Ajax – Legia Warschau en Olympique Lyon – AZ Europa League

Vanavond staan de terugwedstrijden op het programma in de Europa League. Ajax en AZ hebben de kans om door te gaan naar de kwartfinales en dat kan het Nederlands voetbal wel gebruiken.

De heenwedstrijden verliepen echter niet naar verwachting. AZ werd in eigen huis weggetikt door een sterk aanvallend Olympique Lyon. Ajax kwam niet verder dan 0-0 uit bij Legia Warschau, en zonder uit-doelpunt de tweede wedstrijd in gaan is altijd gevaarlijk. Kan Ajax het Nederlands voetbal nog enigszins op de kaart houden dit jaar? En heeft AZ het in zich om te stunten in Lyon?



Ajax – Legia Europa League

Het was vorige week een lastig avondje in Warschau. Zowel het balbezit als het aantal doelpogingen waren in het voordeel van Ajax, maar de Amsterdammers kwamen maar niet door de verdediging heen. De vraag is hoe Ajax het vanavond gaat aanpakken.

Aan de ene kant zou je denken dat de ploeg van Peter Bosz gewoon weer voor de aanval kiest, want er is wel degelijk sprake van een kwaliteitsverschil tussen beide ploegen. Maar het zou me ook niet verbazen als Ajax voorzichtig start en de achterhoede op slot zet. Als Legia uit de counter weet te scoren zit je namelijk diep in de problemen en moet je minimaal twee keer scoren om door te gaan. Het zal een interessant schaakspel worden tussen beide ploegen en wederom een 0-0 is niet ondenkbaar.

Lyon – AZ

Het was een teleurstellende avond in Alkmaar vorige week, toen AZ er met ruime cijfers afging tegen Lyon: 1-4. Als we realistisch zijn, moeten we vaststellen dat dit zo goed als gedaan is. Maar… we hebben wel eens grotere verrassingen gezien, en hopen kan altijd. Eén ding is zeker: AZ zal vol op de aanval gaan.

Maar goed, we weten allemaal dat Lyon een ongelofelijk gevaarlijke ploeg is die precies weet hoe het moet omgaan met de open ruimte die zal ontstaan. Alexandre Lacazette is de man in vorm bij Lyon. De spits prikte er ook vorige week weer twee. Het is niet zeker of hij vanavond gaat spelen. Het is niet verrassend als Lyon met een B-team aan de start verschijnt. Heel veel verschil zal dat waarschijnlijk niet maken, want Bruno Génésio heeft een brede selectie met veel kwaliteitsspelers in de voorhoede.

Desondanks het feit dat AZ zo goed als kansloos is, kunnen we ons gaan opmaken voor een lekker aanvallend potje voetbal waarin beide ploegen op zoek zullen gaan naar doelpunten.

Gokken op voetbal

Wedden op Europa League? Ajax kan geen risico lopen gezien het feit dat ze bij een uit-doelpunt van Legia diep in de problemen zitten. Wij verwachten daarom een afwachtende wedstrijd. Een lekkere wedoptie bij deze wedstrijd is: Correcte score: 0-0 op 10.00 bij bookmaker 888sport.

Lyon – AZ zal juist een partij worden waarin beide ploegen op zoek zullen gaan naar doelpunten. AZ moet komen wil het een kans maken, en Lyon zal gebruik maken van de open ruimtes die in de verdediging zullen ontstaan. ‘Home team to win and both teams to score’ ziet er goed uit op 2.70 bij 888sport.