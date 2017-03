Starburst maand bij Leo Vegas: free spins, geld, iPhones en meer!

Deze maand is het Starburst – maand in het online casino van Leo Vegas. Iedereen houdt van Starburst, en dat mag best wel eens gevierd worden! Daarom geeft Leo Vegas Casino nu gratis spins, dikke bedragen en gratis Apple-producten weg en nog meer.

De prijzenpot heeft een totale waarde van maar liefst €100k. En iedere dag kun je tot 100 gratis spins krijgen als je meedoet aan de casino bonus promotie!



Gratis Starburst spelen in online casino

Geen betere plek is om Starburst te spelen dan op de goksite van Leo Vegas! De komende weken kun je terwijl je speelt loten en punten verzamelen waarmee iedere week dikke geldbedragen en gratis spins en andere prijzen te winnen zijn. Je kunt elke dag spelen om een zo’n groot mogelijk deel van de €100.000 te winnen op 24 maart 2017. En natuurlijk win je iedere dag Free Spins om gratis te spelen in Casino Leo Vegas!

De punten die je verdient komen op het scorebord te staan en aan het einde van elke week kun je mooie prijzen winnen. De loten die je te pakken krijgt, neem je op 24 maart mee naar de Starburst Live Roulette-tafel voor de prijstrekking waar je een bedrag van €10.000 kunt winnen!

Geld en iPhone, iPad of iWatch winnen

De ‘€100k Starburst Giveaway’ promotie loopt van 00:01 uur op 24 februari 2017 en eindigt op 23:59 uur op 23 maart 2017. Alleen spelen met echt geld telt mee voor deze actie, en je kunt inzetten via je mobiel, tablet of PC. Elke dag kun je loten verzamelen voor de random prijstrekking op 24 maart waarmee je naast de kans op €10.000, ook punten verzamelt voor het wekelijkse scoreboard voor mooie prijzen, zoals iPhones, iPads en iWatches en natuurlijk mooie geldbedragen.

De winnaar in week één, twee en drie krijgt €5000 cash, en in week vier is dat zelfs €10.000! Want in de vierde week worden alle bedragen die je kunt winnen door Leo Vegas verdubbeld.

De speelweken lopen van:

Week Een – 24 februari – 2 maart

Week Twee – 3 maart – 9 maart

Week Drie – 10 maart – 16 maart

Week Vier – 17 maart – 23 maart

Free Spins casino Klassiekers

De Free Spins die je ontvangt zijn maximaal drie dagen geldig en per dag kun je er maximaal 100 verdienen. Je ontvangt ze de volgende dag en kunt ze gebruiken op de klassiekers onder de casino spellen Starburst, Twin Spin, Gonzo’s Quest, Dazzle Me en Jack and the Beanstalk.

Het verzamelen van punten en loten voor de prijstrekking werkt als volgt. Voor elke €10 die je op je Leo Vegas account stort en speelt op Starburst ontvang je:

1 punt + 1 lot voor de live prijstrekking + 10 Free Spins – Als je op je PC speelt

2 punten + 2 loten voor de live prijstrekking + 10 Free Spins – Als je op je mobiele telefoon of tablet speelt

Starburst Live Roulette

Maar ook als je speelt op Starburst Live Roulette of NetEnt Live Roulette ontvang je punten, en die krijg je voor iedere 10 ronden die je speelt:

1 punt + 1 lot voor de live prijstrekking + 10 Free Spins – Als je op je PC speelt

2 punten + 2 loten voor de live prijstrekking + 10 Free Spins – Als je op je mobiele telefoon of tablet speelt

De Starburst Live Roulette tafel is open van 14:00-02:00 uur.

De Netent Live Roulette tafel is de hele dag door open.

Winnaars krijgen bericht via e-mail of sms, dus zorg ervoor dat je die opties om berichten van Leo Vegas Casino te ontvangen hebt aangevinkt! Want als Leo Vegas je na 72 uur nog niet te pakken heeft, vervalt je prijs en wordt er een andere winnaar getrokken.