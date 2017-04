Glory 41 Den Bosch: Rico Verhoeven, Robin van Roosmalen en Nieky Holzken

Kickboksen – Glory 41 Den Bosch. Op zaterdag 20 mei 2017 wordt in de Brabanthallen, voor de derde keer in Nederland, het kickboks event georganiseerd. Op het programma van Glory Holland staan grote namen: Robin van Roosmalen, Rico Verhoeven en mogelijk Nieky Holzken.

Glory 41 Holland – Den Bosch

Robin van Roosmalen verloor, zonder te vechten, tijdens Glory 37 zijn titel bij de vedergewichten aan Matt Ebree doordat hij bij de weging 200 gram te zwaar bleek. In Den Bosch vecht ‘Pokerface’ van Roosmalen tegen Petchpanomrung Kiatmookao om de titel. Daarnaast zijn staan er drie gevechten op het programma in het heavyweight contender toernooi.

Naar verluidt is Nieky Holzken er ook bij in de Brabanthallen. Zijn tegenstander is nog niet bekend (wellicht Antoine Pinto of Cedric Doumbé), maar de Brabander is er op gebrand zijn in Oberhausen verloren titel terug te winnen.

Holzken tekende onlangs voor vier jaar bij Glory bij, maar droomt ook nog altijd van een carrière als bokser. “Financieel is dat alleen een lastig verhaal, om écht door te breken moet je in Amerika vechten.”

Rico Verhoeven

In december 2016 stond Rico Verhoeven voor het laatst in de ring. Tijdens Glory Amsterdam trof hij in de RAI Badr Hari. Hari moest wegens een blessure opgeven en Verhoeven werd als winnaar uitgeroepen. Tussen de twee komt het nog tot een rematch. Wanneer is niet duidelijk want momenteel zit Badr Hari in de gevangenis. Sinds begin april 2017 zit de Golden Boy vast om het restant van zijn straf (7 maanden) uit te zitten wegens mishandeling van onder andere Koen Everink.

Rico Verhoeven treft in Den Bosch Ismael Lazaar die uitkomt voor Marokko. Gökhan Saki was ‘eerste keus’ maar wil eerst tegen een andere opponent vechten. Tussen de twee is het tot een woordenwisseling gekomen omdat Verhoeven Saki zou ontwijken.

In een interview zei hij: “Gökhan Saki daagt me uit via social media en zegt dat hij een rematch wil. Hij zegt dat ik hem ontwijk, maar dat doe ik niet, motherfucker! Het gevecht in mei is jou aangeboden en jij hebt dat afgewezen. Jij wilde eerst met iemand anders de ring in voordat je met mij zou vechten. Waar de fuck heb je het over?”

Gökhan Saki houdt vol dat Rico Verhoeven het gevecht niet aan wil en maakt hem uit voor leugenaar.

Programma Glory 41

Toernooi zwaargewichten

Twee gevechten, programma wordt nog bekend gemaakt.

Superfight

Rico Verhoeven – Ismael Lazaar

Robin van Roosmalen – Petchpanomrung Kiatmookao

Murthel Groenhart – Harut Grigorian

Michael Duut – Mourad Bouzidi