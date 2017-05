Ajax – Manchester: United gaat Europa League finale winnen met 0-1

Europa League finale 2017: Ajax – Manchester United. Als je aan het begin van het toernooi had gezegd dat Ajax de finale zou halen, hadden vele mensen je voor gek verklaard. Nu is het dan toch echt zover, Ajax heeft de finale van de Europa League weten te bereiken en mag het vanavond, woensdag 24 mei 2017 om 20.45 uur, opnemen tegen Manchester United.

De Amsterdammers hebben eigenlijk alle verwachtingen al overtroffen dit toernooi, maar kunnen zij vandaag nog één laatste keer boven deze verwachtingen uitsteken? Hieronder daarover meer (en natuurlijk mijn tips voor het gokken op de finale).



Vandaag: Ajax finale Europa League

Dat de ploeg van Peter Bosz jong is weet inmiddels de hele wereld, maar toch hebben deze jonkies het zo ver weten te schoppen. De Ajacieden kunnen elkaar inmiddels moeiteloos vinden wat geresulteerd heeft in een plek in de Europa League finale.

Ook in de competitie deden ze het dit jaar niet onaardig maar werd dat helaas niet beloond met de schaal. Vanavond kunnen ze zichzelf wel belonen door in de finale Manchester United te verslaan. Aan de gretigheid zal het zeker niet liggen: De jonge talenten van Peter Bosz zullen alles geven om de Europa League te winnen en als dit lukt zal dat een historisch moment worden. Wel zal Ajax de kop erbij moeten houden om niet te worden verrast door de Engelsen.

Ajax: de weg naar de finale

Ajax begon in Champions League waar ze in de play-offs ronde werden uitgeschakeld door Rostov. De Amsterdammers kwamen toen in een poule met Panathinaikos, Celta Vigo en Standard Luik. Ze waren de sterkste van de vier en werden dus ook eerste in de poule.

Vervolgens was Legia Warschau de tegenstander en wederom was Ajax de sterkste. Na Legia volgden Kopenhagen, Schalke en Lyon, waarbij Ajax alle keren aan het langste eind trok en zo de finale wist te bereiken.

Al deze ploegen, waaronder ook grote ploegen, wist Ajax te verslaan. Dit is al een uitstekende prestatie van de Amsterdammers. Nu rest nog een laatste horde en dat is United. Als Ajax al deze ploegen wist te verslaan, waarom zouden ze dan vanavond niet van Manchester United kunnen winnen?

Manchester United: Zlatan blessure

Als we kijken naar de selectie van United is dat misschien schrikbarend voor veel mensen. United beschikt natuurlijk over een geweldig team met veel grote namen. Zo speelt bijvoorbeeld Pogba op de nummer tien en heeft hij topspits Martial voor zich.

Wel heeft Ajax het geluk dat Zlatan Ibrahimovic niet speelt vanwege een blessure. Dit is natuurlijk dé man bij United maar hij kampt, gelukkig voor Ajax, al enige tijd met een zware blessure. Naast Zlatan zijn er nog een paar afwezigen wegens blessureleed: verdedigers Shaw, Rojo en Smalling liggen eveneens in de lappenmand. Verder kan Mourinho ook niet beschikken over Fellaini en Bailey.

Dit is voor Ajax ideaal en daar kunnen zij gebruik van maken. Wel is de selectie van Manchester United kwalitatief zo goed, dat dit makkelijk opgevangen kan worden. Ajax kan vanavond niet beschikken over Viergever door een schorsing.

Voorspellingen Ajax – Manchester United

Het eerste wat ik jullie aanraad bij deze wedstrijd is het gokken op goals. United scoort de laatste tijd heel erg weinig maar krijgt er ook weinig tegen. De kans dat er dus weinig goals gaan vallen vanavond is groot. De bookmakers verwachten dit helaas ook en geven je een magere quotering van 1.66. Toch is dit een prima quotering om in een multi bet te verwerken.

Ik hoop het niet, maar toch denk ik dat Manchester United uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken. United is kwalitatief toch beter dan Ajax en daarnaast beschikken de Engelsen over meer ervaring en dat zal ze uiteindelijk de winst bezorgen.

De jonge ploeg van Peter Bosz zal het naar verwachting uitstekend doen maar zal net te kort komen tegen grote spelers als Pogba. De weddenschap ‘Winst Manchester United @1.80’ levert je een uitstekende quotering op bij bookmaker 888sport.

Nieuw? Wedden vóór 20.45 gunstig

Met weinig goals en winst Manchester United kom je op een correcte score uit van 0-1. Ik verwacht dat United niks tegen gaat krijgen ongeacht de vorm van spits Kasper Dolberg.

Daarnaast scoren de Engelsen ook weinig en dat zal nu ook het geval zijn. Ik verwacht dat United in de tweede helft toch een keer weet te scoren waardoor Ajax net te kort komt en verliest met 0-1. Wedden op deze uitslag levert je een quotering op van 6.00.

Tot slot dé tip voor nieuwe spelers. Bookmaker 888Sport heeft voor het wedden op Europa League een uniek aanbod! De goksite biedt tot vanavond 20.45 uur verhoogde noteringen op de bet ‘To Win The Trophy’: