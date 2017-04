AZ – Vitesse KNVB Bekerfinale: beide teams scoren en Vitesse winnaar

Vandaag is het dan eindelijk zo ver, de dag van de bekerfinale. De wedstrijd zal om 18:00 uur gespeeld worden tussen AZ en Vitesse. Beide finalisten hebben een redelijk makkelijk programma achter de rug.

AZ haalde de finale doordat ze wonnen van Lienden, FC Emmen, ASWH, Heerenveen en Cambuur. Vitesse wist van de volgende clubs te winnen: De Dijk, RKC Waalwijk, Jodan Boys, Feyenoord en Sparta. Oké, beide clubs hadden één serieuze tegenstander. Bij AZ was dit Heerenveen en bij Vitesse Feyenoord. Toch blijft het natuurlijk knap dat ze de finale halen, want de andere clubs zijn onderweg wel gesneuveld!

Ik verwacht een spannende wedstrijd en zie de KNVB beker gewonnen worden door Vitesse. Onderaan mijn tips voor winnende weddenschappen vandaag. Succes!



AZ – Vitesse Bekerfinale

Afgelopen weekend deed AZ Alkmaar haar sportieve plicht en wist in de laatste minuut te winnen van Twente. Het scheen echter wel een waardeloze pot te zijn aan de kant van AZ. Het begin en het einde was goed, maar wat ertussenin zat leek nergens op. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van de AZ-fans die ik gesproken heb.

Maar een winstpartij voorafgaand aan de finalewedstrijd is zeker netjes, aangezien een hoop clubs er met de pet naar gooien zo voor de bekerfinale. AZ staat momenteel vijfde in de Eredivisie en is zeker van de Play offs. De Play offs slaan ze natuurlijk liever over door de beker vandaag te winnen, want het jaarlijks doel van AZ is Europees voetbal. Weten ze de beker te winnen dan is het seizoen voor AZ Alkmaar dus meer dan geslaagd.

Vitesse met fitte Van Wolfswinkel

Waar AZ haar verplichtingen deed tegenover ieder andere club in de competitie, deed Vitesse dit niet. Van Wolfswinkel was niet aanwezig, omdat hij voor praten geel pakte in de wedstrijd tegen Excelsior. Of dit opzettelijk was weten we natuurlijk niet, maar het kwam Vitesse in ieder geval niet slecht uit. Verder was het prijs schieten geblazen afgelopen zondag op het hok van Vitesse. Feyenoord heeft Vitesse nog gespaard door het bij 0-2 te houden.

Begrijpelijk is het natuurlijk, want Vitesse wil net zoals AZ vandaag de beker winnen en houden daar natuurlijk rekening mee zo’n zondag voor de finale. Sportieve plicht niet voldaan in mijn ogen, maar begrijpelijk! Met een fitte Van Wolfswinkel maakt Vitesse gewoon meer kans op de KNVB beker.

Voorspellingen AZ – Vitesse

En dan nu over het wedden op voetbal. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd en dat maakt zo’n bekerwedstrijd altijd extra aantrekkelijk.

Dit seizoen hebben beide ploegen elkaar twee keer getroffen. AZ kwam thuis niet verder dan 2-2 en Vitesse wist thuis te winnen met 2-1. Beide clubs weten vaak een goal te maken of krijgen een goal tegen. Een resultaat waar beide teams scoren lijkt me daarom voor de hand liggend. Het blijft natuurlijk wel een bekerfinale waarin clubs rustig aan beginnen, maar verdedigend laten beide clubs weleens een steekje vallen. De BTTS weddenschap heeft bij bookmaker 888Sport een quotering van 1.53.

Gokken op winst Vitesse

Ik acht de kans groot dat Vitesse de wedstrijd naar zich toe trekt. AZ speelt de laatste tijd geen sterke wedstrijden of in ieder geval niet 90 minuten. Vitesse heeft juist afgelopen tijd laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Met een frisse Van Wolfswinkel gaat Vitesse het AZ ongelofelijk moeilijk maken. Wedden op winst Vitesse heeft een quotering van 2.88 en ik raad je aan om daarvoor te gaan!

Ik denk dat Van Wolfswinkel en Weghorst vandaag het net gaan vinden. Voor Van Wolfswinkel krijg je een quotering van 2.38 en gokken op een goal van Weghorst noteert 2.12. Daarnaast denk ik dat AZ het eerste doelpunt gaat maken, de quotering hiervoor is 1.91.

Uiteindelijk denk ik dat Vitesse er met de KNVB beker vandoor gaat. De odd dat Vitesse de beker wint is 1.90 en hierbij is rekening gehouden met een eventuele verlengingen en penalty’s. Denk je net zoals ik dat Vitesse de wedstrijd wint nadat ze achter zijn gekomen? Zet dan in, de quotering voor deze weddenschap is een riante 11.00.