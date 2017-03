Ajax – FC Kopenhagen Europa League: kleine kans op kwartfinale

Ajax – Kopenhagen. De returnwedstrijd staat vandaag, donderdag 16 maart 20.45 uur, op het Europa League programma. Vorige week wist Kopenhagen met 2-1 te winnen van Ajax.

Ik stond pal achter de goal, waar binnen 1 minuut de eerste goal gemaakt werd, en zal ongetwijfeld geen objectieve mening kunnen geven. Toch ga ik het proberen: Ajax speelde niet verkeerd, maar dat we met 1-1 de rust in gingen was te danken aan een hoop geluk.

Ajax – FC Kopenhagen Europa League

In de tweede helft leek Ajax vorige week meer in vorm te komen en liet Kopenhagen Ajax meer voetballen. Toen de 2-2 (onterecht in mijn ogen) afgekeurd werd, werden we terecht uitgelachen door de supporters van Kopenhagen. We deden dit namelijk ook bij de goal die bij hen werd afgekeurd.

De geschorste Veltman en Sanchez zullen vandaag ongetwijfeld terug keren in de basis tegen Kopenhagen. Beiden ontbraken vorige week wegens een schorsing. Hopelijk kan Sanchez de spits van Kopenhagen onschadelijk maken, want zoals vorige week bleek is die spits ijzersterk in kopduels.

Ajax moet het karwei nu afmaken

Ajax is thuis nog ongeslagen in de Europa League en dat willen de mannen uit Amsterdam natuurlijk graag zo houden. Afgelopen weekend waren ze in de Eredivisie met 3-0 te sterk voor Twente. Een hele slechte eerste helft zorgde ervoor dat ik erg gespannen op m’n stoel zat… Gelukkig was de tweede helft beter en werd er uiteindelijk ruim gewonnen.

Ik denk dat we met het 2-1 verlies van vorige week redelijk tevreden mogen zijn. Het had namelijk bij rust ook 4-0 kunnen staan. Ik heb de eerste goal van Dolberg niet teruggekeken, maar in het vak hoorden we al gauw dat het wellicht buitenspel was. Eindelijk weer eens het geluk aan onze kant. Echter werd de 2-2 onterecht afgekeurd, dan voel je je toch weer bestolen. Nou ja, één goal onterecht goedgekeurd en een goal onterecht afgekeurd dan staan we weer quitte. Binnen onze groep werd al van tevoren gezegd dat we konden leven met een 2-1, dat moesten we dan ook maar doen. Nu moet Ajax het karwei afmaken.

Davy Klaassen zal het duel vanaf de tribune moeten bekijken vanwege een schorsing die hij afgelopen donderdag opliep. Tuurlijk zal hij gemist worden, maar ik denk dat het voor het spel niet heel verkeerd kan zijn als er een andere middenvelder plaats neemt. Ik denk dat Van de Beek het uitstekend zal gaan doen!

Gelijkspel voor FC Kopenhagen genoeg

Kopenhagen was dus 2-1 te sterk voor Ajax afgelopen donderdag. Hopelijk had je het vorige artikel ook gelezen en heb je er wat geld mee verdiend. Kopenhagen liet vooral in het begin van de wedstrijd zien waar ze toe in staat zijn. Ze zullen het Ajax ook in Amsterdam heel moeilijk gaan maken.

Echter zal Kopenhagen het wel moeten gaan doen zonder smaakmaker Falk, maar ze kunnen hoogstwaarschijnlijk wel rekenen op Verbic. Voor Ajax is het lekker dat Falk niet meedoet aan de wedstrijd. Zoals de coach van Kopenhagen aangaf is Falk één van de beste spelers op dit moment bij FC Kopenhagen. De gewisselde spits Santander had last van zijn heup, maar is inmiddels weer wedstrijdfit.

Kopenhagen was afgelopen zondag in eigen competitie met 2-0 te sterk voor Esjberg, de op een na laatste ploeg in de Superliga.

Wedden op Ajax – FC Kopenhagen

De kans dat Ajax de volgende ronde haalt is zeker aanwezig, maar als ik kijk naar wat Kopenhagen in de eerste helft heeft laten zien acht ik die kans niet heel groot.

De bookmakers zien Ajax als favoriet en voor een thuiswinst krijg je een quotering van 1.75. Weet Ajax zich te plaatsen bij de laatste acht teams krijg je een quotering van 2.05. Mijn mening is dat Kopenhagen vandaag zeker één keer gaat scoren. Hierdoor moet Ajax minimaal 2-1 winnen. Natuurlijk kan dat, maar of Ajax twee keer weet te scoren tegen een zeer solide verdediging?

Beide teams scoren heeft een quotering van 2.00. Ik zie Ajax één keer scoren, maar Kopenhagen ook. Het lijkt me dus een goede optie voor het wedden op Europa League vandaag.

Daarnaast raad ik je aan om te gaan voor een Asian Handicap van +1 in het voordeel van Kopenhagen. Weet Ajax dan met één goal verschil te winnen krijg je je inleg terug. Daarnaast denk ik dat je ook prima kunt gaan voor Kopenhagen door naar de volgende ronde met een quotering van 1.87.