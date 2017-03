UFC Rotterdam 2017: Alistair Overeem, Germaine de Randamie en Stefan Struve

UFC Rotterdam – MMA. Op zaterdag 2 september 2017 vindt er in Ahoy Rotterdam voor de tweede keer een UFC gala plaats. Tijdens de ‘Fight Night’ hopen Alistair Overeem, Stefan Struve, Germaine de Randamie en andere topvechters aanwezig te zijn.

De UFC organisatie kondigde aan ook terug te keren in Glasgow (Schotland) en Gdansk (Polen) toe te voegen aan kalender. “Onze debuten in Glasgow en Rotterdam waren niet alleen uitverkocht, maar behoorden ook tot de meest succesvolle events van 2015 en 2016.

Bij Fox Sports kun je live UFC kijken. Ook de Fight Night morgen in Londen wordt uitgezonden. Het main event daar is het gevecht Jimi Manuwa – Corey Anderson waarbij eerstgenoemde geldt als favoriet voor de winst. Goksites noteren rond de 1.65 op winst en 2.30 op een zege van Anderson. Een grote klapper kun je maken door bij 888Sport in te zetten op winst Manuwa ‘by decision’. Het levert je 8.00 per ingezette euro op. Zet een tientje in en tel uit je winst. Ben je overigens een nieuwe speler, dan wordt je winst ook nog eens verdrievoudigd door de bookmaker.



UFC Rotterdam – datum Fight Night

2 september moet je dus noteren in je agenda. Tickets voor het event in Ahoy zijn op dit moment nog niet beschikbaar, Ahoy laat weten in later stadium met de kaartverkoop te starten.

Vorig jaar mei vonden de eerste UFC gevechten plaats in Rotterdam. Alistair Overeem wist Andrei Arlovski te verslaan, Germaine De Randamie won van Anna Elmose en Stefan Struve was te sterk voor Antonio ‘Bigfoot’ Silva. De Randamie en Overeem mochten vervolgens gaan voor de titel. Overeem verloor zijn titelgevecht van Stipe Miocic, maar wist onlangs wel Mark Hunt te verslaan. De focus van The Reem ligt op een volgende titelstrijd.

Germaine de Randamie werd vorige maand kampioen bij de vedergewichten. ‘The Iron Lady’ versloeg Holly Holm en doet niets liever dan in september haar titel te verdedigen in eigen land. Wellicht moet zij al eerder aan de bak, want Holm heeft geprotesteerd tegen de overwinning van De Randamie.

Rematch Germain de Radamie

De Nederlandse won de wereldtitel bij vrouwen (onder de 66 kilo) op basis van een unanieme jurybeslissing. Holm heeft bij de NYSAC tegen arbiter Anderson protest ingediend. De scheidsrechter zou hebben toegestaan dat De Randamie doorging na het eindsignaal van de ronde. Dit zou puntenaftrek moeten betekenen.

De Randamie: “Ik heb mijn excuses ook al aangeboden meteen na de partij. Maar als ik midden in een combinatie zit, is het moeilijk opeens te stoppen. Als Holly denkt dat ze hierdoor heeft verloren, moet ze mijn aanbod voor een rematch accepteren.”

UFC Rotterdam programma

Ook zal topper Gegard Mousasi er naar verwachting in Rotterdam bij zijn. Binnenkort (2 april) vecht de Nederlander van Iraanse afkomst, in UFC 210 in Buffalo tegen Chris Weidman. Inzetten op deze partij kan nu al bij bookmaker 888Sport. Mousasi is favoriet voor de winst @1.75. Een overwinning van Weidman noteert 2.00. Is het denk je binnen 2.5 rondes gebeurd met het gevecht, dan pak je 2.50 voor je ingezette euro.

Meer weten over wedden op sport? In de A-Z index vind je allerlei links naar informatieve pagina’s. Voor nieuwkomers is er de handleiding in en onze wedgidsen vind je alles over jouw favoriete sport. Succes!