Tips WK 2018 kwalificaties: zet in op onze combi bet van 4.80

Wedtips WK 2018 kwalificaties. De competities zitten er op, maar gelukkig is er nog interland voetbal. Dit weekend zijn er genoeg WK-kwalificatie wedstrijden.

Binnenkort begint ook de Confed Cup, dus nog genoeg voetbal om van te genieten. Wij geven jullie de beste wedtips voor de komende WK-kwalificatie wedstrijden.

Nederland – Luxemburg

09-06 20.45. De eerste wedstrijd waar we wedtips voor geven is natuurlijk die van ons eigen Oranje. Nederland neemt het op tegen Luxemburg in een must win wedstrijd. Met zeven punten na vijf wedstrijden staan we zes punten achter op Frankrijk en drie op Zweden. Technisch gezien kan er nog van alles gebeuren natuurlijk. Realistisch gezien zal Nederland bij de beste nummers twee moeten horen aan het eind van de kwalificatie om nog kans te maken op het WK.

Nederland won beide oefenwedstrijden redelijk gemakkelijk. Tegen Marokko werd het nog even spannend, dat kwam met name door de rode kaart voor De Ligt. Tegen Ivoorkust speelde het Nederlands elftal redelijk goed en creëerde veel kansen. Uiteindelijk wonnen ze dan ook dik verdiend met 5-0.

Nieuwe periode als Bondscoach Advocaat

Dick Advocaat zal vrijdagavond voor het eerst op de bank zitten in deze nieuwe periode als bondscoach. Advocaat heeft al aangegeven puur op resultaat te gaan voetballen om zo de tweede plek te behalen. Tegen Luxemburg zal Oranje echter ongetwijfeld aanvallend voetbal laten zien. Met spelers als Depay, Robben en Sneijder heeft Oranje goede aanvallers die makkelijk scoren. Het Nederlands elftal wist in de vijf kwalificatiewedstrijden acht keer te scoren en ze kregen zes goals tegen.

Een van de slechtste selecties van Europa

Luxemburg heeft tot nog toe één punt behaald in de groep, door gelijk te spelen tegen Wit-Rusland. Luxemburg kreeg al 12 goals tegen en wist er zelf maar zes te maken. Ook Luxemburg speelde de laatste tijd oefenwedstrijden. Ze verloren van Kaapverdië met 0-2, maar wonnen verrassend van Albanië met 2-1. Voor die overwinning wist Luxemburg maar liefst 13 keer op rij niet te winnen. Van deze 13 wedstrijden werd maar één gelijk gespeeld, de rest werd verloren. Luxemburg is een van de kleinste landen en heeft dan ook een van de slechtste selecties van Europa.

De vorige wedstrijd van Nederland tegen Luxemburg werd met 3-1 gewonnen. Dat was nog in de periode onder Blind. De ploeg speelde toen niet goed en veel spelers waren ook niet in vorm. Ik verwacht dat het Nederlands elftal deze keer een grotere uitslag kan neerzetten. Robben lijkt goed opdreef en ook Depay lijkt beter in vorm de laatste wedstrijden. Het Nederlands elftal zit in een goede flow en ik verwacht een grote overwinning tegen het erg zwakke Luxemburg.

Wedtips

Arjen Robben was tegen Ivoorkust goed in vorm en erg gevaarlijk. Hij scoorde één keer en gaf één assist. Vrijwel elk balcontact van Robben zorgt voor gevaar en ik verwacht erg veel van hem tegen Luxemburg. Lees ook wedden op WK voetbal.

Zoals ik al schreef verwacht ik een grote overwinning voor Oranje. Tegen Ivoorkust lieten ze zien makkelijk te scoren en kansen te creëren. Ivoorkust heeft een beter team dan Luxemburg dus ik verwacht zeker genoeg kansen en goals in deze wedstrijd.

Schotland – Engeland

10-06 18.00. Zaterdag staat er weer een mooie burenruzie op het programma. Schotland speelt thuis tegen Engeland. Schotland staat vijfde in de groep met zeven punten. Twee punten achter de nummer twee en maar liefst zes achter de nummer één Engeland.

Schotland speelde op 26 maart de laatste interland, hierin wonnen ze met 1-0 van Slovenië. In de groep heeft Schotland in vijf wedstrijden maar twee keer gewonnen. Ze wisten te winnen van Malta en dus van Slovenië. In deze twee wedstrijden hebben ze ook alle goals gemaakt die ze tot nog toe hebben. In totaal hebben ze zeven keer weten te scoren door de 6-1 winst tegen Malta en de 1-0 winst tegen Slovenië. Ze kregen in totaal acht goals tegen. De vorige wedstrijd tegen Engeland werd met 3-0 verloren.

Engeland grote favoriet

Engeland is nog ongeslagen en heeft zelfs nog geen goal tegen gehad. Nou heeft Engeland ook geen moeilijke groep. Toch is het erg knap dat ze alle wedstrijden wisten te winnen, op één na die ze gelijk speelde. Ook Engeland speelde haar laatste wedstrijd op 26 maart, beide ploegen hebben dus al een tijdje niet meer samen gespeeld. Engeland wist tot nog toe acht keer te scoren in de eerste vijf wedstrijden.

Engeland is de grote favoriet voor deze wedstrijd. In de vorige wedstrijden hebben ze nog geen goal tegen gehad en speelde ze ook goed voetbal. Schotland heeft geen geweldig team en heeft nog maar in twee wedstrijden weten te scoren.

Wedtips

De laatste wedstrijd tussen beide ploegen werd met 3-0 gewonnen door Engeland. Ik verwacht een soort gelijke wedstrijd. Engeland is goed in vorm en creëert makkelijk kansen, terwijl ze zelf weinig weggeven.

Combinatiewedtip

Voor deze combinatie bet zijn verschillende wedstrijden gekozen tussen grote ploegen en minder grote ploegen. Alle teams zijn favoriet in de ogen van de bookmakers voor hun eigen wedstrijd. Met name Frankrijk, Engeland en Polen hebben nog een redelijk hoge odd waardoor de totale odd bij 888sport op een mooie 4.80 uit komt. Frankrijk speelt tegen Zweden, wanneer ze winnen is de eerste plek voor hun vrijwel zeker.

Daarnaast hebben ze ook zeker het betere team en zijn de meeste spelers goed in vorm. Polen speelt Roemenië en ook zij hebben een prima team met spelers die een goed seizoen hebben gedraaid. Polen is nog ongeslagen in de groepsfase, terwijl Roemenië nog maar één keer wist te winnen.