Valentijnsdag: win reis en huwelijk in Las Vegas met online casino slot

Casino promo. Royal Panda heeft een geweldig plan voor je in petto voor Valentijnsdag. Jij kunt op die dag in Las Vegas zitten en daar de liefde van je leven ontmoeten – en meteen trouwen, nu je daar toch bent. Dat klinkt als een waanzinnige uitdaging – en dat is het ook. Pak jij die uitdaging aan?

Ze zeggen dat wie geluk heeft in het spel, geen geluk heeft in de liefde. Maar bij goksite Royal Panda geloven ze daar niet zoveel van…



Valentijnsdag in het online casino

En daarom hebben ze de ultieme oplossing voor dit probleem bedacht: Wie geen geluk heeft in de liefde maar wel in het spel, moet de liefde van zijn of haar leven dus winnen met een spel! En waar kun je dat beter doen dan in Las Vegas? Juist!

En je kunt er meteen je bruiloft aan vastplakken inclusief honeymoon, want trouwen doe je als fervente casino-gek natuurlijk ook het liefst in de grootste casino-stad ter wereld…

Speel op de slot en win

Een mannelijke en een vrouwelijke speler van Royal Panda krijgen dus de kans van hun leven. Een kans die je maar eens in je leven krijgt! Wil jij dit allemaal meemaken? Uiteraard! Dan moet je dit daarvoor doen:

Speel in het online casino van Royal Panda Burning Desire tussen 1 en 13 februari 2017.

tussen 1 en 13 februari 2017. Krijg de hoogst mogelijk combo op Burning Desire door alle speellijnen te spelen.

Je moet met echt geld spelen

Simpel toch? De score kun je bijhouden door op de twee scoreborden te kijken, een voor mannen en een voor vrouwen. De winnaars met de grootste ‘burning desire’ zijn voor elkaar gemaakt, het is destiny! Bepaald door het lot! Je mag natuurlijk ook gewoon nee zeggen als je jouw toekomstige echtgenoot of echtgenote niet ziet zitten… maar dan mis je wel alle fun in Vegas die Royal Panda voor je in petto heeft! En de diamanten ringen!

Diamanten ringen winnen bij Royal Panda

Om die diamanten ringen te mogen ontvangen, zijn er wel twee voorwaarden: je moet allebei een Royal Panda t-shirt aantrekken tijdens de huwelijksvoltrekking én je moet zorgen dat je het bewijs dat jullie getrouwd zijn op video hebt staan – niet zo moeilijk, je wilt het toch immers ook aan je vrienden kunnen laten zien?

Als je wint, verblijf je vijf nachten in het luxueuze Hotel Venetian, maak je een helikoptervlucht over de Grand Canyon en natuurlijk maak je ook een romantische rondvaart in een gondel van Hotel Venetian.

Las Vegas reis en huwelijk!

En je wordt tin de echt verbonden door Elvis Presley, The King himself! Hij geeft jullie de diamanten ringen aan die je om elkaars vinger schuift, want ‘Diamonds are a girl’s best friend’, en als je een man bent ben je natuurlijk ook dol op al die bling-bling! We hebben het tenslotte wel over Las Vegas! En de ultieme Valentijnsdag!

De liefde van je leven in het online casino winnen en trouwen in Vegas is waanzinnig. Maar wel het gaafste wat je ooit kunt meemaken. Het blijft natuurlijk een gok of jullie huwelijk ook stand houdt, maar evengoed is het de beste gok van je leven! Wie niet waagt, die niet wint!