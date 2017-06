Murthel Groenhart tijdens Glory Parijs aangevallen in de ring

Kickboksen. Het gevecht van Murthel Groenhart tegen Harut Grigorian tijdens Glory 42 in Parijs heeft een merkwaardige wending gekregen. Tijdens c.q. midden in het gevecht keerde Grigorian, na een hele flinke knie tegen het hoofd, zich af van Groenhart en liep van hem weg.

De scheidsrechter greep niet in en aldus werd aangenomen dat het gevecht door ging. Murthel Groenhart zag zijn kans schoon en deelde een enorme klap op het hoofd van Grigorian uit waardoor die vervolgens knock out tegen het canvas ging. Gezien Grigorian met zijn rug naar Groenhart stond, zag hij de klap totaal niet aankomen. Onduidelijk is waarom de Armeense Belg zich afkeerde en naar de hoek toe liep.



Fan valt Murthel Groenhart aan in de ring

Murthel Groenhart vierde in zijn hoek een overwinningsfeestje terwijl de scheidsrechter en verzorgers zich over de gewonde Grigorian bogen. Uit het niets kwam een toeschouwer de ring in gestormd en viel Groenhart aan. Personen uit het team van Grigorian doken daar vervolgens op en chaotische taferelen ontstonden. Er werden flinke klappen uitgedeeld.

Een versufte Murthel Groenhart liet zich op de grond zakken en werd net als Grigorian vluchtig medisch onderzocht. Mogelijk heeft Groenhart zijn kaak gebroken. Grigorian, die net hersteld was van een gebroken teen, liep door de flinke stoot met de knie een gapende wond in zijn linker wenkbrauw op. Van de KO slag waren geen uiterlijke verwondingen zichtbaar.

De winnaar van het gevecht (Groenhart) mag het binnenkort opnemen tegen Glory kampioen Nieky Holzken of Cedric Doumbé. Dat blijkt na afloop van het event van vandaag. Overigens gingen Groenhart en Grigorian na een kort gesprek vriendschappelijk uit elkaar.