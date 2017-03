AS Roma – Napoli Serie A: Kevin Strootman versus Dries Mertens

Zes jaar geleden kwamen ze samen naar PSV en nu strijden ze in de top van de Serie A tegen elkaar. Kevin Strootman en Dries Mertens zijn grote meneren in Italië.

Strootman en Mertens spelen in de top van de Serie A, maar de nummer één positie moeten zij en de rest van Italië al jaren aan Juventus laten.



AS Roma voornaamste belager Juventus in Serie A

De club uit Turijn begon haar reeks van vijf landskampioenschappen (Scudetto’s) op rij al toen Strootman en Mertens net bij PSV kwamen kijken, in 2011. En Scudetto nummer zes voor de Oude Dame lijkt ook dit seizoen onvermijdelijk. Want na de nederlaag van Napoli tegen Atalanta Bergamo vorige week is AS Roma nog de enige serieuze concurrent voor Juve – op zeven punten.

Maar ja, het is voor Roma en Strootman eigenlijk wachten op een klein wonder. Want koploper Juventus lijkt gewoon onverzettelijk en onvermoeibaar. De zeer ervaren ploeg uit Turijn is alweer tien wedstrijden op rij foutloos bezig: zeven competitieduels, twee keer Coppa Italia en tussendoor nog een 2-0 zege op FC Porto in de Champions League. Op 14 mei is het AS Roma – Juventus, als dan de titelstrijd al niet beslist is. Roma had overigens geen goede aanloop naar dit duel: in het heenduel van de Coppa Italia verloor het woensdag met 2-0 van stadgenoot en aartsrivaal Lazio Roma.

Napoli en Dries Mertens hebben tikken gehad

Zoals gezegd was de nederlaag van Napoli vorige week een dure. De achterstand op Juventus is 12 punten, maar de achterstand op Roma is ook vergroot: tot vijf punten. En dat terwijl alleen de tweede plek in de Serie A dit seizoen recht geeft op directe toegang tot de Champions League. De tweede tik voor Napoli kwam afgelopen dinsdag. In het heenduel om de Coppa Italia verloren de Partenopei met 3-1 bij Juventus, onder meer door een goal van Napoli’s voormalige topspits Gonzalo Higuain.

Na het vertrek van de Argentijn is Dries Mertens nu de grote man in Napels, met onder meer 16 goals dit seizoen. Maar hij en topmiddenvelder Marek Hamsik kunnen het niet alleen bolwerken. En dan wacht dinsdag ook nog eens Real Madrid in de return van de Champions League, na een 3-1 nederlaag voor Napoli in Santiago Bernabéu half februari.

En dan dreigt het ambitieuze Napoli misschien ook Mertens te gaan verliezen na dit seizoen. Want de Belg was al niet blij met zijn te vaak voorkomende reserverol toen Arek Milik overkwam van Ajax. En dan trekt naar verluidt Jürgen Klopp van Liverpool nog aan zijn shirtje, naast ook nog Fabio Cannavaro – de Italiaanse oud-topvoetballer die nu trainer is van het Chinese Tianjin.

Strijd op het middenveld bij AS Roma – Napoli

Hoe dan ook, de toppers van beide clubs moeten zich eerst dit seizoen nog bewijzen. En deze Serie A-kraker lijkt vooral op het middenveld beslecht te gaan worden. Kevin Strootman voelt zich bij AS Roma gesterkt door Mertens’ excellerende landgenoot Radja Nainggolan, terwijl Napoli het vooral moet hebben van captain Marek Hamsik en de ervaren Emanuele Giaccherini.

Wedden op AS Roma – Napoli

De thuisploeg is op papier toch wat sterker, dus geeft bookmaker 888sport ook 2.00 op winst van AS Roma, en 3.40 op Napoli. In oktober won Roma nog met 3-1 in Napels. Wat dat betreft is ‘Away to win and both teams to score’ een prachtige buitenkans op 5.60.

Programma Serie A speelronde 27

Zaterdag 4 maart

15.00 AS Roma – Napoli

18.00 Sampdoria – Pescara

20.45 AC Milan – Chievo Verona

Zondag 5 maart

12.30 Atalanta Bergamo – Fiorentina

15.00 Empoli – Genoa

15.00 Cagliari – Internazionale

15.00 Udinese – Juventus

15.00 Torino – Palermo

15.00 Crotone – Sassuolo

20.45 Bologna – Lazio