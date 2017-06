Juventus – Real Madrid wedtips Champions League 2017 finale

Champions League finale 2017: Juventus – Real Madrid. Zaterdag komt er een einde aan weer een mooi Champions League seizoen met de finale tussen Juventus en Real Madrid in Cardiff. Volgens de bookmakers is Real Madrid licht de favoriet met een odd van 2.70 tegen 3.00 van Juventus. In deze voorbeschouwing geven we jullie de beste wedtips voor deze ongetwijfeld epische wedstrijd.

Juventus stond in 2015 ook in de Champions League finale, toen tegen FC Barcelona. Deze wedstrijd werd met 3-1 verloren. Juventus heeft de afgelopen twee seizoenen flink gewerkt aan het team.



Juventus – Real Madrid

Met een aantal aankopen en de ontwikkeling van talenten staat er nu een nog beter team. Spelers als Higauin, Cuardado en Dani Alves zijn gehaald, terwijl Alex Sandro en met name Paulo Dybala zich enorm hebben ontwikkeld. Dit seizoen heeft Juventus enorme indruk gemaakt in de Champions League.

Zeker op defensief gebied zijn ze veruit de beste, ze kregen namelijk maar drie (!) goals tegen in de gehele Champions League. Het aantal tegengoals is natuurlijk een geweldige prestatie, zeker als je je realiseert dat ze onder andere Barcelona en AS Monaco hebben uitgeschakeld.

Verdedigen en aanvallen met z’n allen

Juventus leunt dan ook op de defensie en het is een echt team. Iedereen werkt hard en ook de aanvallers dragen hun steentje bij wanneer er balverlies wordt geleden. Eigenlijk verdedigen ze met z’n allen, maar vallen ze ook aan met z’n allen. Dani Alves staat vaak genoeg rechtsvoor in plaats van rechtsachter en Alex Sandro aan de andere kant precies zo. Met Paulo Dybala hebben ze misschien wel de meest begeerde en getalenteerd volle speler van het moment.

Higauin is een echte spits die maar een kleine kans nodig heeft voor een goal. Op het middenveld hebben ze met Claudio Marchiso, Sami Khedira, Miralem Pjanic en Marko Pjaca een overvloed aan topspelers die allemaal in verschillende rollen kunnen spelen. Al met al is Juventus een erg sterk en gebalanceerd team, ze hebben laten zien tegen grote ploegen te kunnen spelen en ook dan weinig verdedigend weg te geven.

Weet Real de titel te prolongeren?

Real Madrid kan de eerste club worden die de Champions League prolongeert. Real heeft een stuk minder indruk gemaakt dit toernooi. De halve finale tegen Atletico Madrid wonnen ze weliswaar vrij gemakkelijk. Maar de wedstrijden tegen Bayern München hadden heel anders kunnen aflopen. Zowel in de uit als thuiswedstrijd hadden ze geluk met de arbitrage en had Bayern pech in de afronding. De uitwedstrijd wonnen ze met 1-2, terwijl ze niet veel in te brengen hadden tot de rode kaart voor Javi Martinez.

De thuiswedstrijd werd uiteindelijk in de verlenging beslist met 4-2. Wederom kreeg Bayern een rode kaart, deze was zeker terecht maar ook Real had er wel een kunnen krijgen. Daarnaast waren ze zeker niet de betere in de verlenging, ondanks dat ze een man meer hadden. Uiteindelijk scoorde Ronaldo twee keer in buitenspel positie en was de wedstrijd beslist. Real had het moeilijk tegen Bayern München een ook de eerste 20 minuten in de tweede wedstrijd tegen Atletico was Real de mindere.

Juventus favoriet voor winst Champions League 2017

Juventus is in mijn ogen de favoriet voor de bekerwinst. Juventus heeft eigenlijk geen enkel moment moeite gehad met tegenstanders. Terwijl Real met aardig wat geluk tot de finale is gekomen. Juventus is defensief zo sterk dat ik niet verwacht dat Real veel kansen gaat krijgen. Terwijl Real defensief niet geweldig was dit seizoen en Juventus kan met de speelstijl die ze hanteren zeker gebruik gaan maken van deze zwakte van Real Madrid.

Wedtips Juventus – Real Madrid

Zoals ik al schreef is in mijn ogen Juventus zeker de favoriet voor de titel. Ik ben er niet helemaal van overtuigd dat ze dit zonder verlenging gaan doen, dus daarom de bet dat ze uiteindelijk de beker gaan winnen.

Dani Alves laat bij Juventus zien nog steeds één van de beste rechtsbacks van de wereld te zijn. In dit Champions League seizoen heeft hij al 4x een assist gegeven. Veel aanvallen van Juventus gaan door het midden of over rechts. Met zijn voorzetten en steekpassen is Dani Alves elke wedstrijd betrokken bij meerdere kansen. Ik verwacht dat hij ook deze wedstrijd wederom zijn mede spelers alleen voor de keeper gaat zetten.

Als iemand een goal gaat maken bij Real Madrid is dat zeker Ronaldo. Hij heeft Real persoonlijk naar de finale geschoten met maar liefst vijf goals in de twee wedstrijden tegen Bayern München. Tot nog toe speelde Ronaldo 12 wedstrijden in de Champions League en scoorde hij al 10 keer.