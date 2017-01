Australian Open live: Roger Federer – Kei Nishikori betting

De eerste week zit er bijna op en vannacht / morgenochtend staan alweer de achtste finales op het Australian Open programma.

Nu Novak Djokovic uitgeschakeld is ligt de onderste helft van het Australian Open speelschema volledig open en dit biedt mogelijkheden voor iets lager geplaatste spelers. De bovenkant van het speelschema is een stuk lastiger om te doorbreken. Naast Andy Murray zitten ook Roger Federer, Kei Nishikori en Stanislas Wawrinka aan deze kant van het schema. Wat er ook gebeurt, daar zitten mooie krakers aan te komen.



Australian Open Roger Federer – Kei Nishikori

Morgenochtend staat er al één zo’n geweldige wedstrijd op het programma. Namelijk: Federer tegen Nishikori. Na de weergaloze partij van Federer tegen Berdych, waarin de Tsjech behoorlijk snel in drie sets van de baan werd geveegd, lijkt Federer weer terug in vorm te zijn na zijn absentie.

Toch is Kei Nishikori van een ander kaliber dan Tomas Berdych. De Japanner is supersnel, heeft een geweldige return en zijn backhand is van wereldniveau. Dat zou nog wel eens een pittige test kunnen worden voor de 35-jarige Federer. Als Nishikori de motor aan kan zetten en de wedstrijd lang kan maken moeten we ook nog maar eens zien hoe Federers fitness ervoor staat. Het wordt hoe dan ook een zeer interessante partij. Eentje om naar uit te kijken.

Stanislas Wawrinka – Andreas Seppi

Ook een mooie partij voor morgen is die tussen Stanislas Wawrinka en Andreas Seppi. Wawrinka is natuurlijk altijd een heerlijke speler om naar te kijken. Maar ook Seppi heeft dit toernooi mooie dingen laten zien.

Zo verraste hij het Australische thuispubliek door in de tweede ronde Nick Kyrgios uit te schakelen, en dat terwijl Seppi 2-0 in sets achter stond. De Italiaan wist in de vijfde set ook nog een wedstrijdpunt te overleven en won uiteindelijk 10-8 in de beslissende set.

Wawrinka zal zijn tegenstander dus absoluut niet moeten onderschatten. Maar ik denk dat Wawrinka inmiddels wel weet dat je tegenstanders nooit moet onderschatten. Zo werd Stan in de eerste ronde van de Australian Open bijna uitgeschakeld door Martin Klizan. De Zwitser stond een break achter in de 5de set maar wist nog net op tijd het tij te keren.

Australian Open betting

Na de uitschakeling van Djokovic is Andy Murray torenhoge favoriet voor de titel in Melbourne. Hij moet dan wel eerst langs Mischa Zverev, maar dat lijkt op papier geen lastige taak. Mischa heeft een aardig serve en volleyspel, maar Murray heeft daar over het algemeen weinig moeite mee.

Een lastigere opgave zal het worden voor de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Hij neemt het op tegen de man in vorm: Dan Evans. Evans haalde in Sydney al de finale en lijkt ook deze week zijn vorm door te zetten door onder andere Marin Cilic en Bernard Tomic te verslaan. Voor Evans een unieke mogelijkheid om de kwartfinale van een grand slam te halen, maar de verwachting is toch wel dat Tsonga een maatje te groot is voor de Brit.

Weddenschappen tennis

Wat betreft de weddenschappen is Federer – Nishikori een hele interessante wedstrijd. Federer is 1.55 bij de bookmakers en dat is wel erg laag. Ik denk dat ze het te veel baseren op de gemakkelijke overwinning tegen Berdych. Nishikori is echter een maatje groter en in deze vorm heeft de Japanner echt een hele goede kans. Er zit goede waarde in de quotering van 2.48 bij 888sport en dat is dan ook de bet voor deze wedstrijd.

Verder denken wij dat Seppi het de inconsistente Wawrinka lastig kan maken. Wawrinka staat er ook om bekend om zomaar een setje weg te geven en Seppi is een taaie tegenstander. Daarom gaan we hier voor Seppi +2.5 set handicap op een quotering van 1.96 bij 888sport. De Italiaan moet dan minimaal één set winnen.