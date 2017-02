Badr Hari kan in gevangenis voorbereiden op rematch Rico Verhoeven

Badr Hari heeft binnenkort alle tijd om zich voor te bereiden op de rematch tegen Rico Verhoeven. Gisteren deed de Hoge Raad uitspraak in de strafzaak die inmiddels bijna vijf jaar gaande is. Hari moet nog zes maanden de gevangenis in voor o.a. de mishandeling van Koen Everink.

Tijdens Sensation White in de Arena in juli 2012 ging het helemaal mis. Koen Everink maakte een verkeerde opmerking over Estelle Cruijff en de vlam sloeg in de pan.



Badr Hari 6 maanden gevangenis in

Badr Hari deelde vervolgens een aantal rake klappen uit waardoor de zakenman blijvende schade opliep. De kickbokser werd door de rechtbank veroordeeld tot anderhalf jaar cel en ging daar tegen in beroep. Dat leidde echter tot een nog langere straf; het gerechtshof veroordeelde hem tot twee jaar (10 maanden voorwaardelijk) en een boete van 45.000 euro.

Ook daar nam Hari geen genoegen mee en stapte naar de Hoge Raad. Die kwam gisteren met de uitspraak dat Hari ook zijn laatste zes maanden straf moet uitzitten.

Een dag voor de uitspraak postte Badr Hari op Facebook nog een foto waarin hij in het zwembad ligt te relaxen. Uiteraard om aan te geven dat het hem weinig doet. “Als lichaam en geest in balans zijn, dan kunnen we alle obstakels overwinnen”, was de begeleidende tekst. Uiterlijke schijn waarschijnlijk, want Hari deed er de afgelopen jaren alles aan om uit de cel te komen en te blijven.

Straf zo snel mogelijk uitzitten

De Nederlandse Marokkaan heeft aangegeven zijn straf zo snel mogelijk uit te willen zitten om er zo snel mogelijk vanaf te zijn. Mogelijk ligt er volgende week al een brief op de deurmat in Marrakech dat hij zich moet melden. Het OM liet weten dat de advocaat-generaal komende week naar de zaak kan kijken.

Genoegdoening voor Koen Everink is helaas inmiddels onmogelijk. Vorig jaar maart werd de zakenman en tennis liefhebber en in zijn eigen huis vermoord. De coach van Robin Haase, Mark de J., is hoofdverdachte in de zaak.

Rematch Badr Hari – Rico Verhoeven

Afgelopen december stond Badr Hari in Oberhausen in de ring tegenover Rico Verhoeven nadat laatstgenoemde hem tot een gevecht uitdaagde. Het kickboksen is Hari nog zeker niet verleerd, maar toch was het in de tweede ronde over en uit. Door een gescheurde spier in de onderarm moest Hari opgeven en Verhoeven won het Glory gevecht. Een onbevredigend resultaat voor beiden en dus werd vrijwel direct tot een rematch besloten.

“De rematch zal er komen en ik wil het zo snel mogelijk. Mei of juni zal een goed moment zijn”, zo zei Hari onlangs. Gezien de gevangenisstraf zal dat er niet van komen. Ook moet er nog over heel wat zaken onderhandeld worden binnen de organisatie: “Het is zo’n grote wedstrijd, die wordt niet over 1 of 2 nachten vastgelegd.”

Armblessure Hari

Badr Hari is ervan overtuigd dat als hij de armblessure niet had opgelopen hij Rico Verhoeven zeker knock out had geslagen. De Brabander reageert nuchter: ”Uiteindelijk is het heel simpel. Ik trap hem op z’n arm en hij stopt. Ik heb gewonnen en als hij het nog een keer wil, dan doen we het nog een keer.”

Van de blessure is Hari overigens bijna hersteld: “Ik heb nog pijn in mijn arm, maar het gaat met de dag beter en probeer zo snel mogelijk fit te worden. Ik kan niet wachten om weer te beginnen met trainen”, zo zei hij in ‘Bloody Elbow’.

Verhoeven was niet in staat hem te raken en raakte gefrustreerd en iedereen wist dat dat zou gebeuren, aldus de kickbokser. “Wees eerlijk. Heb je gezien dat ik me zorgen maakte of in de problemen kwam?” Verhoeven: “Het liefst had ik hem knock-out geslagen. Dan had ik gelijk een stempel gezet. Hij gaf gewoon op omdat ik tegen zijn arm trapte.”

Hoe dan ook, een rematch Badr Hari – Rico Verhoeven komt er en dan kunnen beiden laten zien wie de beste is.