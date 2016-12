WK Darts: tot donderdag verhoogde quotering Michael van Gerwen

Deze week gaat het WK Darts van de PDC van start met Michael van Gerwen als favoriet voor de titel. We hadden het er van de week al over; dat 888Sport speciaal voor iedereen die nog nooit heeft gewed op darts een superactie heeft lopen met verhoogde odds voor inzetten op de uitkomst dat Mighty Mike de wereldtitel pakt!

Je kunt daardoor met je eerste weddenschap op darts bij deze bookmaker dik winnen! 888Sport noteert voor iedereen die al een account heeft odds van 1.61 voor van Gerwen als winnaar van de PDC-WK Darts. Maar…..



Wint Michael van Gerwen WK Darts: 8.00!

Voor wie nu een account opent om te wedden op darts en meedoet aan deze promotie, zijn die odds voor deze weddenschap een heel stuk hoger, namelijk 8.00!

Dat betekent dat wanneer je €20 inzet, je €20 x 8.00 = €160 verdient wanneer je goed hebt gegokt. Let op: deze actie loopt nog tot donderdagavond 15 december 2016 en eindigt om 19.00 uur. Dus wees snel met het openen van dat account en een gokje te wagen dat Van Gerwen naar huis gaat met de wereldtitel!

En als je dat wedaccount hebt geopend, kun je daarna ook meteen inzetten op tal van andere dartsweddenschappen. Er staan nu al hele waslijsten met darts bets online waar je al op kunt inzetten, en straks als het toernooi eenmaal in full swing is, kun je ook live wedden op darten – goed voor je adrenaline!!

WK Darten vol verrassingen

Ook als je al langer klant bent bij het online wedkantoor van 888Sport wordt het WK Darts van de PDC in ‘Ally Pally’ weer een groot wedfestijn. Ieder doorgewinterde dartsfan – en iedere slimme liefhebber van darten die graag een wedje legt – weet dat het WK Darts altijd weer vol verrassingen zit – verrassingen waar je flink wat mee kunt verdienen als je ze aan ziet komen!

Afgelopen seizoen was de Oostenrijke Mensur Suljovic al een van de grote verrassingen en wie weet wat hij in Alexandra Palace kan laten zien – om maar eens een voorbeeld te noemen. EN natuurlijk onze eigen Benito van de Pas die een voortreffelijk seizoen staat te spelen!

Mighty Mike in bloedvorm

Michael van Gerwen heeft op papier de beste kaarten om zich tot wereldkampioen te kronen. Van Gerwen won zo ongeveer ieder toernooi waar hij afgelopen jaar aan meedeed, vijfentwintig in totaal. 2016 was daarmee het meest succesvolle seizoen ooit van de Brabander.

Mighty Mike is in bloedvorm. Het moet gek lopen als hij dit jaar de wereldtitel wéér misloopt. Want het WK winnen is zo’n beetje het enige dat afgelopen jaar opnieuw niet voor hem wilde lukken. Op nieuwjaarsdag won Gary Anderson de wereldtitel voor de tweede keer op rij. Nu wedden op darts is echt een must!

Ook deze keer staat Gary Anderson (7.00) hoog in het favorietenlijstje, op de tweede plaats, voor Phil Taylor (10.00), Peter Wright (13.00), Dave Chisnall (34.00) en Adrian Lewis (34.00), die altijd op zijn beste niveau speelt op het WK Darts.

Tip: Adrian Lewis in finale

Bij bookmaker 888Sport komt Raymond van Barneveld (41.00) op de achtste plek te staan tussen de kanshebbers en Jelle Klaasen (51.00) is de nummer negen. De odds zijn het hoogst voor aanvang van het toernooi en daarmee kun je een groot voordeel doen door nu vast in te zetten.

Wat ook spannend is, is om te voorspellen wie er in de finale zal staan. Voor Van Gerwen wordt 1.33 genoteerd als finalist en voor bijvoorbeeld Adrian Lewis is dat 13.00 – wat helemaal niet zo onwaarschijnlijk is – terwijl het voor Suljovic 29.00 is en voor Van de Pas 34.00. Of Christian Kist die daar 101.00 voor een finaleplaats noteert en die het afgelopen jaar goed deed in de Players Championship toernooireeks…

Maar nogmaals, mis de bookmakers promotie van 888Sport niet en zet in vóór het WK Darts donderdagavond begint. Wint Michael van Gerwen het toernooi dan kun je een mooie klapper maken met je weddenschap. Succes!