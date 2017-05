Ajax finale Europa League 2017: alles of niets tegen Manchester United

Ajax – Manchester United, Europa League finale 2017 Stockholm. De dag is eindelijk aangebroken. Ajax kan na 22 jaar weer een Europese prijs pakken. De ploeg moet op zijn best zijn om het Manchester United van Jose Mourinho te verschalken.

Europa League: opstelling Ajax finale

Tien dagen wedstrijdrust hebben de spelers van Ajax gehad na de laatste competitiewedstrijd tegen Willem II. Ze moeten dus fit aan de start staan van de Europa League finale tegen Manchester United.

Maar welke elf mogen er eigenlijk beginnen van Peter Bosz? Nick Viergever is geschorst, Daley Sinkgraven is niet helemaal fit. Daardoor lijkt Jairo Riedewald nu als linksback te mogen starten. Met Matthijs de Ligt en Davinson Sanchez centraal is de plek rechtsachter voor Joël Veltman, waardoor Kenny Tete op de bank moet beginnen.

Op het middenveld en voorin zal Peter Bosz weinig verrassende namen posteren. Aanvoerder Davy Klaassen vormt samen met de ervaren Lasse Schöne en de technisch begaafde Hakim Ziyech de middenlinie. Voorin wordt spits Kasper Dolberg geflankeerd door Bertrand Traoré en Amin Younes. Op de bank heeft Bosz nog aanvallende keuzes met onder meer David Neres en Justin Kluivert.

Ajax: Pogba en Rashford neutraliseren

Bij Manchester United lijkt oud-Ajacied Daley Blind in de basis te mogen starten. Opvallend is dat van clubicoon Wayne Rooney niet wordt verwacht dat hij in de basis start. Hij lijkt overbodig geworden en in Engeland verwacht men daarom dat hij in deze grote wedstrijd op de bank begint.

Daardoor is de spitsenpositie voor de jonge Marcus Rashford. De strijd op het middenveld zal gewonnen moeten worden tegen onder meer Paul Pogba en Marouane Fellaini. Het ontbreken van Zlatan Ibrahimovic op het veld zal Ajax niet erg vinden.

Finale overschaduwd door aanslag Manchester

Waar iedereen in Manchester al bijna twee weken uitkeek naar deze Europa League finale, werd dat ruw verstoord door de zelfmoordaanslag in de stad afgelopen maandagnacht. Na een concert van Ariana Grande blies een terrorist zichzelf op, waarmee hij 22 onschuldige mensen de dood in joeg.

Peter Bosz vatte de impact van die laffe daad goed samen in zijn persconferentie gisteren: “Wat morgenavond een voetbalfeest had moeten zijn, zal nu anders aanvoelen. Het werpt een schaduw over deze wedstrijd. De glans is van de finale af. Morgen zullen beide ploegen onveranderd strijden voor de winst, maar de aanloop zorgt door deze verschrikkelijke gebeurtenissen heel anders.”

Voor Lasse Schöne kwam het zelfs nog dichterbij. “Mijn vrouw en kind waren twee weken geleden nog bij een concert van Ariana Grande in Amsterdam. Het kan overal gebeuren, maar dit zet je toch wel weer aan het denken. Als je het nieuws hoort, komt dat hard aan. Tegelijkertijd moeten we professionals zijn en ons morgen proberen af te sluiten van deze gruwelijke gebeurtenissen.”

Ajax gewoon kans tegen Manchester United

Ten tijde van Ajax’ laatste Europese bekerwinst, 22 jaar geleden, waren de rollen omgedraaid. Toen was Ajax een grote club in Europa en Manchester United wat kleiner. De vergelijkingen vallen nu natuurlijk ook meteen in de trant van ‘Paul Pogba is meer waard dan de hele selectie van Ajax’.

Maar als voetbal zo voorspelbaar was geweest, waren we al lang afgehaakt. Natuurlijk is Ajax de underdog. Maar als je Olympique Lyon met 4-1 wegspeelt, of zelfs FC Barcelona verslaat zoals een paar jaar geleden, dan ben je niet kansloos.

Wedden op de Europa League finale

Zoals gezegd is Ajax de underdog in dit duel. Maar bookmaker 888sport durft niet enorme verschillen in de odds neer te zetten. Winst van Manchester United staat op 1.95, winst van Ajax op 4.00. Een gelijke stand na 90 minuten noteert 3.35.

Bij een vroege goal van een van beide teams verwacht ik een open wedstrijd. Let daarom zeker op de 1.93 op de ‘both teams to score’. Bookmaker 888sport heeft honderden odds op dit duel. Als je preciezer kunt voorspellen, kijk dan naar ‘Match outcome & Total goals scored’. Zo staat ‘Manchester United win & Over 2.5 goals’ op 3.25.

