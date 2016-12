Ajax – PSV: Feyenoord zou kunnen profiteren van kraker Eredivisie

Voordat de winterstop begint krijgen we nog een topper in de Eredivisie. Zondag 18 december om 16:45 speelt Ajax – PSV. De wedstrijd wordt uitgezonden op Fox Sports.

De vraag is of Ajax zich heeft hersteld na de domper in Enschede. Man wat ben ik ziek van dat doelpunt in de 92ste minuut bij Twente. Nu staat Ajax dus drie punten achter op Feyenoord en dat ze winnen van PSV is ook geen zekerheid.



Ajax – PSV Eredivisie kraker voor winterstop

Het zou dus zomaar kunnen zijn dat Ajax zometeen de winterstop ingaat met 6 punten achter Feyenoord en gelijk staat in punten met PSV.

Ajax is op dit moment in een redelijke vorm. Tegen Twente kwam de laatste pass elke keer niet aan en door individueel falen werd er niet gewonnen. Geen man over boord! Fris en fruitig opnieuw beginnen tegen PSV. Op dit moment heeft Ajax tien thuiswedstrijden op rij gewonnen en dat geeft wat zelfvertrouwen.

Viergever er niet bij positief?

Tegen PSV zal Ajax het moeten doen zonder Sinkgraven, Traoré en Viergever. Viergever mistte de bal tegen Twente en vond het daarna wel slim om de bal gewoon vast te pakken… De andere twee zijn afwezig vanwege blessure.

Viergever doet dus niet mee en daarom zal een ander zijn positie moeten overnemen. Ik denk dat dit voor Ajax eerder positief zal uitvallen dan andersom. Klaassen komt weer terug vanuit een schorsing en ook dat zal een positieve werking hebben op het spel bij Ajax.

Weet PSV zich terug te knokken?

Wat kunnen we zeggen over PSV? Totaal uit vorm en ze bakken er helemaal niets meer van. Goh… over welke club heb dat ik eerder gezegd die speelde tegen Ajax? Yep, AZ, en door een opleving speelden ze uiteindelijk gelijk. Tja, zo weet iedereen altijd 120% te geven tegen Ajax. Echter mag dat voor Ajax geen excuus zijn, want zeker tegen een tegenstander als PSV moeten ze 120% inzet tonen.

PSV is uit vorm en wist afgelopen weekend met moeite met 1-0 te winnen van de hekkensluiter. Doelpunten maken zijn ze verleerd. In de afgelopen vijf wedstrijden wist PSV slechts drie keer te scoren en dat is niet zoals we PSV kennen. De club kan geen kampioen meer worden zeggen en denken veel mensen. PSV speelt inderdaad slap en creatiefloos voetbal, maar één opleving kan voldoende zijn om uit een negatieve spiraal te komen. PSV zal het moeten gaan doen zonder Guardado en Laursen. Guardado zal gemist worden, maar dat is al te zien in de afgelopen resultaten.

Wedden op Ajax – PSV

De bookmakers geven een voorkeur van Ajax. Dit zal ongetwijfeld komen door de vorm waarin PSV verkeert. Van de afgelopen onderlinge wedstrijden wist vaak de uitploeg te winnen. Ook dit keer denk ik dat niet alle punten in Amsterdam blijven. PSV +0.5AH heeft een quotering van 1.85 en dat is in mijn ogen een prima resultaat.

Ik denk wel dat de wedstrijd redelijk doelpuntloos zal blijven doordat beide clubs voorzichtig zullen gaan voetballen. Elke fout kan immers afgestraft worden! Onder 2.5 goals heeft een quotering van 1.95!