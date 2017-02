Valentijnsdag in online casino: speelgeld cadeau en gratis spins slot

Valentijnsdag staat voor de deur en 888Casino heeft een aantrekkelijk voorstel. Wil je tot €8000 aan FreePlay cadeau krijgen, kun je profiteren van deze casino promotie.

En dat is er niet zomaar een! Je krijgt tot 50% van je van het geld dat je op je speelaccount stort in vorm van gratis speelgeld. Stort je voor de vijfde keer dan krijgt je als echte online casino liefhebber ook nog eens 20 gratis spins op de nieuwe slotmachine.



Valentijnsdag in online casino van 888

Om gebruik te maken van de promo moet je geld storten op je 888Casino account waarbij je gebruik maakt van de promotiecode LOVEGROWS. Zet dit bedrag drie keer in en je ontvangt een stortingsbonus in de vorm van FreePlay. Herhaal dit vijf keer, want iedere keer dat je opnieuw stort, wordt je stortingsbonus groter.

Bovendien krijg je bij je vijfde deposit 20 Gratis Spins om mee te spelen op de spiksplinternieuwe slot, de Valentine’s Victory…

1ste storting – ontvang 10% tot max. €200 FreePlay

2de storting – ontvang 20% tot max. €300 FreePlay

3de storting – ontvang 30% tot max. €500 FreePlay

4de storting – ontvang 40% tot max. €1.000 FreePlay

5de storting – ontvang 50% tot max. €2.000 FreePlay + 20 Free Spins om de nieuwe Valentine’s Victory Slot Game te spelen!

Als je het maximale uit die vijf opeenvolgende stortingen haalt, heb je €4000 aan gratis casino geld te pakken. En daarna kun je het nog eens herhalen, want je mag nogmaals vijf opeenvolgende stortingen doen waarbij je steeds de code LOVEGROWS gebruikt. Je verdient dan in totaal en maximaal €8000 aan FreePlay! Plus 40 Free Spins op Valentine’s Victory Slot.

Promotiecode bonus 10 keer gebruiken

Als je vooral voor de Free Spins zou gaan en niet voor de Free Play-bonusbedragen (bijvoorbeeld omdat je met een Free Play niet dezelfde bedragen kunt winnen als met echt geld), hou er dan rekening mee dat je elke keer minimaal €20 moet storten om de Free Spins bij je vijfde storting te kunnen ontvangen.

Het bedrag dat je op je 888Casino account stort, moet je steeds drie keer inzetten voordat je de bonus – en de Free Spins bij je vijfde storting ontvangt – krijgt bijgeschreven. Dit duurt maximaal 72 uur, maar in praktijk zal dat sneller gaan.

Casino Jackpot win je ook met nep geld

Vanaf het moment dat de Free Play en Free Spins op je rekening zijn bijgeschreven, heb je 14 dagen de tijd om ze te gebruiken. Omdat Free Play en Free Spins een vorm van speelgeld is, nepgeld dus, kun je er maar tot een bepaald bedrag mee winnen – tenzij je de Jackpot te pakken hebt. Bij 888Casino is een jackpot altijd helemaal voor degene die wint, of die nu met echt geld of bonusgeld speelt.

Een Valentijnsaanbod dus om verliefd op te worden en waarmee je een maximum hoeveelheid Free Play tot wel €8000 kunt binnenhengelen en ook nog eens veertig Free Spins.

Deze promotie loopt nog tot 19 februari 2017 en eindigt om 23:59 Britse tijd. Iedere speler mag de promotiecode LOVEGROWS maximaal tien keer gebruiken. De code moet je wel precies zo overnemen als hij hier is geschreven. Veel plezier!