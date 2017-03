Premier League Darts Rotterdam Ahoy – wedden en winnen bij 888

Premier League of Darts in Rotterdam. Donderdag is het zover, dan speelt de 7e ronde van de competitie darten op Nederlandse bodem. Een groot feest en er staan mooie wedstrijden op het programma: Wie weet kan Jelle Klaasen zich in eigen land zelfs van die laatste plaats in het klassement gooien! Huybrechts moet tegen Lewis, dus daar valt voor Klaasen wat te winnen.

Uiteraard is een avondje darts niet compleet zonder een weddenschap. En de partij van Klaasen tegen Wade is een interessante voor een bet, maar daarover later meer. Op het darts programma staan verder o.a. de partijen Raymond van Barneveld – Gary Anderson en Phil Taylor – Michael van Gerwen.

Zorg dat je er donderdag klaar voor bent: Maak vandaag nog een account aan bij een bookmaker en voorspel je winnaar. Daag ook je vrienden uit met een bet en je avond is nu al geslaagd, want een weddenschap darten maakt het echt nog veel spannender!



Premier League Darts Ahoy Rotterdam

Helaas is er geen ticket meer te krijgen voor het darten in Ahoy. Vorig jaar mei deed de Premier League of Darts voor eerst Nederland aan en dat was een groot succes. De kaarten voor het event waren nu dan ook binnen 10 minuten uitverkocht.

Ook in 2017 is Nederland het enige land buiten het Verenigd Koninkrijk, dat de Premier League aandoet. In Ahoy wachten donderdag ruim 10.000 supporters en vermoedelijk allemaal in het oranje, want dat is de dresscode.

Wil je er volgend jaar bij zijn, zorg dan dat je op tijd bent met het kopen van je ticket. Val je toch buiten de boot, dan is er nog een laatste kans. Bij Bet.nl kun je voor de editie van 2018 tickets winnen voor de Premier League of Darts in Rotterdam. We laten je dat tezijnertijd tijdig weten!

Kaarten voor het darts evenement kosten tussen €49 en €56 voor een plaats aan de tafels en zitplaatsen op de 1e of 2 ring in Ahoy kosten €31,=.

Programma darts Ahoy

Donderdag 16 maart gaan de deuren van Ahoy om 18.30 uur open voor het publiek. De eerste wedstrijd begint om 20.00 uur en rond 23.00 uur is het programma afgelopen. De eerste partij is er gelijk een om van te smullen: James Wade tegen Jelle Klaasen. Wil je wedden op darten dan maak je met deze partij een aardige kans op een mooie winst. Odds voor een overwinning van Klaasen zijn 2.90 en Wade noteert bij de goksites 2.05 op winst.

Klaasen heeft het publiek achter zich en is er ook nog eens op gebrand van die laatste plaats van de ranglijst af te komen, dus goede kansen voor Klaasen en die notering van 2.90 ziet er erg lekker uit. Zet een tientje in en je pakt €29,00 bij een goede voorspelling. Ben je een nieuwe klant bij 888Sport dan wordt je winst ook nog eens verdrievoudigd!

Verder op het speelschema darts de krakers Raymond van Barneveld tegen Gary Anderson en Phil Taylor – Michael van Gerwen. Barney krijgt nog kippevel als hij denkt aan al die Nederlandse fans van vorig jaar en het lijkt erop alsof zijn beslissing om het wat rustiger aan te doen met darts hem goed doet. Een overwinning tegen Anderson (favoriet @1.67) is niet ondenkbaar en gokken op Van Barneveld kan wel eens een hele goede keuze blijken te zijn: de notering is een dikke 3.75 bij bookmaker 888Sport!

Jelle Klaasen

Jelle Klaasen zal met belangstelling de wedstrijd van Kim Huybrechts tegen Adrian Lewis volgen. Deze twee darters staan net boven Klaasen in het Premier League klassement. De uitslag van deze wedstrijd kan gunstig zijn voor de positie van Klaasen.

Lewis is favoriet @1.91 en winst van Huybrechts noteert 3.10. Lewis zal na zijn overwinning van vorige week op Taylor vol vertrouwen aan de partij beginnen en wij zien hem dan ook winnen. We tippen je de exacte score 3-7 @6.50.

Donderdag volgt een uitgebreid stuk met wedtips darts. Succes!



Stand klassement Premier League Darts

* legsaldo – punten

Peter Wright +8 | 9 Michael van Gerwen +9 | 8 Gary Anderson +6 | 7 Phil Taylor +4 | 7 James Wade +1 | 6 Raymond v Barneveld -4 | 6 Dave Chisnall -7 | 6 Adrian Lewis -2 | 5 Kim Huybrechts -7 | 3 Jelle Klaasen -8 | 3

Programma Darts Rotterdam Ahoy

Donderdag 16 maart 2017 vanaf 20.00 uur

James Wade – Jelle Klaasen

Peter Wright – Dave Chisnall

Raymond van Barneveld – Gary Anderson

Phil Taylor – Michael van Gerwen

Kim Huybrechts – Adrian Lewis