Afrikaans kampioenschap voetbal: Ivoorkust favoriet goksites

Zaterdag 14 januari begint de African Nations Cup 2017. In dit artikel beschouwen wij voor op de eerste wedstrijden en geven we jullie de beste wedtips. Persoonlijk geniet ik altijd erg van de Afrika Cup, de meeste teams spelen aanvallend voetbal met veel energie en passie. Ik ben erg benieuwd naar deze editie.

De eerste wedstrijd waarmee de Afrika Cup 2017 wordt afgetrapt is Gabon tegen Guinee-Bissau. Gabon is tevens gastheer.



Afrikaans kampioenschap voetbal

Gabon – Guinae-Bissau 14-01-17 18:00 uur. De goksites wijzen Ivoorkust aan als favoriet voor de titel met een odd van 4.50, terwijl Gabon op de zesde plaats staat met een odd van 10.00. Voor een eindzege van Guinee-Bissau krijg je maar liefst een odd van 101.00.

Gabon heeft een prima ploeg met Aubameyang natuurlijk als grote uitblinker. Naast Aubameyang hebben ze geen grote namen in de ploeg, maar het team wil natuurlijk wel wat laten zien nu ze in het eigen land spelen. Ze zijn zeker niet de favoriet voor de eindzege, maar winnen van Guinee-Bissau moet lukken.

Gabon speelt met snelheid en ze spelen vaak op de aanval. Ik ga er vanuit dat ze weinig moeite zullen hebben tegen Guinee-Bissau.

Laatstgenoemde heeft geen echte sterren en eigenlijk zelfs geen bekende spelers, in ieder geval niet in Europa. Wel werden ze knap eerste in de poule met onder andere Congo en Kenia voor de kwalificatie van de Afrika Cup.

Wedden: Gabon favoriet

In de zes wedstrijden in die poule scoorden ze zeven keer en ze kregen net zoveel goals tegen. In de kwalificatiegroep deed Guinee-Bissau het erg goed gedaan, maar ik verwacht niet dat ze een rol van betekenis gaan spelen tijdens de Afrika Cup 2017.

Gabon is voor mij de grote favoriet voor deze wedstrijd en ik verwacht ook dat ze redelijk makkelijk gaan winnen. Ondanks dat de voorbereiding niet geweldig was, zullen ze blij zijn dat ze eindelijk aan het Afrika Cup programma mogen beginnen en ze zullen meteen wat willen laten zien. Guinee-Bissau is voor mij opvulling in dit toernooi. Voor het wedden op voetbal tip ik je: Gabon -1 handicap @2.02 op 888sport.com.

Zoals ik al eerder schreef is Gabon de grote favoriet deze wedstrijd. Ze zullen de eigen fans willen laten zien hoe goed ze kunnen voetballen en ik verwacht met name veel van Aubameyang. Ik denk dat ze zeker meer dan twee keer gaan scoren en ik verwacht niet dat Guinee-Bissau daar veel tegen over kan zetten.

Burkina Faso – Kameroen

14-01-17 21:00 uur. De tweede wedstrijd op de startdag is Burkina Faso tegen Kameroen. Burkina Faso is zeker niet de favoriet bij de bookmakers met een odd van 34.00, terwijl ook Kameroen niet hoog staat met 11.00 bij 888Sport.

Burkina Faso werd eerste in de groep met onder andere Zuid-Afrika en Senegal. Van te voren was Burkina Faso natuurlijk favoriet om door te gaan in de groep en dat hebben ze dus ook gedaan. Het team bestaat niet echt uit sterren, de meest opvallende naam is waarschijnlijk Bertrand Traoré. De Chelsea speler die verhuurd is aan Ajax dit seizoen, is echter geblesseerd en lijkt daarom de eerste wedstrijd te missen.

Kameroen is vaste gast op de eindtoernooien en heeft altijd een redelijk goed team. Het land heeft echter een aantal spelers die niet mee willen doen tijdens dit toernooi. Onder andere Joel Matip (Liverpool) en André Onana (Ajax) hebben zich afgemeld. Er heerste heel wat onrust over de spelers die zich hadden afgemeld en de bond dreigde met sancties, maar uiteindelijk valt het mee. Kameroen heeft nog altijd een paar goede spelers zoals Aboubakar, Choupo Moting en Chedjou.

Wedtip

Als Kameroen zich kan focussen op voetbal en niet op de randzaken, dan verwacht ik dat ze aardig ver kunnen komen in het Afrikaans kampioenschap voetbal.

Kameroen is in mijn ogen de favoriet in deze poule samen met Gabon en in deze wedstrijd is Kameroen zeker de favoriet. Burkina Faso mist zijn beste speler en hebben gewoon een minder team dan Kameroen. De weddenschap Kameroen -1 handicap @ 3.35 op 888sport.com is een aanrader.

In de kwalificatie wist Kameroen zeven keer te scoren in zes wedstrijden en ze kregen maar twee goals tegen. Burkina Faso wist zes keer te scoren, maar ze missen in deze wedstrijd een aantal aanvallers. Kameroen is daarom de favoriet en ik verwacht dat ze de nul houden en gaan winnen met minimaal twee goals verschil.