedereen is fit en het talent is ook echt wel aanwezig. Robben kan individueel het verschil maken mocht dat nodig zijn. Voor een winstpartij van Nederland krijg je een quotering van 1.56 bij bookmaker 888Sport.

Bij deze wedstrijd gaat het vooral om het gevoel wat je bij Oranje hebt. Heb je het gevoel dat ze er weer een beetje bovenop aan het komen zijn, zou ik zeker aanraden om te gaan voor een winstpartij van Nederland. 1.56 is mooie quotering om toe te voegen aan een meervoudige weddenschap.

Beide clubs zijn doelgericht en maken verdedigend de nodige fouten. Een resultaat waar beide teams scoren lijkt me dan ook een goede optie. De quotering hiervoor is 2.00. Verder denk ik dat Robben een keer gaat scoren! De quotering bij 888Sport hiervoor is 2.75.