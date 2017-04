Max Verstappen afgeleid door ruzie en vechtpartij Jos Verstappen

Met de Formule 1 Grand Prix van China in het vooruitzicht (zondag 9 april 2017) is Max Verstappen afgeleid door het incident waarbij zijn vader dit weekend bij betrokken raakte. Op het terras van beachclub Koers Zuid belandde Jos Verstappen in een ruzie waarbij hij gewond raakte aan het gezicht.

Of Verstappen zelf ook geslagen heeft, is nog niet duidelijk. Het lijkt er in eerste instantie op dat hij slachtoffer in dit geval. Helaas krijgt Jos Verstappen niet zomaar het voordeel van de twijfel. De oud-coureur raakte in het verleden vaker betrokken bij vechtpartijen met als triest hoogtepunt het incident van vorig jaar waarbij hij zijn eigen vader mishandelde.



Jos Verstappen gewond na ruzie

Verstappen kreeg gisterenmiddag rake klappen in het gezicht. Naar verluidt met als resultaat een blauw oog en een bloederige wond / kras. Rond 18.00 uur ontstond de ruzie met een andere bezoeker. De politie was snel ter plaatse maar toen Jos Verstappen weigerde de strandtent te verlaten, werd hij meegenomen naar het bureau. Na verhoor werd hij later op de avond weer vrijgelaten. Marcel Heuvelmans, advocaat van Verstappen, beslist vandaag met zijn cliënt of er aangifte wegens mishandeling zal worden gedaan. Jos Verstappen voelt zich slachtoffer van de vechtpartij.

Dat de vader van Max Verstappen losse handjes heeft, is al langer bekend. In 1997 raakte hij slaags met een bezoeker van zijn kartbaan en een jaar later slaat Verstappen een man een gebroken kaak waarbij het slachtoffer ook een beschadigde oogkas en een barst in zijn schedel oploopt.

Opa en moeder Max Verstappen ook slachtoffer

In 2008 krijgt Jos een boete én een voorwaardelijke gevangenisstraf voor het stalken van zijn vrouw, de moeder van Max Verstappen. Een contactverbod volgt en even later doet ook zijn nieuwe vriendin aangifte wegens mishandeling. Vorig jaar werd vader Frans Verstappen het mikpunt van de agressie. Wat de aanleiding hiertoe was is niet bekend, maar dat er iets al snel verkeerd valt bij Jos Verstappen moge duidelijk zijn.

Overigens werd de zaak tussen vader en zoon voorwaardelijk geseponeerd toen Frans Verstappen de aanklacht van geweld introk. Voorwaarde hierbij was dat Jos Verstappen twee jaar niet met de politie en/of justitie in aanraking zou komen. Of het incident van zondagmiddag van invloed zal zijn op zijn voorwaardelijke straf, moet nog blijken.

Formule 1 Grand Prix

De ruzie tussen Jos en Frans Verstappen liept destijds uit de hand na de Formule 1 GP van Hongarije. In zijn eigen huis in Montfort werd Frans in elkaar geslagen waarvan hij vervolgens aangifte deed. “Hier ligt wel de grens. Jos heeft gewoon losse handen. Dat is al vaker gebleken”, aldus opa Verstappen. ”Ik ben er nu echt helemaal klaar mee. Jos is een heel chagrijnige en vervelende jongen.”

Ondertussen gaat de carrière van Max Verstappen voorspoedig door. Aanstaande zondag is de F1 Grand Prix van China en dat Max op het podium komt is niet geheel ondenkbaar. De Red Bull wagens van Ricciardo en Verstappen hebben een aantal updates gekregen en moeten in Shanghai beter mee kunnen komen met Mercedes en Ferrari. De bookmakers noteren een riante 3.00 op een plaats bij de eerste drie.

Max zal balen en afgeleid zijn door het akkefietje van zijn vader, maar zal zich door niets en niemand laten tegenhouden in China. Meer over wedden op Formule 1 volgt aanstaande zaterdag in de voorbeschouwing.