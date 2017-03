FC Kopenhagen – Ajax in Europa League wordt niet meer dan gelijkspel

De laatste zestien teams in de Europa League strijden vandaag om een plaats bij de laatste acht. Nederlands enige hoop is gevestigd op Ajax. Zij nemen het om 19:00 op tegen FC Kopenhagen.

Wat weddenschappen voetbal betreft gaan we vandaag voor de Denen, maar een 0-0 gelijkspel is ook niet uitgesloten. Onderaan meer over de wedtips voor vandaag.



Kopenhagen – Ajax Europa League

“Jongens we gaan naar Kopenhagen, dat wordt een eitje”, is het eerste wat ik lees in de groepsapp. Het eerste wat in mij opkomt is: “Dat wordt weer heerlijk tripje, maar wel een akelig lastige pot.” De jongens lachen me uit, maar als ik de resultaten van FC Kopenhagen laat zien houden ze gelijk hun smoel.

Kopenhagen haalde namelijk wel de Champions League en presteerde hier zeker niet verkeerd. Ze werden weliswaar derde in de poule, maar verloren slechts één keer.

Club Brugge KV – Kopenhagen 0-2

FC Kopenhagen – FC Porto 0-0

FC Kopenhagen – Leicester 0-0

Leicester – FC Kopenhagen 1-0

FC Kopenhagen – Club Brugge KV 4-0

FC Porto – FC Kopenhagen 1-1

Uitstekende verdediging

Het eerste wat me opvalt is dat Kopenhagen een meesterlijke verdediging heeft. Slechts één goal tegen in zes Champions League wedstrijden! Daarnaast winnen ze thuis met 4-0 en uit met 0-2 van Club Brugge. Ik denk dat Ajax van geluk mag spreken als ze in twee wedstrijden sterker uit de bocht komen dan Club Brugge.

Afijn FC Kopenhagen heeft een zeer solide verdediging en een goed team. In de Deense Superliga staat FC Copenhagen al een tijd eenzaam aan de top. Ze verloren van de vierentwintig wedstrijden nul keer, speelden zeven keer gelijk en wonnen zeventien keer. Tuurlijk kan je zeggen: “Tja, de Deense competitie – waar hebben we het over”, maar kom op: van de Eredivisie wordt ook niemand bang.

FC Kopenhagen zal in volle sterkte aantreden tegen AFC Ajax en heeft er zelf alle vertrouwen in. Wellicht zien we de verloren zoon van Ajax wel schitteren in de wedstrijd! Met de verloren zoon heb ik het natuurlijk over Nicolai Boilessen…

Ajax hopelijk met David Neres

Wat kan ik zeggen over afgelopen zondag? Ajax speelde slecht, maar dan ook echt slecht. De scheids was net zoals Ajax ook diep triest. Mijn zondag had er een stuk beter uit kunnen zien, maar daar gaan we het verder niet over hebben. Ajax speelde dus zeer bedroevend en dat betekent dat ze iets moeten gaan veranderen om het Kopenhagen moeilijk te maken.

Wellicht kan David Neres Ajax helpen met het Traoré probleem. Ik ben echter bang dat Bosz Neres niet zal brengen vandaag, maar laten we hopen voor ons van wel. Justin Kluivert zullen we in ieder geval niet zien in Kopenhagen. Hij is namelijk mee met Ajax U19 naar Madrid.

Naast Traoré hebben we ook nog Amin Younes. De acties van Younes zijn zo af en toe leuk, maar hij heeft een rendement van 0.0. Natuurlijk heeft hij ook echt het geluk niet mee, maar tegen FC Kopenhagen zal je het met deze twee buitenspelers niet redden. Kasper Dolberg is onzichtbaar de laatste tijd – hoe zou dat nou komen? Als je twee buitenspelers hebt die niks presteren, is het voor een spits ook pittig lastig om een doelpuntje te prikken.

Matthijs de Ligt

Ajax zal het vandaag zonder Joël Veltman moeten doen aangezien hij geschorst is. Afgelopen zondag leek Jairo Riedewald te starten, maar het bleek tijdens de warming up dat het toch verstandiger was om op de bank plaats te nemen. Kenny Tete is de vervanger van Veltman vandaag.

Ik ben zeer gecharmeerd van Matthijs de Ligt en ik kijk ernaar uit hem vanavond te zien spelen. Peter Bosz zet Matthijs de Ligt rechts centraal in de verdediging ter vervanging van Davinson Sanchez.

Wedden op Ajax tegen FC Kopenhagen

En nu de voorspellingen en het wedden op Europa League. Kort samengevat: we hebben aan de ene kant FC Kopenhagen met een zeer ervaren en solide verdediging en aan de andere kant Ajax met twee buitenspelers, die zelf nog niet helemaal uitgevonden hebben of ze nu wel of niet kunnen voetballen.

Mijn frustratie van afgelopen zondag schrijft al lekker weg, maar eerlijk is eerlijk: Ajax gaat in de staat zoals ze afgelopen zondag speelden geen schijn van kans maken. Het zou me niets verbazen als ze met 3-0 klop krijgen. Toch blijf je als Ajacied hoop houden en tuurlijk moet je wel, want ik zit daar vandaag in Kopenhagen.

Met hoop verdien je vaak alleen weinig met gokken op voetbal, dus vandaar dat ik je aanraad om je geld in te zetten op FC Kopenhagen +0AH, oftewel draw no bet met een quotering van 1.72 bij 888Sport. Hierbij rekening gehouden met het feit dat Ajax ook verdedigend in de Europa League vaak de 0 gehouden heeft.

Gokken op gelijkspel

Soms meer geluk dan wijsheid; maar een 0-0 (@6.75) sluit ik niet uit. Ben je van mening dat Ajax echt niets in de brengen heeft dan raad ik je aan om voor een winstpartij te gaan van FC Kopenhagen met een quotering van 2.40. In mijn ogen veel te hoog, maar doe er je voordeel mee!

Met de solide verdediging van FC Kopenhagen is een resultaat waar beide teams niet scoren ook een goede optie met een quotering van 1.87 bij bookmaker 888Sport.