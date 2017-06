Nederland – Ivoorkust oefeninterland WK 2018: Oranje favoriet

Wedden Nederland – Ivoorkust, vriendschappelijke wedstrijd.Het Nederlands elftal won afgelopen woensdag de eerste wedstrijd in 2017. In en tegen Marokko werd het 1-2. Zondag 4 juni om half acht staat de volgende oefenwedstrijd op het programma. Wij geven jullie de beste wedtips voor deze wedstrijd tegen Ivoorkust.

Met name de eerste helft zal de spelers van Oranje vertrouwen geven. Ze creërden aardig wat kansen en kwamen verdiend voor op 1-0. In de tweede helft ging Nederland goed verder en werd het 2-0. Door de rode kaart van De Ligt werd het nog een wedstrijd. Al met al zullen ze tevreden terug kijken op de wedstrijd.

Nederland – Ivoorkust oefeninterland

Fred Grim begon deze wedstrijd met een enigszins verrassende opstelling, maar dit pakte goed uit. Met name de plek van Promes was opvallend te noemen, maar met een goal en assist heeft dit zeker goed uitgepakt. Tot de rode kaart was het Nederlands elftal de betere ploeg en gaven ze vrijwel geen kansen weg. Ik verwacht dat ze ook tegen Ivoorkust de bovenliggende partij zullen zijn.

Ivoorkust haalde in de kwalificatiegroep voor het komende WK nog maar twee punten uit drie wedstrijden. Ze speelden gelijk tegen Togo en Congo en verloren van Marokko. Deze resultaten zijn toch wel verassend te noemen kijkend naar het team. De selectie van Ivoorkust verschild enorm in kwaliteit per speler. Spelers als Wilfried Zaha, Salamon Kalou, Eric Baily en Serge Aurier spelen bij grote clubs. Maar ook spelers als Wilfried Kanon staan vaak in de basis. Van de laatste drie oefenwedstrijden wisten ze alleen te winnen van Rusland. Daarna werd er twee keer gelijk gespeeld tegen Benin en Senegal.

Oranje lijkt op de goede weg

Het is moeilijk om te zeggen dat het Nederlands elftal goed in vorm is, maar ze lijken wel op de goede weg. Tegen Marokko kwamen ze weinig in gevaar voor de rode kaart en zelf creëerde ze aardig wat kansen. Ivoorkust is zeker niet in goeden doen. Ze hebben nog maar twee punten in de WK kwalificatie poule en tegen Benin en Senegal wisten ze ook niet te winnen. Ik verwacht daarom zeker een overwinning voor Oranje.

Gokken op de wedstrijd Nederland – Ivoorkust

Na de wedstrijd tegen Marokko heeft het Nederlands elftal maar liefst 18 keer op rij een tegengoal. Zelf scoren ze echter ook redelijk makkelijk, tegen Marokko had de score zeker hoger uit kunnen vallen. Ivoorkust krijgt aardig wat goals tegen, maar heeft ook een paar goede aanvallers. Ik verwacht een wedstrijd met zeker meer dan twee goals, @2.16 bij 888sport.

De defensie van Nederland is nog steeds niet optimaal, het lijkt weinig uit te maken wie er spelen in elke wedstrijd krijgen we wel één tegen goal. Tegen Ivoorkust dat toch goede spelers heeft en zeker goede aanvallers denk ik dat we minimaal één goal tegen gaan krijgen. Wel verwacht ik dat Nederland gaat winnen, we hebben een prima team en Ivoorkust is niet in goeden doen.