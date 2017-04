Ajax – Feyenoord Klassieker: Rotterdam wordt kampioen Eredivisie

De Klassieker Ajax – Feyenoord. Daar is hij dan eindelijk; de wedstrijd waarin veel duidelijk gaat worden. Wordt de eindstrijd nog spannend of zorgt Feyenoord ervoor dat Ajax moet gaan vrezen voor de derde plaats? Onderaan de quoteringen bij de goksites, mijn voorspellingen en voetbal wedden tips voor de Eredivisie.

Daar sta je dan in Rotterdam te kijken naar elf zoutzakken die niet verder komen dan 1-1 tegen Excelsior. Het lastige is bij Ajax dat ze maar één spits hebben. Traoré… sorry, maar daar ga ik geen woorden aan vuil maken en Cassierra? Tja, daar is zo’n vijf miljoen voor betaald, maar wellicht is bij het ondertekenen per ongeluk een nul toegevoegd… Kortom, we moeten het bij Ajax echt hebben van Kasper Dolberg. Het is alleen nog de vraag of hij meespeelt tegen Feyenoord.



Ajax – Feyenoord Klassieker Eredivisie

Gelukkig komt Younes wat meer op dreef, want een linksvoor en een rechtsvoor die er niets van bakken maakt het de spits erg lastig. Een voorzet geven blijkt ook vrij lastig bij Ajax. Toch zie ik Younes meer in z’n spel komen en ik hoop dan ook echt dat hij weer beter gaat voetballen.

Of Dolberg meespeelt is dus de grote vraag… Laat ik het zo stellen dat zonder Dolberg het een heel lastig karwei gaat worden. Dan moet men hopen dat Younes een topwedstrijd speelt of dat Traoré per ongeluk scoort.

Verliezen is geen optie voor Ajax

Ajax speelde tegen Excelsior bijzonder slecht – nu kunnen we die wedstrijd beter vergeten als het gaat om de Klassieker. Het is de grote vraag of het team zich kan oppeppen zoals ze dat deden voor Kopenhagen thuis. Mocht dit lukken dan kan het weleens een heerlijke middag voor de Ajacieden worden.

Eén ding is zeker en dat is dat verliezen geen optie is. Het kan niet zo zijn dat en Feyenoord de titel pakt, en dat ze ook nog eens winnen in de Arena.

Feyenoord en winst in de Arena, dan moet ik even terug naar het jaar 2005. Toen won Feyenoord op 28 augustus van Ajax met 1-2. Sindsdien speelde Ajax twaalf keer een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Hier werden er tien van gewonnen en twee keer werd er gelijk gespeeld.

Feyenoord kampioen Eredivisie

De kans is vrij klein als je het mij vraagt dat Feyenoord het nog gaat verpesten in de aankomende wedstrijden. Tuurlijk zijn er nog genoeg wedstrijden en Feyenoord gaat ook zeker punten verspelen, maar voor Ajax hoeven ze niet bang te zijn.

Heel misschien PSV – die schijnen wel vaker gekke dingen te doen omtrent kampioenschappen. Nee, Ajax heeft een veel te druk schema om in de Eredivisie druk op Feyenoord uit te blijven oefenen.

Verschil stand Eredivisie naar 8 punten?

Ik vraag me nou echt af of Feyenoord de laatste tijd goed voetbal laat zien. Eén ding is zeker en dat is dat ze als team strijden om de overwinning. Eigenlijk kennen we Feyenoord al heel lang zo. Met ze allen strijden en knokken.

Natuurlijk voetbalt Feyenoord beter dan afgelopen jaren, maar toch vind ik ze niet overtuigend. Zoals tegen PSV bijvoorbeeld… ADO en Roda uit? Ik zal niet te lang blijven door lullen over de huidige staat van Feyenoord, want ze staan gewoon bovenaan. Hoe pijn dat ook doet… ze staan er terecht.

Zonder beroep Tonny Vilhena erbij

Bij Feyenoord is het zo goed als zeker dat Jørgensen meedoet tegen Ajax. Karsdorp is een twijfelgeval, maar het lijkt erop dat de kans groter is dat hij wel meespeelt dan niet. Elia en Kongolo spelen waarschijnlijk niet mee.

Wie zeker niet meespeelt is Tonny Vilhena. Veel Feyenoorders zeggen en denken dat de KNVB meewerkt aan competitievervalsing door Vilhena te schorsen. Ik weet niet precies hoe het zit, maar volgens mij als ze niet in beroep waren gegaan was hij al speelgerechtigd, maar terug naar de wedstrijd van zondag. Feyenoord zal voor het eerst in lange tijd blij zijn met een punt tegen Ajax.

Voorheen was het voor de Feyenoorders eigenlijk zo dat wanneer er gewonnen werd van Ajax het seizoen geslaagd was. Ook nu zullen de Feyenoorders willen winnen van Ajax, maar ik denk dat er defensief gevoetbald gaat worden door de Rotterdammers. Ik geef ze ook geen ongelijk. Vanuit een gesloten defensie voetballen kunnen ze bij Feyenoord. Passen ze deze strategie toe dan denk ik dat de factor geluk een grote rol gaat spelen in deze wedstrijd.

Wedden op de Klassieker

Ik raad je aan om op de hoogte te blijven omtrent het nieuws rond Dolberg! Mocht hij meespelen dan denk ik dat ze met eenzelfde instelling als tegen Kopenhagen deze wedstrijd gaan winnen. Het zal een zwaarbevochten strijd worden, maar ik denk dat Younes en Klaassen zullen gaan scoren. Voor Younes krijg je een quotering van 3.75 en voor Klaassen is dit 3.15.

Kasper Dolberg gaat zondag niet scoren, maar zal wel heel belangrijk zijn als hij speelt. Ajax winnen heeft een quotering 1.98 bij 888Sport. Ik denk dat het 2-1 gaat worden in het voordeel van Ajax. De quotering hiervoor is 9.00. Daarnaast raad ik je aan om te gaan voor de weddenschap waarin beide teams scoren met een quotering van 1.75.

Tip weddenschap Eredivisie: gelijkspel

Toch ben ik bang dat Dolberg niet meedoet. Met een defensief Feyenoord en een Ajax dat weinig gevaar kan brengen voorin, zal het een lastige strijd gaan worden. Mocht Kasper Dolberg niet meedoen, raad ik je aan om te gaan voor een gelijkspel. De quotering daarvoor is 3.68.

Neem je liever met het wedden op Eredivisie wat minder risico, zou ik je dan een double chance bet aanraden met een quotering van 1.91 in het voordeel van Feyenoord. Veel kijkplezier en succes met de voetbalweddenschappen!