Ajax Europa League kwartfinales: Schalke is uit niet sterk

Ajax – Schalke. De kwartfinales van de Europa League zijn aangebroken en daarin speelt nog één team dat uit Nederland komt. Ajax zal het donderdag 13 april thuis in Amsterdam moeten opnemen tegen Schalke 04. De wedstrijd begint om 21:05 uur .

Eigenlijk is al jaren duidelijk dat degene die ver komt in Europa vaak minder gaat presteren in de Eredivisie. Ajax heeft een groot deel van het aantal verliespunten verloren na een Europees potje voetbal. In de Eredivisie scheelt het momenteel één punt met Feyenoord.

Onderaan dit artikel de voorspellingen en interessante bets voor de wedstrijd. Nieuwe spelers pakken de verhoogde notering van 8.00 (!) indien Ajax wint.

Ajax Europa League en Eredivisie?

Het is dus spannend in Amsterdam en dat is voelbaar bij de supporters. Niemand weet waar het schip gaat stranden. Zeg nou eerlijk; van Schalke, de nummer tien van Duitsland, daar zou Ajax toch van moeten winnen? Met geluk loot je daarna Celta / Genk – nou, daar moet je ook van winnen. Tja, dan sta je opeens in de Europa League finale. Dromen blijft leuk, maar als je het zo bekijkt is er echt wel een kans dat Ajax die finale haalt. In de Eredivisie is het ook zeker mogelijk om nog kampioen te worden.

Ajax speelt een stuk beter voetbal en kan in deze staat van iedereen winnen. Feyenoord werd weggespeeld door Ajax. We kunnen wel zeggen dat Feyenoord slecht speelde, maar dat kwam puur door de verdienste van Ajax zelf. Het is heel jammer dat ze niet gewoon met 5-0 hadden gewonnen, maar dat terzijde. Ik denk dat het Europese avontuur Ajax het kampioenschap gaat kosten. Dat vind ik niet erg zolang we dan maar die Europa League winnen.

Traoré of Dolberg?

Ajax speelt beter voetbal en heeft tegen Kopenhagen en Feyenoord laten zien dat ze als ze in goede staat verkeren, ze niet te stoppen zijn. Afgelopen zondag liep Ajax twee punten in op Feyenoord. Er werd gewerkt aan het zelfvertrouwen door met 1-4 te winnen van NEC. Dat ik dit nog ging zeggen….; maar Traoré speelde een goede pot.

Donderdag in de Europa League zal het lastig voor Peter Bosz worden. Kasper Dolberg is namelijk weer fit en dan zal Bosz de keuze moeten maken of hij Traoré of Dolberg opstelt. Mocht de trainer echt Traoré opstellen dan hoop ik dat hij wel heeft gezien dat een rechtsbuiten geen optie is. Helaas gaat dat dan ten koste van Dolberg, maar Bosz kennende wil hij z’n kindje Traoré opstellen.

Ajax kan over een bijna compleet team beschikken alleen Schöne is er niet bij vanwege een schorsing. Daarnaast staan er een hoop Ajacieden op scherp donderdag.

Schalke uit niet sterk

Schalke heeft ook aan het zelfvertrouwen gewerkt. Afgelopen zaterdag wisten ze met 4-1 te winnen van Wolfsburg. Zowel Ajax als Schalke heeft dus tegen een laaggeplaatste club aan hun zelfvertrouwen gewerkt. Toch moet er wel gezegd worden dat we NEC totaal niet kunnen vergelijken met Wolfsburg (alhoewel Wolfsburg erg matig speelde).

Schalke is een zeer lastige tegenstander en speelt in een vele male betere competitie dan Ajax. Schalke heeft een hoop geluk gehad tegen Mönchengladbach en speelde twee keer gelijk. Dit was voldoende om door naar de Europa League kwartfinales te gaan.

Uit is de club verre van sterk en wisten ze nog maar twee wedstrijden te winnen in de Bundesliga. Schalke zal het zonder Baba, Embolo, Naldo, stambouli en Choupo-Moting. Geen ideale situatie voor Schalke, maar ze hebben genoeg vervangers die hun plaats kunnen innemen.

Voorspellingen Ajax – Schalke

Ik denk dat Ajax zich weer gigantisch gaat opladen en hierdoor een hele goede pot gaat neerzetten in de Arena. Er zal geluk om de hoek moeten komen kijken, maar ik denk dat Ajax zeker niet kansloos is. Thuis denk ik dat ze met 2-0 winnen. Dit is wellicht wat te optimistisch, maar Ajax heeft dit seizoen in de Europa League eindelijk wat geluk. Dit zal donderdag gaan helpen om thuis te winnen van Schalke.

Schalke speelt uit mindere potjes voetbal en dat meegenomen denk ik dat een Asian Handicap van +0 in het voordeel van Ajax met een quotering van 1.91 een goede bet is. Daarnaast raad ik je aan om wat kleingeld op 2-0 te zetten met een quotering van 14.00. Risico’s zijn er om genomen te worden zeg ik dan altijd maar.

Voetbal weddenschappen

Ik ben van mening dat een weddenschap op het aantal goals ook een goede keuze is. Beide clubs zullen geen doelpunt tegen willen hebben en vooral Ajax niet. Ik verwacht dat beide clubs vanuit een gesloten verdediging zullen gaan voetballen. In de eerste helft denk ik dat er geen goal valt. De voetbalweddenschap 1ste helft onder 0.5 goals heeft een quotering van 2.80 bij bookmaker 888Sport.

Mocht je jezelf hier wat meer tegen willen indekken, dan kun je gaan voor een 1ste helft onder 1 Asian Goal. Mocht er één doelpunt vallen krijg je je inzet terug. De quotering hiervoor is 1.89. Ook raad ik je aan om te gaan voor een totaal aantal goals van minder dan 2.5 de quotering hiervoor is 1.97.

Tot slot dé tip voor nieuwe spelers: open een account, doe een voorspelling en pak 8.00 per ingezette euro op winst Ajax, en 9.00 als je denkt dat Schalke gaat winnen. Lees meer: wedden op Europa League.