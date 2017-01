Michael van Gerwen wordt vader: Dafne Gover zwanger

Michael van Gerwen, de kersverse wereldkampioen darten, wordt vader. Dat heeft hij gisteren tijdens zijn huldiging in Vlijmen bekend gemaakt. Dafne Gover, de vrouw van Van Gerwen is enkele maanden zwanger en verwacht in de zomer haar eerste baby.

Afgelopen maandag won Van Gerwen de WK Darts 2017 finale van Gary Anderson. Gisteren kwam de dartsheld terug in Nederland en volgde de huldiging in zijn woonplaats. “We gaan in Vlijmen nog een inwoner krijgen. We worden papa en mama”, zo verraste een opgetogen en ontroerde Michael van Gerwen het publiek.



Michael van Gerwen wordt vader

Het WK Darts begon half december in Londen. Na twee weken topdarts kan Mighty Mike nu eindelijk ontspannen: “Ik wil iedereen bedanken, ook namens mijn vrouw. Dank jullie wel, allemaal. Wij gaan nu samen lekker genieten”. Ondanks al het succes is de zwangerschap van Dafne het belangrijkst, zo voegde hij er nog aan toe.

Van Gerwen kwam in april 2015 nog in het nieuws vanwege een ‘bijna misstap’ die hij beging met een andere vrouw. Stacey Owen wist Michael van Gerwen te verleiden tot een buitenechtelijke escapade. Zover kwam het uiteindelijk niet omdat Owen erachter kwam dat de darter getrouwd was. Hoewel het lijkt dat de vrouw normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan, vond ze het toch nodig om breeduit in de media te verklaren dat Michael van Gerwen vreemdgaan niet zo’n punt leek te vinden.

Wat verdient Van Gerwen?

Over het geld dat Michael van Gerwen verdient met darten, wordt de laatste dagen veel gesproken. Met het winnen van het WK darten heeft de Brabander 400.000 pond verdiend. Wat salaris betreft past hij in het groepje sporters als Dafne Schipper, Tom Dumoulin en Sven Kramer. Alleen Max Verstappen verdient veel meer.

Afgelopen jaar won Mighty Mike 25 toernooien, een record. Gemiddeld genomen verdiende heeft hij over 2016 €5500 per dag. Barry Hearn, eigenaar van de PDC, verhoogde afgelopen jaar het prijzengeld van negen naar veertien miljoen euro. Naar verluidt wil Hearn zo snel mogelijk naar de 23,5 miljoen. Ook in 2017 zit de dartskalender weer bomvol, dus Van Gerwen moet dit jaar wederom goed kunnen oogsten.

Gokken op darts

Je kunt meeliften op de successen van Michael van Gerwen. Darts is een ongelooflijk populaire sport en er wordt veel op gewed. Waarom? Omdat je er goed geld mee kunt verdienen! Wedden op darts kan bij vrijwel alle bookmakers. 888Sport is onze favoriet (goed toegankelijk voor Nederlanders). Wat denk jij? Wint Michael de Unibet Masters eind deze maand?