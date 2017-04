Red Bull wil in Nederland een voetbalclub overnemen

Red Bull heeft intenties om in de (nabije?) toekomst een Nederlandse voetbalclub te bezitten. Red Bull wil een club overnemen waar het niet zo goed mee gaat, er flink geld in pompen en er een gecultiveerd succes van maken.

Maar daar zitten supporters niet altijd op te wachten. Zeker niet in het nuchtere Nederland. In Duitsland wordt RB Leipzig door velen gehaat. De ploeg die ooit een onbeduidend clubje in de vijfde de divisie was, staat nu tweede in de Bundesliga. Welke Nederlandse voetbalclub wordt overgenomen door Red Bull?



Red Bull wil voetbalclub overnemen

Jan Smilde, directeur Red Bull Nederland, was gisteren te gast bij BNR radio. “Onze filosofie is wel om alles te ownen. Dus de club, de naam en het stadion. We zoeken dan een club die onze hulp kan gebruiken. Graag een wat kleinere club.” Voorbeelden van ‘succesvolle’ overnames zijn Red Bull Salzburg, Red Bull Brasil en de New York Red Bulls. Nederland is de volgende met een RB voetbalbalclub als het aan Smilde ligt.

Ooit was AZ Alkmaar, toen het slecht ging met de club, in beeld bij Red Bull. Heeft het bedrijf nu zijn oog laten vallen op Eindhoven, Bergen op Zoom of Breda? “Wat we eigenlijk doen: we kopen een club uit een lagere divisie. Die willen we vleugels geven.”

Supportersverenigingen

Fans zitten echter niet altijd te wachten op een overname. “Opzouten, wegwezen. We hebben financiers die de club al jaren steunen, die gooi je niet weg. Dat zou gek zijn”, zo reageert Ad van den Bemt, voorzitter van de NAC supportersvereniging.

Ook Frans Nuytemans, van de Dosko supportersclub uit Eindhoven, is er niet voor te porren: “Het gaat nu niet zo goed, ik denk dat we degraderen. Maar we proberen altijd een eigen identiteit te houden bij de club.”

Wedden op sport

