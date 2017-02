Ajax en AZ Europa League: verrassingen zijn niet uitgesloten

Er staat vandaag weer een vol programma klaar in de Europa League. De groepsfase is inmiddels achter de rug en de knock-out fase gaat vanavond van start. Met AZ en Ajax hebben we twee Nederlandse ploegen die nog meedoen om de titel.

Ajax speelt vanavond uit tegen Legia Warschau. AZ heeft het wat lastiger geloot en trapt in eigen huis af tegen Olympique Lyon. Een voorbeschouwing en tips voor weddenschappen.



AZ – Lyon: stunt tegen ploeg Memphis Depay?

Lyon is bezig aan een prima seizoen, en heeft in de transferperiode met Memphis Depay een hele goede versterking in de aanvalslinie gehaald. AZ heeft in de Eredivisie al veel moeite in de verdediging; in de laatste 5 wedstrijden kregen ze 9 tegendoelpunten om de oren. Dit zou wel eens een struikelblok kunnen worden tegen Lyon, wiens aanval nog een stuk sterker is dan de meeste ploegen uit de Eredivisie.

Memphis zelf mag echter niet meedoen tegen AZ, omdat hij in de poulefase van de Europa League nog voor Manchester United uitkwam. Maar naast Depay heeft Lyon nog genoeg kwaliteiten over in het team.

Alexandre Lacazette in bloedvorm

Alexandre Lacazette staat met 20 doelpunten op de tweede positie in de topscorerslijst van Ligue 1. De spits is in bloedvorm en scoorde afgelopen weekend nog in de verloren uitwedstrijd tegen Guingamp.

Zoals gezegd is Lyon aardig op weg dit seizoen, maar de laatste 5 wedstrijden wist het wel 3 keer te verliezen. Ook AZ zit in een vorm dipje maar wist dit weekend wel te winnen, en dat kan ze wellicht wat vertrouwen geven in aanloop naar deze wedstrijd. De verdediging van AZ zal doorslaggevend worden. Als AZ lang stand weet te houden, zit er misschien wel een gelijkspelletje of een overwinning in.

Ajax tegen Legia en 30.000 fanatieke fans

Ajax kan niet klagen over de Europa League loting. Legia is geen ploeg met veel kwaliteiten en als je kijkt wat er voor de rest nog in het speelschema zit is Legia een te pakken ploeg.

Maar, onderschat ze niet. De ploeg uit Polen doet al jaren mee op Europees niveau, en zorgt regelmatig voor verrassingen. Ook de supporters zullen een rol gaan spelen vanavond. Legia staat bekend om hun grote aanhang met fanatieke hooligans. Het is altijd lastig om in zo’n heksenketel te voetballen.

Ajax moet minimaal punt pakken

Legia staat verrassend genoeg op een 3de plek in de Poolse league, en is dus niet helemaal in vorm. Zoals we weten is Ajax bezig aan een goede reeks; de Amsterdammers wisten de laatste 6 wedstrijden allemaal te winnen.

In 2015 moesten Ajax en Legia ook tegen elkaar in de achtste finales. Ajax won toen thuis met 1-0 en uit overtuigend met 3-0. Het zal misschien even wennen zijn met die fans in Polen, maar de statistieken wijzen uit dat Ajax hier gewoon goede zaken gaat doen. Als er geen rare dingen gebeuren moet Ajax hier minimaal een punt pakken.

Wedden op Ajax en AZ Europa League

Wij maken ons toch wel zorgen om de verdediging van AZ en Lyon is zo gevaarlijk met Lacazette in de spits, dat wij verwachten dat Lyon zeker wel een goal gaat maken. Ook Lyon is kwetsbaar in de achterhoede (8 tegendoelpunten in laatste 5 wedstrijden).

Zodra één ploeg scoort zal dit een open wedstrijd worden en verwachten wij veel goals. >2.5 goals staat op 1.76 bij 888sport, en ook >1.5 goals in de tweede helft ziet er lekker uit op 1.93.

Legia heeft dit seizoen te weinig kwaliteiten om echt iets aan te richten, en de vorm waarin Ajax verkeert zal ze veel zelfvertrouwen geven. Twee jaar geleden werd het 0-3 in Warschau, zo gemakkelijk zal het vandaag waarschijnlijk niet gaan, maar wij verwachten wel een overwinning van de Amsterdammers. De notering bij bookmaker 888Sport is uitstekend.