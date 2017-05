Rematch Anthony Joshua – Wladimir Klitschko en/of Tyson Fury

Boksen heavyweight. Amper bekomen van de klappen, ging het zaterdagavond in Londen al over een eventuele rematch Anthony Joshua – Wladimir Klitschko. De kersverse wereldkampioen zwaargewichten bij de IBO en WBA won met KO van Klitschko in de elfde ronde en prolongeerde daarmee ook zijn IBF titel.

De IBO en WBA titel waren vacant nadat 18 maanden geleden Klitschko de titels verloor aan Tyson Fury. Fury raakte die titels vervolgens kwijt doordat hij twee maal een rematch met Klitschko afzegde en op het gebruik van cocaïne werd betrapt.



Rematch Anthony Joshua – Wladimir Klitschko

Anthony Joshua denkt dat Wladimir Klitschko wel weer wil vechten. De 41-jarige Dr. Steelhammer is daar nog niet zo zeker van: “Geef me een paar dagen of weken om na te denken.”

Joshua staat open voor revanche: “Een rematch zou goed zijn. Maar misschien laat hij zich te veel beïnvloeden door mensen om hem heen. Ik heb heel veel respect voor hem en sta graag nog een keer tegenover hem in de ring.”

Anthony Joshua – Tyson Fury

Maar wellicht is Anthony Joshua – Tyson Fury het volgende affiche. Joshua liet na afloop van het gevecht weten graag Fury in de ring te treffen. Tyson Fury accepteerde via Twitter de uitdaging en weet nu al wie er gaat winnen: “Ik weet zeker dat ik Anthony kan verslaan met één arm vastgebonden op mijn rug. Ik heb niet eens een warming-up nodig als hij dit echt wil. We hebben allemaal gezien dat Anthony het erg moeilijk had, terwijl het Klitschko niet lukte om mij te raken. Er is maar één kampioen in het zwaargewicht en dat ben ik.”

Tyson Fury was later ook wat milder: “Joshua heeft laten zien dat hij neer kan gaan en weer terug kan komen, zoals het een kampioen betaamt. Hij kan herstellen van harde klappen.” Desondanks is er maar één supergevecht in het zwaargewicht volgens Fury en dat gaat tussen hem en Anthony Joshua. “Ik ben de kampioen en nog steeds de nummer één van de wereld.”

