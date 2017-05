Tips voetbal: voorspellen Eredivisie en Bundesliga – laatste speelronde

Voorspellingen voetbal. Veel teams naderen het einde van de competitie en dat levert vaak veel spektakel op. Ook dit weekend verwacht ik dat. Bij één competitie is het nog wel heel erg spannend en dan heb ik het over de Bundesliga.

Verder is er dit weekend opwinding in de Eredivisie. Behalve de kampioenstrijd van Feyenoord en Ajax moeten Groningen en Sparta ook presteren. Bij deze drie wedstrijden verwacht ik een spektakelstuk waar we goed op kunnen gokken. Hieronder zal ik je uitgebreid uitleggen waarom. En uiteraard ontbreken de tips voor voetbal weddenschappen niet.



Voetbal wedden tips laatste speelronde

Van Mainz, die op dit moment op de 15de plek staat, is nog niet zeker of zij volgend jaar weer in de Bundesliga kunnen spelen. Twee teams onder hun kunnen met nog twee wedstrijden te gaan, over hun heen komen. Het is dus erg interessant om daarom op Mainz te gokken.

Daarnaast kan Twente zich veilig spelen om dit seizoen mee te doen aan de play-offs voor Europees voetbal. Dan moet er wel gewonnen worden van Groningen. Sparta staat op dit moment op de rand van de degradatie maar kan zichzelf nog redden. Dan is er maar één scenario mogelijk: Sparta moet winnen van Go Ahead en Roda moet verliezen van Vitesse. Gebeurt dit, dan handhaaft Sparta zich dit weekend.

Zondag de ontknoping in de Eredivisie. Weet Ajax toch de titel te pakken ten koste van Feyenoord, dan pakken nieuwe klanten bij bookmaker 888Sport met een tientje inzet een dikke winst!

Wedden: Mainz speelt zich veilig

Mainz staat met 34 punten op een matige 15de plek en kan dus nog degraderen. Zowel HSV als Ingolstadt kunnen nog boven Mainz eindigen. slechts één van deze drie clubs kan zich veilig spelen en ik denk dat Mainz dat gaat doen dit weekend.

Zaterdag 13 mei 15.30 uur ontvangt de ploeg het stugge Eintracht Frankfurt. Frankfurt staat op een keurige 10de plek maar is dit seizoen wel uitgevoetbald. Dit zal een voordeel voor Mainz zijn waar zij uitstekend gebruik van kunnen maken. Mainz moet dus nog vechten om zich te handhaven in de Bundesliga terwijl Frankfurt nergens meer voor hoeft te voetballen dit seizoen.

Buiten dat is Frankfurt niet zo sterk in zijn uitwedstrijden. Van de laatste 5 uitwedstrijden in competitieverband wist Frankfurt geen punt te pakken. Dat Frankfurt het buiten eigen stadion dus erg lastig heeft is wel duidelijk. Mainz zal ook van dit voordeel ideaal gebruik kunnen maken en ik denk dat zij dat ook gaan doen. Ik raad jullie dan ook aan om Mainz op winst te zetten. Daar is geen twijfel over mogelijk als je het mij vraagt. De goksites noteren 1.67 en die bet is prima mee te nemen in een acca, daarover later meer.

Gokken op Twente in play-offs

FC Twente kan zich dit weekend verzekeren van een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Dan moet er wel gewonnen worden van FC Groningen. Ik zie een hele grote kans dat dit ook gaat gebeuren.

Twente zal koste wat het kost de play-offs willen halen om nog wat te bereiken dit seizoen. Groningen daarentegen speelt de laatste wedstrijd alleen maar voor hun plezier. Zij staan op een keurige 10de plek in de Eredivisie maar zijn in principe uitgevoetbald. Het zal dus zondagmiddag naar waarschijnlijkheid eenrichtingsverkeer worden met Twente in de hoofdrol.

Daarnaast laat FC Twente in zijn thuiswedstrijden veel beter voetbal zien dan in zijn uitwedstrijden en daar profiteren ze dit weekend ook van. In de afgelopen onderlinge wedstrijden was Twente zeker de favoriet. De afgelopen 5 onderlinge duels waarin de Tukkers thuis speelden wisten ze 4 keer te winnen. Ik verwacht dat zij hier nog een overwinning aan toevoegen dit weekend. Daarom raad ik jullie voor het wedden op Eredivisie aan om Twente op winst te zetten tegen Groningen. Dit levert je een uitstekende quotering op bij bookmaker 888sport van 2.17.

Weddenschap Sparta

De laatste wedstrijd die ik met jullie gaan bespreken is Go Ahead – Sparta. Go Ahead Eagles is na vorige week definitief gedegradeerd en kan zich volgend jaar opmaken om in de Jupiler League te spelen. Dit is voor de club uit Deventer natuurlijk een domper en de vraag is of zij voor zondagmiddag nog over krachten kunnen beschikken om het Sparta lastig te maken. Ik denk dat Go Ahead zich niet meer kan opladen voor de laatste wedstrijd van het Eredivisie seizoen waardoor Sparta met de punten ervan door gaat.

Bovendien zal Sparta zondagmiddag alles geven om boven de degradatiestreep te eindigen. Het zal de Rotterdammers zeker helpen dat Go Ahead al gedegradeerd is. Verliest Roda dit weekend uit bij Vitesse, dan is Sparta bij winst zeker van handhaving in de Eredivisie. Eerlijk gezegd zie ik dit gebeuren en daarom raad ik jullie aan te wedden op winst Sparta.

Combi bet: Treble met weinig risico

Tot slot tip ik je voor het wedden op voetbal in te zetten op een acca. Ik verwacht dat al deze thuisclubs dit weekend gaan winnen, mede omdat elk team nog ergens voor voetbalt en de tegenstander al klaar is dit seizoen.

Deze treble brengt dus weinig risico met zich mee en de combinatie weddenschap is daarom een aanrader. Bovendien levert je dat bij de goksites een prima quotering op. Succes!