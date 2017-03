Winst weddenschap tennis verdubbelen tijdens Indian Wells en Miami Open

Bookmaker 888Sport heeft weer eens een sterke tennis promotie – dit keer speciaal voor de Masters van Indian Wells en Miami. Met online wedden kun je nu (bovenop je winst) 100% extra winnen als je inzet op deze twee tennistoernooien.

Het wordt een topmaand voor het tennis! En dat betekent dat goksites met heel veel weddenschappen komen voor deze twee toernooien. 888Sport spant de kroon met hun extra winst actie – dus zorg dat je daarvan kunt profiteren! Meedoen voor de dubbele winst kan elke dag en het enige wat je moet doen is gokken op tennis. Wie is jouw favoriet?



Indian Wells en Miami Open 2017 betting

Indian Wells en Miami zijn twee van de grootste ATP tennistoernooien van het seizoen en alle grote namen zijn er dan ook weer bij! Van de kersverse Australian Open kampioen Roger Federer, de nummer een van de wereld Andy Murray, de verdedigende kampioen van beide toernooien Novak Djokovic en niet te vergeten de Spaanse hartenbreker die hard bezig is zijn weg terug naar de top te vinden, Rafael Nadal: ze zijn er allemaal!

Hoe kun je ervoor zorgen dat je jouw winst verdubbelt door te wedden op Indian Wells en de Miami Open? Je moet ervoor zorgen dat je je kwalificeert!

Je kwalificeren voor de wedden op tennis promotie is heel makkelijk:

Opt-in: Registreer je gratis om aan de actie mee te kunnen doen.

Zet in: Plaats binnen één kalenderdag vijf pre-match weddenschappen of live bets van tenminste €10 op het tennisgeweld in Indian Wells en of Miami

Win: 888Sport geeft je een 100% winstverdubbelaar (Boost Token) die je de volgende dag kunt gebruiken. Daarmee krijg je de kans om je winst met 100% te verdubbelen bij een weddenschap waarbij je minstens €5 inzet!

Dus log in en geef je op voor deze meesterlijke tennispromo!

Gokken op tennis promo

De tennis promotie start op 9 maart en loopt nog tot 2 april 2017. Er is een enorme keuze aan weddenschappen voor het online gokken op Indian Wells en/of de Miami Open.

Wil je meedoen dan is dit waar je goed op moet letten:

Je moet 5 weddenschappen inzetten binnen één kalenderdag. Voordat de wedstrijd begint of een live weddenschap – het mag allebei. Bij elk van die weddenschappen zet je €10 of meer in met echt geld. De odds waartegen je inzet, moeten 1.50 of groter zijn. Je mag ook combi weddenschappen inzetten, zolang je maar op het tennis gokt van Indian Wells en/of de Miami Open waarbij de noteringen steeds 1.50 of meer zijn. De weddenschappen moeten individueel op je wedstrookje worden gezet.

Verdubbel winst weddenschap

Als je een 100% Profit Boost Token verdient met je vijf weddenschappen, werkt het zo. Je krijgt dus 100% bovenop de winst van een winnende weddenschap. Als de odds van die weddenschap 10/1 waren, ofwel 11.00 in EU-notering geldt daarbovenop met een 100% Profit Boost Token dat je nu odds van 20/1 ofwel 21.00 pakt op je weddenschap van minstens €5!

Als je een tientje hebt ingezet tegen odds van 21.00 is, heb je het toch maar mooi over een bedrag van €210 dat je pakt met de winstbooster. Opt in bij 888Sport, doe dus iedere dag mee en pak die 100% Profit Boost Token bovenop je winst! Game set match!