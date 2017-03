Champions League Atletico Madrid – Bayer Leverkusen en AS Monaco – Manchester City

De leukste wedstrijd van de vorige ronde van achtste finales van de Champions League was ongetwijfeld AS Monaco tegen Manchester City. Uiteindelijk won City met 5-3 van Monaco. Voor City een redelijk goede uitslag, maar ook voor Monaco is er nog kans.

AS Monaco stond in de rust met 1-2 voor en miste in de tweede helft nog een penalty, daarna werd het 2-2, toen weer 2-3 en uiteindelijk dus 5-3. Een waar spektakel stuk.



AS Monaco – Manchester City

AS Monaco zal er op hameren om met dezelfde intensiteit deze wedstrijd te gaan spelen. Ze zetten hoog druk en creëerden zo al vroeg kansen. Echter moeten ze het verdedigend wel beter gaan doen willen ze nog kans maken. Monaco staat eerste in de Franse competitie met drie punten voorsprong op PSG. In Frankrijk scoren ze ook aan de lopende band in totaal scoorden ze al 84 goals in 29 wedstrijden en ze kregen er 26 tegen.

Manchester City staat tien punten achter op Chelsea en kan daarmee lijkt het erop dat ze de titel in de Premier League wel kunnen vergeten. Voor mij zijn ze ook zeker niet de favoriet voor de Champions League, maar ze hebben natuurlijk wel een erg goede selectie. In alle competities is City al elf wedstrijden op rij ongeslagen. In deze elf wedstrijden wisten ze 27 goals te maken. In totaal kreeg City 29 goals tegen in de competitie en scoorden ze zelf 53 keer. In de vorige wedstrijd tegen AS Monaco werd goed duidelijk waarom City niet echt mee doet om de titel. Hun aanval is geweldig, maar verdedigend zijn ze erg zwak.

Beide teams spelen graag aanvallend voetbal en ik verwacht een wederom een leuke wedstrijd. AS Monaco moet met 2-0 winnen om door te gaan, ik verwacht dan ook dat ze aanvallend gaan beginnen en hopen op een vroege goal. City zal verwacht ik gebruik gaan maken van de ruimte die AS Monaco zal weggeven door aanvallend te gaan voetballen.

Atletico Madrid – Bayer 04 Leverkusen

De laatste wedstrijd deze week is Atletico Madrid tegen Bayer 04 Leverkusen. De eerste wedstrijd won Atletico met 4-2. Voor Bayer Leverkusen lijkt er dus weinig eer te behalen naar een tripje in Madrid. Ik verwacht zeker geen Barcelona achtige taferelen van Leverkusen.

Atletico doet het in de competitie niet erg goed, ze staan vierde en doen voor het eerst sinds lange tijd niet mee om de titel. Maar in Europa doen ze het dus uitstekend, in de Champions League verloren ze maar één keer dit seizoen. Met de ontzettend sterke defensie van Atletico lijkt de 4-2 voorsprong wel genoeg om door te gaan. In de vorige wedstrijd had Atletico maar 38% balbezit, maar ze hadden wel meer schoten op doel. Dit laat goed zien wat de stijl van Atletico is, het is belangrijk om goed te verdedigen en als ze er uit komen dan moet dit dodelijk zijn. Met Griezmann en Gameiro in de spits hebben ze twee snelle spitsen die vlijmscherp zijn voor de goal.

Bayer Leverkusen doet het ook zeker niet goed in de competitie en nu lijken ze dus ook uitgeschakeld te zijn in Europa. Ze staan tiende in de Bundesliga en ze lijken dus niet mee te strijden om een Europees ticket voor volgend seizoen. Eigenlijk spelen ze nergens meer voor en dat kan nog wel eens lastig zijn in de aanloop naar zo’n belangrijke wedstrijd. Zoals ik al zei in de vorige wedstrijd had Bayer veel meer balbezit, maar naast de twee goals hebben ze niet heel veel afgedwongen. Ik verwacht eigenlijk niet veel van Bayer in deze wedstrijd en zeker niet tegen de goede defensie van Atletico.

Atletico heeft eigenlijk alleen nog kans om de eer te redden in de Champions League. Hetzelfde geldt voor Bayer, maar die zijn toch stukken minder dan Atletico. Atletico zal niet teveel energie kwijt willen in deze wedstrijd, want ook in de competitie moeten er nog punten gehaald worden voor Champions League voetbal volgend seizoen.

Wedtips

AS Monaco wint van Manchester City @ 2.55. Bij de bookmakers zijn de odds tussen beide ploegen bijna gelijk. Maar in mijn ogen is Monaco toch de favoriet. Vorige wedstrijd lieten ze zien hoe goed ze zijn en zeker thuis doen ze het ook in eigen huis uitstekend. Ze scoren makkelijk, maar zullen op moeten letten op de tegengoals. Uiteindelijk verwacht ik wel dat City doorgaat, maar dat Monaco deze wedstrijd wint.

Onder 2.5 goals bij Atletico – Bayer Leverkusen @ 2.10. Ik verwacht een vrij saaie wedstrijd. Atletico hoeft niet en zal sowieso de nul willen houden en ik verwacht dat ze dat ook gaan doen. Bayer Leverkusen is slecht in vorm en zeker in uitwedstrijden. Ik verwacht dus vrij weinig kansen en dus ook goals.

Tot slot tip ik je de combi bet AS Monaco – Manchester City over 2.5 goals @ 1.40 & onder 2.5 goals Atletico Madrid – Bayer Leverkusen @ 2.10 -> totale odd @ 2.94.

Bij AS Monaco tegen City verwacht ik wel veel goals, net als de vorige wedstrijd. Beide ploegen liggen elkaar wel en beide ploegen voetballen aanvallend en geven ruimte weg aan de tegenstander.