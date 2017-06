Wout Poels niet in Tour 2017: weddenschap op Froome zekerder

Tour de France 2017 – wielrennen. Een grote teleurstelling voor Wout Poels. Team Sky, de ploeg van Tour favoriet Chris Froome, heeft besloten Poels niet mee te nemen in de Ronde van Frankrijk. Afgelopen dagen heeft de wielerploeg alle voors en tegens afgewogen en uiteindelijk is de keuze gevallen op Mikel Landa en Mikel Nieve. Voor ploegleider Servais Knaven was het een pijnlijk besluit.

Wout Poels niet in Tour de France 2017

Vorig jaar was Wout Poels als knecht in de bergen van onschatbare waarde voor Tour winnaar Froome. Zou de Limburger dit voorjaar niet te kampen hebben gehad met knieklachten, dan zou de meesterknecht zonder twijfel zijn meegegaan naar Frankrijk. Poels maakte onlangs na drie maanden zijn rentree in de Route du Sud, ondervond weinig moeilijkheden (“De progressie is de afgelopen weken duidelijk zichtbaar”) en had er vertrouwen in met Team Sky te knallen in de Tour.

Team Sky besloot gisteren echter anders. Servais Knaven: “We hebben verschillende categorieën renners in de ploeg. Pure klimmers, mannen voor het middelgebergte en voor het vlakke. Wout behoort tot de klimmers maar hij zit niet op het topniveau dat hij in 2015 en 2016 had en er is te veel onzekerheid of hij dat wel gaat halen in de laatste week. We denken die zekerheid wel te hebben met Mikel Nieve en Mikel Landa.” De ploegleider vervolgt: “Team Sky gaat voor een Tour zege en probeert zoveel mogelijk zekerheden in de bouwen.”

Tourselectie Team Sky

Chris Froome beschikt over een zeer sterk team voor de komende Tour. Knechten in de bergetappes zijn Sergio Henao, Michal Kwiatkowski, Mikel Landa, Mikel Nieve en Geraint Thomas. In de vlakke etappes zijn Vasil Kiryienka, Christian Knees en Luke Rowe de belangrijkste knechten.

