Gokken op Ajax in Europa League finale = gratis weddenschappen winnen!

Ajax – Manchester United finale Europa League 2017. Wie gaat die finale in Stockholm winnen? Ajax natuurlijk! Na bijna 20 lange jaren is het de hoogste tijd voor een grote Europese prijs – maar ook de Engelse ploeg denkt er zo over: United wist nog nooit de Europa League te winnen…

Bij de goksites staan maar liefst meer dan 750 weddenschappen voor Europa League finale te wachten. Maar de bet die er met kop en schouders bovenuit steekt is de ‘verhoogde odds special’ van bookmaker 888Sport. Daar pak je tot woensdagavond 20.45 uur een mega winst met het wedden op de Europa League trofee winnaar! Wordt dat Ajax: 2.90 17.00 of toch Man United 1.44 11.00?



Wedden Ajax Europa League finale

De noteringen wijzen er bij alle bookmakers op dat Ajax het niet gaat redden tegen de ploeg van Jose Mourinho. Ajax wordt @4.60 neergezet als de underdog en de 1.80 op winst United zegt genoeg over wie er als favoriet wordt gezien. Maar is dat wel terecht?

Ajax heeft zich in de vorige rondes bewezen door onder andere ploegen als Legia, Schalke en Lyon te verslaan. Tel daarbij op dat in de EL finale Zlatan Ibrahimovic vanwege een blessure onbreekt en ook Rojo, Smalling, Shaw, Fellaini en Bailey absent zijn en de kijk op de kansen voor Ajax is ineens heel anders.

En daar kun jij dus van profiteren! Bij 888Sport loopt een heel vette promotie die je eigenlijk niet mag missen. Zet je in op wie de trofee wint (let op: zet dus niet in op de wie de wedstrijd wint) en je kunt heel veel extra winnen met je weddenschap. Hieronder hoe het werkt:

Gokken op Europa League winnaar

De promotie gaat dus over de bet ‘To Win The Trophy’. Je kunt uiteraard inzetten op talloze andere finale weddenschappen, maar dit is degene die geldt voor de ‘verhoogde odds special’.

De actie is alleen geldig voor nieuwe klanten van 888Sport en per huishouden kan 1 keer worden deelgenomen. Maak een account aan, stort er minstens een tientje op en zorg dat de eerste weddenschap die je na je registratie plaatst, die van de actie is.

Een geldige weddenschap is een €5 inzet op dat ofwel Ajax of Manchester United de trofee wint. Alles wat je daarboven inzet wordt uitbetaald tegen de normale odds. Maar voor die €5 krijg je dus een dikke 17.00 per euro terug bij een goede Ajax voorspelling! Uiteraard kun je ook gokken op Man United, dan pak je een riante 11.00 voor je euro.

Weddenschap winnen

En als je dan gewonnen hebt met wedden op de Europa League finale, dan krijg je de extra winsten die je hebt behaald met deze aanbieding, uitbetaald als gratis weddenschappen! Binnen 72 uur heb je ze op je account bijgeschreven gekregen en vervolgens heb je een week de tijd om je Free Bets in te zetten. En er is genoeg sport om op te gokken deze week.

Wat dacht je van wedden op de Formule 1? Max Verstappen racet zondag mee in de GP Monaco. Woensdag en donderdag is het leuk wedden op darts. Michael van Gerwen verdedigt zijn titel in de Dubai Darts Masters. En zondag begint de grand slam Roland Garros; wedden op tennis is dus ook nog een optie.

Natuurlijk kun je je Free Bets ook op toekomstige evenementen inzetten. Het EK Vrouwenvoetbal komt eraan en inzetten op het WK voetbal kan ook al volop. Je ziet het: keuze genoeg en een sportweddenschap maakt echt iedere wedstrijd vele malen spannender!

Ajax – Manchester United betting

Deze 888Sport promo is er een om niet te missen. Je hebt tot woensdag 24 mei 20.44,59 uur de tijd om je in te schrijven. Na die tijd worden de winsten tegen de normale odds uitbetaald. Zorg dat alleen deze weddenschap op je wedstrookje staat. Wil je eventueel andere weddenschappen plaatsen, doe dat dan op een andere bet slip.

De meeste voorwaarden van de actie hebben we in dit artikel vermeld, de volledige actievoorwaarden kun je bij 888sport nalezen. Succes!