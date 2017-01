Afrika Cup voorspellingen en weddenschappen: winst Algerije en Senegal win or draw

Gister is de Afrika cup begonnen met twee wedstrijden en ook vandaag staan er twee wedstrijden op het programma. De eerste wedstrijden in groep B staan op het programma. Algerije speelt tegen Zimbabwe om 17:00 en Tunesië neemt het op tegen Senegal om 20:00. De grote favorieten voor deze groep zijn Senegal en Algerije. In deze voorbeschouwing geven we jullie de beste wedtips voor deze twee wedstrijden.



Algerije – Zimbabwe – 17:00 uur

Algerije staat bij de bookmakers op de derde plek voor de eindzege met een odd van 7.00. Terwijl Zimbabwe helemaal onderaan staat met 101.00 als odd. Voor deze wedstrijd is Algerije dus zeker de favoriet.

Dat Algerije de favoriet is in deze wedstrijd is niet gek als je kijkt naar de spelers die ze hebben. In het team van Algerije zitten een paar grote spelers zoals de 2016 Premier League speler van het jaar Riyad Mahrez, maar ook Slimani, Brahimi, Bentaleb en Ghoulam spelen allemaal bij grote clubs in Europa. Geen wonder dus dat Algerije bij de top drie behoort van favorieten voor de eindzege. In de kwalificatiegroep werd Algerije eerste met maar liefst 25 goals voor en maar 5 tegen in zes wedstrijden. Ze wisten vijf van de zes wedstrijden te winnen en die andere wedstrijd speelde ze gelijk.

Zimbabwe heeft in vergelijking met Algerije een stuk minder bekend spelers. De meeste spelers van Zimbabwe spelen in de Zuid-Afrikaanse competitie. Voor de Nederlanders zal ongetwijfeld Nakamba de meest bekende speler zijn van de selectie. In Zimbabwe vestigen vooral hun hoop op Tendai Ndoro. Ndoro werd afgelopen seizoen tweede in de verkiezing om beste Afrikaanse speler in Afrika. Ondanks spelers als Ndoro en Nakamba verwacht men maar weinig van Zimbabwe en daar kan ik me ook wel in vinden.

Zimbabwe werd weleens waar eerste in de kwalificatie groep, maar ze hebben niet kunnen overtuigen ze scoorde maar elf keer in zes wedstrijden en kregen vier goals tegen. Ze zaten dan ook in een poule met teams als Swaziland, Guinea en Malawi.

Het team van Algerije heeft grote spelers en als ze ook maar een beetje als een team gaan spelen dan kunnen ze heel ver komen in dit toernooi. Zimbabwe aan de andere kant heeft een matig team en er word maar weinig van ze verwacht.

Algerije heeft topspelers en is een doelpuntenmachine gebleken in de kwalificatie. Met 25 goals in zes wedstrijden scoorden ze gemiddeld 4,16 goals per wedstrijd. Zimbabwe kreeg vier goals tegen in zes wedstrijden tegen teams die stukken minder zijn dan Algerije. Daarom verwacht ik dat Algerije heel wat kansen gaat creëren en ook minimaal drie goals gaan maken.

Tunesië – Senegal – 20:00 uur

De tweede wedstrijd van vandaag is Tunesië tegen Senegal. Tunesië wordt niet gezien als grote kanshebber voor de titel terwijl Senegal bij de meeste bookmakers de nummer twee is.

Tunesië heeft geen grote namen in hun team en lijken ook niet in topvorm. Voordat ze naar Gabon afreisden hebben ze nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Egypte en deze werd verloren. In de vriendschappelijke wedstrijden daarvoor verloren ze ook van het Baskenland team en van speelde ze gelijk tegen Catalonië en Mauritanië. Niet bepaald grote teams met goede spelers.

De voorbereiding was dus niet bepaald positief te noemen. In de kwalificatiegroep scoorden ze 16 keer en kregen ze 3 goals tegen in zes wedstrijden. Dat zijn natuurlijk goede cijfers, maar ze speelden wel tegen Togo, Liberia en Djibouti zeker geen grote voetballanden dus.

Senegal heeft een aantal grote spelers en is eigenlijk altijd aanwezig op de eindtoernooien. In de kwalificatiegroep wisten ze elke wedstrijd te winnen en ze hadden 13 goals voor en maar twee tegen. Sadio Mané is ongetwijfeld de grootste naam in het team en Liverpool gaat de ster zeker missen de komende weken. Naast Mané hebben ze ook nog spelers zoals Koulibaly, Kouyate en Diouf.

In vrijwel elke linie hebben ze een speler die in een grote Europese competitie speelt. Senegal wordt dus gezien als grote kanshebber voor de titel en ze zullen ongetwijfeld goed van start willen gaan met een overwinning op het zwakkere Tunesië.

Sadio Mané was in goede vorm bij Liverpool en die vorm neemt hij dus mee naar het nationale team. Voor Liverpool scoorde hij dit seizoen al negen keer. Mané staat zevende op de all-time topscorers lijst en ik verwacht dat hij dit toernooi een aantal plekken gaat stijgen. Hij heeft er nu zeven inliggen voor zijn land, met vier goals zou hij al gedeeld derde zijn.

Combinatie wedtip Africa Cup 2017

Naast de twee single wedtips hebben we ook nog een combo voor jullie. Algerije is de grote favoriet in de eerste wedstrijd en ik zie Zimbabwe zeker geen punten pakken. Senegal is ook favoriet, maar die wedstrijd is toch wat riskanter dus daarom hebben we gekozen voor een win or draw optie.